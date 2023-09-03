Вот простенький (двоичный) алгоритм взаимодействия с поклонником (мужчиной) от стадии знакомства и до сожительства или чего-то большего

Инструкция по выбору поклонника для мятущейся женской души

Вот простенький (двоичный) алгоритм взаимодействия с поклонником (мужчиной) от стадии знакомства и до сожительства или чего-то большего, - брака, например. Всё зависит от вашей цели на данный момент времени. Сокращает нерво- и время- затраты как вам, так и мужчинам.

1. При знакомстве, когда мужчина просит ваш телефон:

если он нравится (приятен) - дать телефон;

если мужчина не нравится (не приятен), не надо давать телефон.

2. Далее мужчина звонит и приглашает на свидание:

если мужчина продолжает нравится при общении (вам нравится как и куда он вас зовет) - идти на свидание;

если не нравится (предложенное) - не идти на свидание.

3. Понравилось свидание? Оцениваем по параметрам: физическая привлекательность, интеллект, умение общаться, организованность, пунктуальность наконец! -существуют мужчины, которые опаздывают на свидание.

если да - соглашайтесь на секс;

не понравилось свидание? - не соглашайтесь.

4. Понравился секс? Оцениваем по параметрам: длительность и острота ощущений, оргазм был или мужчина об этом не заморачивался (да, бывает и такое, к сожалению).

если да - возможно продолжение отношений;

если нет, то ничего сложно.

5. Этот пункт можете заполнить сами!

В жизни, как в математике должно быть всё просто и красиво! Если в отношениях с мужчиной это не так, то, как вы уже поняли - все просто!

Единственное, что Вам может помешать применить эту методику - это страх остаться одной, без даже плохонького или неподходящего, но "Мужчины".

Мои аргументы: жизнь слишком коротка, чтобы позволить плохонькому или неподходящему мужчине превратить Вашу жизнь во что-то скучное и неинтересное. Помните - океан жизни безграничен! Не существует только одного человека на всю вашу жизнь (количество разводов на это указывает). Так бывает, но крайне редко, как кармическое притяжение двух родственных душ. В основном же, жизнь меняется, вы меняетесь, человек рядом с вами должен меняться также, а если этого не происходит, то он должен уйти. опубликовано econet

Автор: Наталья Нилова

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