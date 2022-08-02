Людмила Петрановская рассказала на лекции "Детские обиды"

Нужно ли говорить с родителями о прошлом? И что делать, если они все отрицают? Как простить умершего родителя и можно ли разглядеть в критике родительскую любовь?

Об этом психолог Людмила Петрановская рассказала на лекции «Детские обиды: есть ли шанс наладить уже испорченные отношения?».

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Постарайтесь не простить, а понять:

- У них не было ресурса

Помните, что у них была очень тяжелая жизнь – работа, нехватка денег, добывание еды, трудоемкий быт, стояние в очередях. Сильно замотанные родители не были психологически чувствительными и давали детям тот ресурс, на который их хватало.

- Они были молодые и неопытные

Иногда бывает очень полезно вспомнить, в каком возрасте были ваши родители в то время. Часто это были люди 25-26 лет, неопытные и неуверенные.

Не надо молчать

Если вы чувствуете обиду на родителей, не надо молчать об этом. Нельзя не признавать того, что вам было плохо. Очень долго эта тема была табуирована и был только один вариант: «Родители святые люди, они тебя вырастили и дали жизнь, их нужно любить, уважать и не жаловаться» или: «Если тебе было плохо – сам виноват».

Не носитесь всю жизнь с детскими травмами

Это другая крайность. Хорошо бы не провести всю свою жизнь, жалуясь на родителей и объясняя их ошибками все свои неудачи. Постарайтесь не прожить всю жизнь под знаменем «ребенок алкоголика», «человек, которого не любила мама» или « человек, которого в детстве били». Иногда такой период переживания травмы нужен, но хорошо бы, чтобы он заканчивался.

Когда мы были детьми, у нас не было выбора – будут нас обижать или нет. А сейчас у нас есть выбор – мы можем оставить травму просто как опыт или позволить травме формировать нашу личность.

Если не получается соскочить с этого своими силами – обратитесь к психотерапевту, не надо жить в таком состоянии годами.

Попробуйте поговорить о детских обидах с родителями

Нужно ли пытаться донести до родителей, что они были не правы? Иногда это помогает. Родители стали спокойнее, мудрее, они уже не такие замотанные, как раньше. Они уже воспитывают внуков и часто открывают в себе качества тепла и принятия.

Некоторые из них уже готовы на такой разговор. Иногда они могут признать и выразить сожаление о прошлых ошибках. И это может стать началом новых теплых отношений.

Иногда признание ответственности просто необходимо

В основном это касается случаев, когда был серьезный абьюз со стороны родителей. Просто признать, что это было. Это признание часто может стать единственным условием, на котором дети согласны дальше общаться с родителями.

Нужно сказать прямым текстом: «Мне очень важно, чтобы ты признал, что это было. Мне не нужно извинений, но важно, чтобы никто не делал вид, что я это придумал».

Оставьте за ними право не признавать своих ошибок

Если родители защищаются и говорят: «Мы все делали правильно, это ты неблагодарный», - они имеют на это право. У вас своя картина мира, а у них своя. Иногда их психика все отрицает и вытесняет. Перевоспитывать человека в 70 лет это плохая затея.

Но часто это означает, что близких отношений между вами уже не будет.

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Пожалейте себя маленького

Когда мы получаем обиды от родителей, мы находимся в положении очень маленького существа. Вы не судья, а просто маленький ребенок, у которого не было выбора. А когда мы думаем - прощать или не прощать, то принимаем на себя ответственность, которой у нас нет и быть не могло.

Мы не можем быть старше родителей, не можем судить их «сверху». Мы можем признать свои чувства и из сегодняшнего взрослого состояния пожалеть себя маленького. Объяснить себе маленькому, что вообще-то так нельзя с детьми поступать, чтобы он хоть от кого-то взрослого это услышал.

Разрешите себе погрустить

В какой-то момент надо разрешить себе погрустить и признать, что чего-то у вас в детстве не было и уже не будет. Потому что ваши родители просто не могли вам это дать. И от этого может стать полегче.

Не ждите, что родители изменятся

Очень часто за претензиями к родителям стоит детская надежда, что родители изменятся – папа, наконец, похвалит, а мама, наконец, полюбит. А папа и мама не хвалили и не любили просто потому, что они в принципе были на это не способны. У них свое тяжелое детство, свои обстоятельства и свой психологический профиль.

Научитесь переводить язык любви своих родителей

Довольно редко бывают родители, которые совсем не способны ничего давать, а только критикуют и отвергают. Иногда их язык любви просто не тот, который нам бы хотелось услышать. Мы ждем хороших слов, а их любовь – это печь нам пироги и кормить до отвала.

Надо научиться переводить их язык на свой. Допустим, мама все время ворчит, но при этом готовит вам бесконечные борщи и моет посуду. Вот эти ее пироги, борщ и посуда и есть ее «я тебя люблю».

Иногда критика – это тоже забота

Бесконечная критика - это такой родительский оберег. Кажется, что если все время говорить ребенку, что с ним не так, то он когда-то все поймет и будет, наконец, все делать правильно. Если увидеть это с такой стороны, то это не будет вас так разрушать. Надо научиться к этому так и относиться, как к заботе.

Если ваши родители умерли, то ваши претензии им точно не навредят

Умерший родитель не так уж отличается от не умершего. Ведь когда мы обижаемся, мы обижаемся не на сегодняшних родителей, а на тех родителей, которые были тогда, в момент обиды.

Иногда умерших идеализируют и кажется, что запрещено подумать о них плохо или предъявлять к ним претензии. Но если они уже умерли, то ваши претензии им точно никак не навредят, а вам это может помочь.

Иногда нужно выразить гнев и претензии, чтобы открыть способность любить. Если снять обиду, то вы сможете иметь дело с той теплой частью в отношениях, которая у вас была.опубликовано econet.ru

Автор Людмила Петрановская

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