Некоторые отцы, ожидая сына, стремятся воспитать мальчика из своей дочери

Как воспитывать детей: любите дочку и восхищайтесь сыном!

Любите дочку

Девочке необходимо почувствовать себе девочкой. Некоторые отцы, ожидая сына, стремятся воспитать мальчика из своей дочери. Это разрушает ее дальнейшую жизнь и мешает нормальному развитию женского организма.

Женщина нуждается в подтверждении того, что ее любят. Ей чаще необходимо слышать, что она любима родными. Воспитывая девочку, обходитесь без таких одобрений, как: "молодец", "хорошо сделала", "умница".

Такие слова поощрения заставляют девочку уподобляться мальчику и стремиться добиваться успехов, чтобы получать одобрение. Но это не сделает ее счастливой, так как ей нужна любовь. Многие женщины, неправильно воспитанные, стремятся к достижениям, карьере, большому заработку, но еще больше чувствуют себя обездоленными и лишенными любви.

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- Я тебя так люблю. - Ты у меня просто чудо, подарок судьбы. - Ты самая удивительная, самая прекрасная, я так тебя люблю. - Ты украшаешь мою жизнь.

Эти и другие подобные слова ожидает услышать каждая девочка и женщина.

Женская энергия, как и женский организм, предназначена для длительных процессов.

Женщина 9 месяцев носит ребенка, затем много лет ухаживает за ним. Благодаря своей женской энергии, она всегда видит любое изменение в доме и может регулярно вести хозяйство. Это тяжело для мужчины, которому необходимы отрезки.

Мужчина начинает дело, а потом стремится его закончить. После окончания ему необходимо восстановить силы, настроиться на следующую деятельность.

Женская энергия текуча, поэтому женщина никак не может завершить начатое. Если вы связали шапочку, вам постоянно хочется ее довязать, перевязать или еще что-то изменить в ней. Девочки прекрасно ухаживают за комнатными цветами, так как женская энергия помогает им быть в постоянном процессе.

Мальчик не может постоянно держать в своей голове долгий процесс. Ему необходимо испытывать ощущение того, что он доделал, закончил.

Поэтому мальчик полил цветы и решил, что все сделал. Завтра это будет совсем иное дело. Поэтому мальчикам приходится постоянно напоминать о той работе, которую вы хотите, чтобы он выполнил. Мальчик не может выдержать постоянных обязанностей по дому, которые на него накладывает мать.

Девочка, выполняя ежедневные обязанности, хочет чувствовать стабильность и получать подтверждение того, что ее любят.

Помните, девочка ухаживает за домом не для того, чтобы получать одобрение, а только потому, что она испытывает радость, когда поддерживает гармонию в доме. Женщина всегда ощущает радость и счастье, когда вокруг нее гармония. Женская энергия помогает ей чувствовать себя хранительницей, богиней домашнего очага. Сравните квартиру холостяка-мужчины и квартиру женщины. Квартира настоящей женщины всегда манит уютом и гармонией.

Женская энергия дает девочке способность к состраданию, сопереживанию.

Для мальчиков жизнь приготовила другие задачи, поэтому они, с некоторых пор, прячут свою чувствительную душу и способность к сопереживанию глубоко внутри. Ему нужно вырасти мужчиной, а это значит, быть внешне сильным и защищенным, жестким.

Чем больше родители требуют от девочки мужской реализации и поведения, тем жестче, резче и сдержанней она становится.

Способность к любви у девочки можно определить по ее почерку. Чем он красивее и стройнее, тем счастливее чувствует себя девочка.

Если ваша дочь - подросток, посмотрите в ее школьные тетради. Как только ее почерк становится кривым, неразборчивым, значит, ей не хватает вашей любви.

Девушка, когда она чувствует себя счастливой и любимой и родители смогли правильно сформировать ее женские энергии, будет легко переносить периоды своих менструаций. Болезненные менструации бывают только у тех девушек, родители которых ломали их женское "Я".

Восхищайтесь мальчиком

Девочке необходимо чувствовать себя любимой и слышать об этом от родителей. С 5-6 лет у мальчика появляется иная потребность, чем просто чувствовать себя любимым. Мальчик приходит в этот мир для создания чего-то своего. Мужчинам очень важно видеть и получать удовлетворение от того реального, что они создали в этом мире. Это чисто мужская черта. Что бы ни создавала женщина, она хочет получить за это любовь. Поэтому любая реализация в социуме, достижения для женщины связаны с ожиданием получения любви за это. Для мужчины главное - именно достижения. Мужчина стремится быть первым и лучшим.

Поэтому два сына в семье всегда бьются за первенство. Очень важно, чтобы родители каждого из них хвалили за их разные и уникальные достижения. Сыновей нельзя настраивать на соревнования друг с другом, иначе они всегда будут видеть противника в своем брате. Окружающий мир предоставляет мужчинам много возможностей состязаться за первенство. Даже когда мужчины объединены дружбой, каждый из них имеет свою индивидуальную особенность и реализацию. Поэтому им легко быть друзьями. Предположим, один - хороший компьютерщик, другой - специалист в автомашинах, третий - прекрасный охотник, который периодически организует совместные походы и охоту. Братьев также может объединять признание друг в друге талантов и особенностей реализации.

Кармическая задача для души, получившей мужское тело, - быть лидером, защитником и всегда стремиться к первенству. Так человечество достигает новых уровней познания и развития.

Кармическая задача женщины - сохранить и упрочить то, что создает мужчина и восхищением стимулировать его развиваться дальше. В таком случае, мужчина любит женщину и считает ее единственной.

Потребность в восхищении проявляется в мальчике еще с раннего возраста. Она не всегда осознаваема, однако это его неотъемлемая потребность. Когда родители смотрят на сына и восхищаются его качествами, свойственными мужскому полу, он приобретает уверенность, которая помогает ему выработать мужские черты характера и осуществить мужской потенциал, в нем заложенный. Вместе с тем в нем просыпается доброе чувство благодарности к родителям, и между ними устанавливаются крепкие узы любви.

Если молодой человек достаточно близок к родителям, проблемы, свойственные подростковому возрасту, для него не страшны. Однако поскольку многие родители не осознают острую потребность в восхищении в своих сыновьях, они никак не выражают своего восхищения.

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Одни молодые люди выживают в обстановке постоянных упреков, выговоров, не слыша слов похвалы, - это закладывает ожидание упреков в течение всей жизни и не дает сформироваться мужскому "Я". Такие мальчики ведут себя более женоподобно, и им трудно прекратить свои мучения.

Если мальчик получил достаточно энергии от родителей во время зачатия, то у него есть силы биться за себя. В таком случае, стремясь прекратить, прервать неприятный разговор, унижение себя и многое другое, он кричит, проявляет грубость или даже силу. Это естественная мужская реакция на насилие и навязывание ему женского стереотипа поведения. Однако у некоторых мальчиков на это не хватает сил. В таком случае, они чувствуют себя жертвами, не могут найти свой путь и место в жизни. Они становятся истеричными, мелочными и ворчливыми. Молодые люди, в потенциале предназначенные стать светом для мира, с ощущением усталости и непонимания бредут по обочине жизни. В такое положение их ставит то чувство неудач, которое испытывают их души, так как не удается не только быть мужчинами, но и решить поставленные перед ними Вселенной задачи.

Сын зависит от родителей до 26 лет. Все это время ему необходимо получать восхищение от родителей. Восхищаться молодым мужчиной особенно нужно в начале его карьеры. Его надежды на будущее в этот момент возвышенны. Для него нет ничего невозможного, и все мечты кажутся осуществимыми. Он полон идей и планов, энтузиазма и уверенности. В жизни старшего поколения он видит много недостатков и ждет шанса перевернуть весь мир! Тем временем, жизнь покажется ему бессмысленной, если рядом не окажется человека, которому он сможет доверять. Многие его товарищи слишком заняты собой и собственными планами, чтобы выделить время и выслушать его. Старшие только смеются над ним. Где же ему найти некритичного слушателя, которому он мог бы доверить свои мысли и идеи?

Его душа жаждет восхищения, и женщина, которая проявит это восхищение, будет в его глазах словно ангел небесный. Поэтому, если молодой человек не получает восхищения дома, он стремится уйти и получить восхищение от девушки. Чаще всего, в таком возрасте девушка еще не понимает, чем нужно восхищаться, поэтому ищет навязанные рекламой поверхностные качества. Вот и получается, что для того, чтобы получить восхищение, молодой человек ведет себя по-женски, интересуясь внешним видом, одеждой и признаниями девушек в любви к нему. Для некоторых молодых людей главным в выборе пары становится материальный достаток семьи девушки или ее мужская агрессивность и карьерные достижения. Два противоположных заряда притягиваются друг к другу, а одноименные - отталкиваются. Вот и получается, что чем больше мужской энергии в девушке, тем больше женской энергии в юноше. Хотите вы такой судьбы своему ребенку?

От родителей зависит, как будет проявляться их ребенок и насколько он будет соответствовать своему полу. опубликовано econet.ru

Автор Галина Шepeметева

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