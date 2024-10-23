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Восхитительный теплый салат из полбы с лососем и гранатом

Источник: Econet 23 октября 2024 6572
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Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, витамины В5, В1, В6, В2, такие микроэлементы как фосфор и калий. Микс салатов дополнит полезные свойства рыбы.

Восхитительный теплый салат из полбы с лососем и гранатом

Теплый салат из полбы: пескетарианский рецепт

Все, что вам нужно для полноценного приёма пищи, находится в одном блюде! Зелёный салат и филе лосося с хрустящей корочкой. Что может быть лучше? Кроме своих вкусовых качеств, это блюдо ещё и очень полезное. Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, витамины В5, В1, В6, В2, такие микроэлементы как фосфор и калий. Микс салатов дополнит полезные свойства рыбы.

Зелень содержит фолиевую кислоту, каратиноиды, что улучшают зрение и состояние кожи, витамин С, натрий, фосфор, медь, железо и многие другие элементы. Гранат добавит кислинку и подчеркнёт нежный вкус рыбы и свежесть салата. Не стоит забывать, что этот фрукт богат клетчаткой, множеством кислот, укрепляет стенки сосудов и предупреждает простудные заболевания. О пользе каждого ингредиента можно говорить вечно, но давайте быстрее перейдём к приготовлению тёплого салата! 

Ингредиенты (на 2 порции):

Для салата 

  • 2 стакана очищенной и порезанной на кубики мускатной тыквы
  • 1 стакан полбы, хорошо промытой
  • ½ стакана сушеной клюквы
  • ¼ стакана поджаренных орехов или семян на выбор
  • ½ стакана зёрен граната
  • 6 стаканов микса зелени

Для заправки

  • 1 зубчик чеснока, нарезанный
  • 2 чайные ложки дижонской горчицы
  • 2 чайные ложки цельнозерновой горчицы
  • ¼ стакана гранатового сока
  • 1 столовая ложка коричневого сахара
  • 2 столовые ложки красного винного уксуса
  • ⅓ стакана оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

Для лосося

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 2 филе лосося (с кожей)
  • Соль и перец

Приготовление:

Для салата

Разогрейте духовку до 200 ° С.  Поместите нарезанную тыкву на пергаментную бумагу. Хорошо полейте оливковым маслом и приправьте солью и перцем. Готовьте в течение 15-20 минут (до мягкости и карамелизирования), время от времени переворачивая. Выньте из духовки и дайте остыть.

В то же время, залейте полбу 2 стаканами воды в маленькой кастрюльке с 1 чайной ложкой соли. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варите до готовности (около 20 минут). Слейте воду и дайте полбе остыть.

Восхитительный теплый салат из полбы с лососем и гранатом

Для заправки

Смешайте все ингредиенты, кроме оливкового масла, в миске и хорошо перемешайте. Затем влейте оливковое масло, снова перемешайте. Приправьте солью и перцем по вкусу. 

Для лосося

Разогрейте в большой сковороде масло на среднем огне. Приправьте лосось солью и перцем с обеих сторон. Поместите филе кожей вниз на горячую сковороду и готовьте в течение 4 минут или пока кожа не станет хрустящей. Переверните лосось на другую сторону и жарьте ещё 2 минуты. Выложите лосось из сковороды и дайте немного остыть.

Для подачи блюда:

В миску или тарелку поместите микс зелени, тыкву, полбу, сушеную клюкву, орехи или семена, зёрна граната, а сверху выложите филе лосося. Полейте заправкой и подавайте салат тёплым. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.by/

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