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Маджадра: булгур с черной чечевицей

Источник: orangekitchen.ru 15 октября 2024 6084
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Маджадра — традиционное блюдо ближневосточной кухни, которое обычно готовят из риса и чечевицы. Иногда — из булгура и чечевицы

Маджадра: булгур с черной чечевицей

Маджадра — традиционное блюдо ближневосточной кухни, которое обычно готовят из риса и чечевицы. Иногда — из булгура и чечевицы.

Итак, для маджадры из булгура с черной чечевицей нам потребуется:

  • 1/2 стакана черной чечевицы белуга;
  • 1/2 стакана булгура;
  • 1 луковица;
  • 1/4 ч.л. корицы;
  • оливковое масло для жарки;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

1. Чечевицу промываем и заливаем водой. Вода, в которой она будет вариться, нам впоследствие понадобится, так что наливаем достаточно, не жадничаем. Доводим чечевицу до кипения и варим минут двадцать.

2. Пока чечевица варится, промываем булгур и откидываем его на дуршлаг.

3. Сварившуюся чечевицу тоже отбрасываем на дуршлаг, но при этом сохраняем пол-стакана жидкости, в которую превратилась вода, в которой варилась чечевица.

4. Луковицу мелко режем и обжариваем на оливковом масле с добавлением щепотки соли. Или щепотки сахара, кому как вкуснее. Главное — не просто золотистообжарить лук, а зажарить его до хрустящих коричневатых краешков.

5. Теперь все соединяем. В сковородку к луку отправляем чечевицу, булгур, корицу и соль по вкусу. Все перемешиваем, заливаем заботливо прибереженным чечевичным бульоном, накрываем крышкой и тушим на очень маленьком огне десять минут, пока вся жидкость не впитается.

Маджадра: булгур с черной чечевицей
Раскладываем нашу маджадру по тарелкам, украшаем, например, огурцами и пробуем.

Всем приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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