Маджадра — традиционное блюдо ближневосточной кухни, которое обычно готовят из риса и чечевицы. Иногда — из булгура и чечевицы
Маджадра — традиционное блюдо ближневосточной кухни, которое обычно готовят из риса и чечевицы. Иногда — из булгура и чечевицы.
Итак, для маджадры из булгура с черной чечевицей нам потребуется:
Приготовление:
1. Чечевицу промываем и заливаем водой. Вода, в которой она будет вариться, нам впоследствие понадобится, так что наливаем достаточно, не жадничаем. Доводим чечевицу до кипения и варим минут двадцать.
2. Пока чечевица варится, промываем булгур и откидываем его на дуршлаг.
3. Сварившуюся чечевицу тоже отбрасываем на дуршлаг, но при этом сохраняем пол-стакана жидкости, в которую превратилась вода, в которой варилась чечевица.
4. Луковицу мелко режем и обжариваем на оливковом масле с добавлением щепотки соли. Или щепотки сахара, кому как вкуснее. Главное — не просто золотистообжарить лук, а зажарить его до хрустящих коричневатых краешков.
5. Теперь все соединяем. В сковородку к луку отправляем чечевицу, булгур, корицу и соль по вкусу. Все перемешиваем, заливаем заботливо прибереженным чечевичным бульоном, накрываем крышкой и тушим на очень маленьком огне десять минут, пока вся жидкость не впитается.
Раскладываем нашу маджадру по тарелкам, украшаем, например, огурцами и пробуем.
Всем приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet
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