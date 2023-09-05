Недолюбленность

Недолюбленность родителями многие считают главной причиной неудач в личной жизни. А то и в профессиональной даже.

Причем нередко в жалобах на жизнь и жалобщик недолюблен и его партнер. "Недолюбленный волчонок" помните? И если жалующегося недолюбленность сделала чувствительным, зависимым, голодным до любви, то недолюбленный волчонок - бесчувственный, закрытый, холодный и не способный любить. Одна и та же недолюбленность дает прямо противоположный эффект! Ох, эти злодеи-родители, все-то бедушки от них. Любой головорез в темной подворотне лучше, чем родители.

Всю свою жизнь недолюбленные стараются получить недополученную любовь, попутно долюбляя недолюбленных волчат. В результате личная жизнь недолюбленных напоминает чередование демьяновой ухи, которой они пичкают недолюбленных волчат, и щипцов со скалками, которыми они выбивают любовь для себя.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Весь этот адский шабаш имеет в своей основе одну неправильную установку. Многие люди считают, что чужая любовь наполняет их энергией. Это такая вампирическая установка: надо сосать любовь из партнера, надо пичкать его своей любовью. Якобы чужая любовь - это такой ценный корм, который помогает человеку стать сильней и счастливей. Именно поэтому претензии к родителям: недодааааали, пожадничали, обделили! И к партнерам претензия: дай, дай, дай, накорми голодного, не будь жмотом.

На самом деле, никого накормить своей любовью невозможно. И чужой любовью напитаться нельзя. Поэтому никакого смысла не имеют жалобы, что вам недодали любви. Вам и не могли ее дать. Физический уход могли дать, материальную поддержку - да, пример свой могли показать, научить чему-то - наверное (если сами это умели, а вы были готовы учиться), даже уважением обеспечить могли в какой-то мере (не в полной, поскольку опекали и на равных относиться не могли бы), а вот любовью вас напитать - нет.

Люди действительно питаются любовью. Можно сказать люди питаются только любовью.

Но они питаются СВОЕЙ любовью. Давайте я еще раз повторю? Своей любовью люди питаются.

Они любят и отсюда их энергия в них циркулирует, увеличивается от любви. Любят они читать, получают от чтения энергию. Любят сажать цветы, от этого берут силы и вдохновение. Любят они своих детей, и очень много энергии получают от общения с ними. Любят родителей - тоже. Мужа своего обожают или жену, берут энергию. Влюбились в кого-то или во что-то, пошел поток энергии. Даже пищей можно питаться, когда есть аппетит, любовь к пище. Любовь - это основа жизни. Только это ВАША любовь, а не чья-то.

Энергия = мотивация = влечение к чему-то. Ваше влечение, а не соседа.

Да, чтобы беспрепятственно получать энергию от любви к человеку, любовь должна быть взаимна. Невозможно умозрительно любить кого-то, это будет неполноценная любовь, выдуманная, от такой любви энергию можно получить только в кредит. Настоящая любовь выражается в действиях. Надо заботиться о человеке, надо любоваться им и говорить ему о любви, взаимодействовать с ним, принося ему пользу. Вот от такой любви можно действительно получать энергию, много энергии.

Но выражать свою любовь в действиях можно только если человек открыт вам, любит вас так же. Если ему ваша любовь не нужна или в тягость, если он не может ответить взаимностью, он не получает энергии от любви. Энергию можно получить только от своей любви!

Он не любит вас и значит он вынужден общаться с вами, тратить на вас внимание и время, получать от вас какие-то услуги и чувствовать долг, а от всего этого энергии у него не будет. Понимаете, почему так важна взаимность?

При взаимной любви вы любите и не только получаете энергию сами, но и второму даете возможность энергию получить, а не киснуть рядом с вами в болоте апатии, безразличия и уныния, а то и жалости к вам, в чувстве вины. Невозможно любить человека и плевать на его собственное счастье.

Вот почему, увидев невзаимную любовь, мы обязаны оставить человека в покое и полюбить того, кто сможет любить и нас.

Источник любви - в нас самих, но нам нужен другой человек, чтобы этот источник заработал.

Но у многих в голове неправильная картина. Картина в которой вы дарите кому-то любовь, а вам дарят свою. Из-за этой неправильной картины многие пичкают своей любовью того, кто не любит, стараются пихать ему этот свой дар. На самом деле, они просто используют второго, чтобы наслаждаться своим чувством, хотя наслаждаться им все сложней и сложней, чувствуя ненужность всех своих действий. Но представляется это все как дар, как источник энергии, которым хотят наградить второго, нелюбящего. Нелюбящий не может взять ни капли любви! Питаться можно только собственной любовью, а любимый нужен для того, чтобы вдохновлять и мотивировать на любовь. И он тоже должен любить, чтобы ваша любовь к нему не встречала препятствий.

Откуда берутся недолюбленные?

Это застрявшие в инфантилизме люди, привыкшие питать свою самооценку одобрением. Если мало одобрения, они чувствуют себя голодными и обворованными. Они вспоминают детство и им кажется, что одобрения было очень мало, память их фокусируется на детских печалях и горестях. Они не помнят родительской заботы и родительских трудов, они вспоминают все обидные моменты, складывают их в шкатулку и извлекают чуть что, когда хочется себя пожалеть (жалость к себе - извращенная форма любви, обратная самоуважению). Вот тогда их отругали, тогда не похвалили, здесь критика была несправедливой, а там их равнодушно отогнали. У них отнимали одобрение, которое были им обязаны. Они чувствуют себя цветочками, которые загибались от засухи, когда им жалели лейки. Они не смогли достаточно окрепнуть, потому что недополучили любви. Как будто что-то в этом мире крепнет от неги.

Инфантильные установки - все до одной базируются на представлении, что энергия поступает от праздности, а любой труд энергию расходует. Когда инфантил подрастает, он все время хочет устроиться у кого-то на шее. Девушки-инфантилки ищут мужскую шею, мужчины-инфантилы тоже ищут возможности ничего почти не делать, но много получать. В голове инфантила нет связи работы, борьбы и энергии, ему кажется, что это все трата сил, а получать энергию можно только от отдыха. Труд и удовольствие в голове инфантила - несовместимые понятия. Именно поэтому он жалуется на недолюбленность. Он считает своим правом получать одобрение не за что-то, а просто так. За сам факт своего присутствия.

Если человек уже не инфантил, он понимает, что любые проблемы, невзгоды и отказы - во-первых, здоровая норма жизни, во-вторых, условие для тренировки, для роста силы. Не натренируешь мышцы, если не будешь преодолевать сопротивление снарядов.

Он благодарен всем проблемам, которые смог решить, потому что решенная проблема делает человека сильным. В силу этого он не считает одобрение чем-то обязательным, а отказ в одобрении чем-то злодейским. Конечно он рад одобрению, особенно заслуженному, но без отказов одобрение не имело бы смысла, не стоило бы ничего.

Если бы получать одобрение было бы легко и оно полагалось по умолчанию, какой был бы в нем смысл? Именно поэтому он никогда не будет ныть, упрекая кого-то, что его недостаточно любят за просто так. Ему и в голову это не придет.

Очень важно поменять фокус восприятия и перестать требовать у мира безусловной любви и считать безделье удовольствием.

Самый страшный ад переживают люди, которые совсем ничего не хотят делать. Это клиническая депрессия, это самое дно энергетической ямы. И любя безделье, вы делаете шаги к этому аду. Развернитесь пока не поздно и повернитесь лицом к борьбе и труду. С такой установкой вы постепенно раскрутите свое колесо энергии и будете чувствовать себя на вершине жизненного потока. Как только безделье перестанет казаться вам удовольствием, у вас исчезнут претензии, что вам кто-то что-то должен дать. Для вас не будет иметь ценность то, что вам просто так дают, будет иметь ценность лишь то, что вы можете получить и сделать сами, заработать, добиться, достичь.

И тогда окажется, что родители вас любили и долюбили, а если где-то и были холодны и безучастны, это ничего не отняло у вас, наоборот помогало развить кое-какие свои опоры, не надеясь на родителей. Слишком много родительской поддержки - куда более серьезная проблема, чем ее недостаток (исключая необходимую для жизни и здоровья опеку, это долг родителей, за невыполнение этого долга надо лишать родительских прав). Избыток эмоциональной и материальной поддержки мешает формироваться собственным опорам, а недостаток иногда оборачивается адаптацией и даже прокачкой. Адаптация - это подготовка ребенка к жизни в мире, где никто не будет ему мамочкой. Об этом многие родители сейчас совершенно забывают, стараются побольше нашпиговать своего одобрения и восхищения ни за что, просто так, "безусловно любя" и любя неистово, а в результате ребенок оказывается не способен противостоять никаким стрессам, даже самым нормальным, и злится за это на родителей, поскольку во всем привык обращаться к их поддержке.

Лучше всего, когда родительской поддержки не меньше, чем надо, и не больше, а столько, сколько нужно для постепенного взросления ребенка без застревания в инфантилизме. опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова