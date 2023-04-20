Такая забота предполагает непременную жертву своими интересами, восприятие своих и чужих интересов, как конфликтных и несовместимых по сути
Заботиться о других - это прекрасно. Забота это хороший способ показать, что другой важен для нас и это одна из важных составляющих в близких отношениях.
Тем не менее, несмотря на всю “красоту” акта заботы о другом человеке, с психологической точки зрения, забота бывает здоровой и не очень здоровой.
Нездоровая забота предполагает формулу, согласно которой "в один и тот же момент я могу заботиться либо о своих интересах, что эгоистично, либо о твоих, что похвально". Заботящийся видит ситуацию как "или твои интересы или мои" и выбирает "твои", как более важные.
Такая забота предполагает непременную жертву своими интересами, восприятие своих и чужих интересов, как конфликтных и несовместимых по сути.
Нездоровая забота мотивирована, с одной стороны, чувством собственной ущербности, отсутствием "легального" права заботиться о себе, без чувства стыда или вины.
Избыток самопожертвования, характерный для нездоровозаботящихся, часто встречается у тех людей, которые обременены хроническим чувством вины и/или собственной никчемности. И акт заботы, в основе которого лежит такое самопожертвование, есть способ хоть как-то поправить самооценку.
С другой стороны, как это ни парадоксально, нездоровозаботящийся склонен чувствовать собственную значимость, принимая на себя ответственность за жизнь другого человека. А порой, не принимая, а отнимая у другого ответственность за жизнь этого другого. Он испытывает острую необходимость быть большим и важным в глазах других людей.
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