Такая забота предполагает непременную жертву своими интересами, восприятие своих и чужих интересов, как конфликтных и несовместимых по сути

Забота — здоровая и не очень

Заботиться о других - это прекрасно. Забота это хороший способ показать, что другой важен для нас и это одна из важных составляющих в близких отношениях.

Тем не менее, несмотря на всю “красоту” акта заботы о другом человеке, с психологической точки зрения, забота бывает здоровой и не очень здоровой.

Нездоровая забота предполагает формулу, согласно которой "в один и тот же момент я могу заботиться либо о своих интересах, что эгоистично, либо о твоих, что похвально". Заботящийся видит ситуацию как "или твои интересы или мои" и выбирает "твои", как более важные.

Такая забота предполагает непременную жертву своими интересами, восприятие своих и чужих интересов, как конфликтных и несовместимых по сути.

Нездоровая забота мотивирована, с одной стороны, чувством собственной ущербности, отсутствием "легального" права заботиться о себе, без чувства стыда или вины.

Избыток самопожертвования, характерный для нездоровозаботящихся, часто встречается у тех людей, которые обременены хроническим чувством вины и/или собственной никчемности. И акт заботы, в основе которого лежит такое самопожертвование, есть способ хоть как-то поправить самооценку.

С другой стороны, как это ни парадоксально, нездоровозаботящийся склонен чувствовать собственную значимость, принимая на себя ответственность за жизнь другого человека. А порой, не принимая, а отнимая у другого ответственность за жизнь этого другого. Он испытывает острую необходимость быть большим и важным в глазах других людей.

Нездоровая забота

заботящийся хронически жертвует своими интересами;

заботящийся заботится так, как считает нужным, без учета того, в чем действительно нуждается тот, о ком заботятся;

заботящийся заботится преодолевая “нет” жертвы своей заботы, когда жертва в заботе не нуждается и даже противодействует ей;

значимые интересы заботящегося откладываются на потом, как незначимые;

заботящийся воспринимает свои интересы как эгоистичные;

заботящийся знает лучше, что именно нужно тому, о ком он заботится;

заботящийся относится к своему подопечному с жалостью, как к слабому, несостоятельному, недоделанному.

заботящийся испытывает неловкость, стыд или вину, когда ему нужно, отказать другим людям, сказать «нет»;

заботящийся чувствует свою ценность лишь при условии выполнения некоей функции для другого/других, словно это главное мерило его ценности.

Здоровая забота