Истина об эмоциях такова, что вы всегда имеете выбор. Вы всегда можете выбрать, что именно вам чувствовать по тому или иному поводу

В книге Виктора Франкла «Человек в поисках смысла» очень хорошо показано, насколько важно научиться управлять своими эмоциями, вместо того чтобы позволять им управлять вами.

Во время Второй мировой войны доктор Франкл был арестован и помещен в концентрационный лагерь. Живо интересуясь человеческим поведением, он начал наблюдать за окружавшими его людьми. Реакции узников на их общую страшную действительность были очень разными. Доктор Франкл обнаружил, что те из них, кто впали в безнадежность и просто сдались, долго не выживали.

Оставьте прошлое в прошлом - выбирайте сами свои эмоции

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Приходилось ли вам слышать от других людей фразы типа: «Мой муж меня бесит», «Ты меня огорчаешь», или «Это вгоняет меня в депрессию»? Это очень распространенные выражения, и если вы прислушаетесь к себе, то обнаружите, что вы тоже их употребляете. Но если вы немного подумаете, вы поймете, что на самом деле подобные высказывания довольно нелепы. Они подразумевают, что кто-то или что-то может заставить вас испытывать эмоции, которые вы не хотите испытывать.

На самом деле те вещи, которые с вами происходят, никоим образом не могут определять, какие эмоции вам чувствовать. Конечно, вы не можете контролировать все события в вашей жизни, зато вы можете контролировать собственные мысли, эмоции и действия. Не важно, что с вами произошло, только вы, в конечном итоге, можете выбирать свое отношение к этим событиям.

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Многие из нас невольно становятся заложниками собственных эмоций и не верят, что ими можно сознательно управлять. Действительно, отрицательные эмоции часто являются естественным ответом на определенные события и возникают так быстро, что мы не успеваем предотвратить их появление. Так, если вы опаздываете на встречу, вы невольно начинаете нервничать. Если кто-то вам нагрубил, вы автоматически испытываете раздражение. Если кто-то оскорбил или унизил вас, вас немедленно охватывает гнев.

Практически с каждым из нас время от времени происходят неприятные события. Если вы не умеете контролировать свои эмоции, вы будете реагировать автоматически. Если вы позволите себе автоматические реакции, ваше подсознание к ним привыкнет и начнет подсовывать вам еще больше негативных эмоций, основываясь на ваших «предпочтениях» в подобных ситуациях в прошлом.

Однако, какой бы ни была ваша реакция на неприятную ситуацию в прошлом, это вовсе не означает, что вы обязаны испытывать те же чувства в подобной ситуации в будущем.

Каждый раз, когда с вами происходит нечто неприятное, вы заново делаете выбор и определяете, как будете реагировать. Поэтому, что бы вы ни выбирали в прошлом, вы всегда можете взять ситуацию под контроль и на этот раз отреагировать по-иному. Прошлое не обязательно полностью определяет будущее.

Истина об эмоциях такова, что вы всегда имеете выбор. Вы всегда можете выбрать, что именно вам чувствовать по тому или иному поводу. Всегда. Осознание данного факта само по себе расширяет ваши возможности. Вы сами творите историю своих чувств.

Вы можете по своему желанию выбирать, какие эмоции хотите ощущать в тех или иных ситуациях. Конечно, такая способность не дается легко, ее развитие потребует терпения и настойчивости, но это возможно.

В следующий раз, когда вас переполнят негативные эмоции, остановитесь и задумайтесь, как это произошло– поэтапно.

Вам может казаться, что эмоции завладели вами насильно, но вы обнаружите, что на самом деле вы их «позвали».

Умение сознательно выбирать эмоции вместо того, чтобы автоматически следовать привычным шаблонам – это навык, который вы можете развивать и улучшать.

Теперь вы знаете, что такое заблокированные эмоции и какой вред они могут причинить, и, когда вы в следующий раз окажетесь в неприятной ситуации, вы, возможно, сумеете остановиться и подумать, прежде чем автоматически начинать страдать.

Когда с вами случится что-то не слишком приятное, не реагируйте сразу. Остановитесь. Подумайте. Спросите себя: «Что принесет мне больше пользы, негативные или позитивные эмоции?».

Скорее всего, победят позитивные, как мне кажется. Есть множество замечательных чувств, которые вы можете позволить себе испытать. Ниже приводится список положительных эмоций, воспользуйтесь им при первой возможности:

Список положительных эмоций

Азарт

Благоговение

Благодарность

Благожелательность

Веселье

Восхищение

Гордость

Готовность

Доброта

Доверие

Дружелюбие

Желание

Изумление

Интерес

Любовь

Любопытство

Милосердие

Надежда

Отвага

Одобрение

Предвкушение

Принятие

Прощение

Радость

Сдержанность

Смирение

Сочувствие

Спокойствие

Счастье

Терпение

Уважение

Уверенность

Удовлетворение

Удовольствие

Умиротворение

Усердие

Честолюбие

Щедрость

опубликовано econet.ru Энтузиазм.

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