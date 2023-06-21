Эти чувства у нас очень часто связаны с деньгами и появляются, когда денег становится чуть больше, чем обычно.

Два препятствия на пути к финансовому благосостоянию

Давайте сделаем маленький эксперимент и разберем его результаты. Ситуация такая. Допустим, вы приходите в кафе с подругой и ей хватает денег только на кофе, а вам и на кофе, и на тортик. Отбросим то, что кофе мы не пьём и сахар не едим, это может быть что угодно. Есть факт – у вас денег сегодня больше, у нее меньше.

Итак, перед вами встаёт выбор — что делать?

Может быть, купить и ей торт? Или сделать вид, что она торта не хочет? Или есть торт и не думать о том, что думает она? Поделить свой торт на двоих? Отказаться от торта за компанию? Что выберете вы? А главное — какое чувство у вас внутри появляется? Какие мысли?

А если вы снова пришли в кафе и снова такая же ситуация? А если так происходит каждый день? Муж шутит, что через два месяца подруга, у которой денег меньше, будет стройнее и все же — что вы будете делать? И что вы будете чувствовать? Каждый день будете отказываться от торта? Как вы себя при этом будете чувствовать? И как будете ощущать себя по отношению к подруге?

Или каждый день будете покупать и ей торт? А если она через пару дней и на кофе не возьмёт денег, что тогда? Каждый день будете делить свой кусок? Перестанете ходить с ней в кафе? Что вы выберете в итоге? И какое чувство будет руководить вами?

Мы проводили этот тест в инстаграм, и, когда я просила писать о чувствах, многие писали о действиях, потому как тема чувств — запретная и непривычная. Говоришь человеку: «что ты чувствуешь?» А он начинает описывать то, что он делает. И все же, если собрать в кучу все написанное.

Есть два чувства, которые усложняют нашу финансовую жизнь. Стыд и гордыня.

И эти чувства у нас очень часто связаны с деньгами и появляются, когда денег становится чуть больше, чем обычно. Оба эти чувства блокируют для нас возможности зарабатывать и получать денег больше.

Все говорят, мол, мне бы миллион долларов, и все было бы отлично! Но почему-то миллион не приходит. Причин, конечно много разных. В том числе и потому, что человек этого не выдержит эмоционально. Либо появится жуткий стыд, либо разрастется гордыня. Его отношения, скорее всего, будут разрушены и жизнь может быть сломана. Поэтому денег и нет. И стоит разобраться, какое чувство больше ваше, чтобы справляться с ним, вместе с тем решая финансовые вопросы и задачи. Стыд или гордыня?

Когда у вас есть больше, чем у других, то легко может возникнуть стыд. Я бы даже сказала, почти у всех он и возникает. Перед близкими и родными, друзьями и знакомыми. Неприятное чувство, когда вы можете себе позволить больше. Вчера вас ещё любили, а сегодня на вас смотрят уже иначе, от вас больше ждут, требуют, и это дискомфортно. И многие это компенсируют, пытаясь давать денег тем, кто рядом просто так, развращая всех вокруг.

А многие просто решают отказаться от денег совсем, чтобы не выделяться. Часто — неосознанно.

Глупо отказываться от машины, если все твои друзья ходят пешком. Гораздо лучше иметь машину и пользоваться ей иногда и для того, чтобы помогать другим, когда вам по пути. Точно так же с деньгами. Пока у вас внутри есть стыд, вы не сможете выйти за его пределы и заработать больше. Стыд вернёт вас в комфортный для вашего окружения уровень.

На некоторых тренингах задается вопрос — кому будет плохо, если вы будете богаты? И как вам с этим живётся?

А ещё бывает гордыня. Мол, я лучше других потому, что у меня больше денег, и поэтому общаться с тобой не буду, ты нищеброд. Из этой оперы сейчас все эти модные теории о том что мужчина с заработком меньше 50-300 тысяч не имеет права размножаться. Кто этот бред вообще придумал?

Тут всегда вспоминаю одного известного бизнесмена, который не так давно посылал всех, у кого нет миллиарда, кое-куда, но где и как он сейчас? Сегодня деньги есть, но не факт, что так же будет и завтра. Поэтому гордиться тут особо нечем. Это может быть «наследство» предыдущей жизни, когда в этой мы лишь пожинаем плоды, ничего особо не делая. Ну соберёшь прошлый урожай — а дальше?

Если у нас разрастается гордыня и мы мним себя выше, то очень скоро мы оттуда упадём лицом в грязь. И это будет очень больно.

И если вернуться к деньгам. Деньги — это одна из энергий, которая может помочь вам сделать мир лучше. Не должно быть стыда, не должно быть гордыни. Честно зарабатывать и тратить с состраданием. И все.

Тратить деньги с состраданием в случае с тортом — это значит, что можно сегодня поделить свой кусок, угостить ее или отказаться от торта. А завтра просто не ходить с подругой туда, где и вам, и ей дискомфортно. Общаться в других местах — на прогулках, в гости ходить. Не кафе едиными жив человек. И не только деньгами жизнь измеряется.

Нет ничего постыдного в том, чтобы быть обеспеченным. Но и нет ничего такого особенного в том, что у вас много денег. Это не делает вас лучше или уникальнее.

Деньги — это просто деньги. Одна из составляющих материальной жизни. Не более того.

Говорят, что для изменения жизни нужно изменить окружение. Да, это проще всего. Но куда вы денете, например, родителей, выросших в СССР и неосознанно осуждающих любое богатство, даже ваше? Выбросите?

Поэтому мне кажется, менять в первую очередь нужно своё внутреннее ощущение, работать со своими чувствами. И именно так воздействовать на ситуацию, чтобы она пришла к состоянию гармонии. Денег не должно быть много или мало. Их должно быть достаточно. А уж достаточно у каждого свое. опубликовано econet

Автор: Ольга Валяева