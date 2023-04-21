Когда вас предали

Предательство - всего лишь крушение наших иллюзий о другом человеке. Но горе оно приносит настоящее - и это горе нужно прожить.

Как справиться с предательством

Намеренность предательства

Предательство - одна из тяжелейших потерь потому, что никакой неизбежности в ней нет. Это намеренное причинение вреда, пренебрежения - это поступок и выбор самого человека, в отличие от его смерти или болезни. Тот, кого предали, верит, что предательство сознательный поступок, которого можно и нужно было избежать.

Потеря иллюзий

Еще сложнее понять, что разрушенные иллюзии - это тоже потеря. Очень часто у нас есть в голове представление о том, как "должно" быть. Реальность же не всегда соответствует нашим требованиям - мир, люди, да и мы сами зачастую совсем не таковы, как рисует наше воображение. Иногда столкновение с реальностью бывает довольно болезненным.

Даже если предательство - всего лишь крушение наших иллюзий о другом человеке, горе оно приносит настоящее - и это горе нужно прожить. Зачастую это сложно сделать: все говорят, что не стоит так переживать - ничего же не было, никто вас не предавал, и вы соглашаетесь. Возникает искушение просто забыть об этом и жить дальше, не горюя о потере иллюзий, не проживая ее.

Переживание горя

Переживая предательство как потерю, важно понимать процесс горевания; его нужно знать, чтобы прожить свое горе оттого, что вас предали. Чаще всего люди, которых предали, испытывают бурю эмоций настолько сильных, что неспособны их различить. Но если вас предали, вам нужно знать, что вы чувствуете и почему вы так чувствуете - знать для того, чтобы решить, что делать дальше.

Теория горя делит процесс горевания на несколько этапов: шок или отрицание, торг, гнев, печаль и принятие. Этапы могут перекрываться и ощущаться по разному - и по интенсивности чувств, и по длительности их проживания; иногда какой-то этап проходит так быстро, что можно вообще не заметить, что он был. Но смысл теории горя в том, что невозможно достичь этапа принятия, не пережив все предыдущие. Иногда люди застревают на каком-то одном этапе, это мешает им достичь цели - принять свою потерю. Бывает, что человек не может прожить какую-то стадию годами.

Отрицание - оно же Бегство

Чаще всего люди не хотят горевать - стремясь избежать сильных эмоций. И убегают в навязчивые действия или в зависимости - наркотики, алкоголь, переедание, игры. То и другое - бегство от эмоций, как и навязчивые поиски гарантий на будущее, постоянные сомнения, зависимое поведение. Вычеркнуть человека из своей жизни - тоже способ отрицания ситуации. Это не все способы, которыми люди пытаются избежать переживаний своего горя - а только самые распространенные.

Гнев - он же Злость

Часто люди остаются на стадии гнева, злости - особенно те, которых предали. Они настолько зацикливаются на причиненном им вреде, что ничто другое в адрес своей потери испытать не способны, не переключаются на грусть или печаль. Иногда люди остаются на стадии отрицания или зацикливаются на прощении. Они хотят решить все по-быстрому, отказываясь злиться и грустить, не желая оплакивать свою потерю. опубликовано econet

Автор Моника Франк, отрывок из статьи "Когда вас предали"

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