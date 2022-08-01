Михаил Литвак: Всё, что есть у нас сейчас – самое лучшее

Чтобы быть в гармонии с собой - нужно научится говорить «да» нескольким факторам. Четыре «ДА» напомнят о самых основных и простых вещах.
Мы все мечтаем быть счастливыми и успешными, но как этого достичь? Чтобы быть в гармонии с собой - нужно научится говорить «да» нескольким факторам. Четыре «ДА» напомнят о самых основных и простых вещах.
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Старая китайская притча о мудреце и белом коне:
В одной китайской деревне жил старик, он был беден, но единственное, что у него было – это великолепный белый конь. Даже богачи и сам король хотели выкупить коня, но старик отвечал, что не может его продать, так как это его друг, а друзей не продают.
Но как-то утром старик не нашел своего коня в конюшне. Часть людей из деревни сочувствовала старику, а часть злорадствовала. Люди обсуждали то, какое это несчастье потерять коня, но старик оставался спокоен и принимал случившееся достойно.
Через несколько дней конь вернулся и привел с собой ещё десяток красивых жеребцов. Часть людей из деревни радовалась за старика, часть завидовала ему. Теперь все обсуждали как же повезло старику, и что несчастье принесло за собой успех. И только старик не давал оценок происходящему, просто принимал всё, как есть.
Единственный сын старика стал объезжать новых жеребцов и, неудачно упав, сломал обе ноги. И опять часть людей сочувствовала, часть обсуждала и говорила о несчастье. Старик оставался спокоен.
Через неделю в город пришла война и всех мужчин забрали на фронт, кроме сына старика, так как у него были сломаны ноги. И вновь люди говорили, что несчастье сменилось на везение, что старику теперь повезло. Но старый мудрец говорил, что никакое событие нельзя судить, только Бог может это делать. Для нас каждое событие – это данность, жизнь состоит из таких мгновений и наша задача их принимать и проживать, но не осуждать. Осуждать – значит не развиваться, не идти вперед по своему пути, застыть в стороне. Жизнь – это одно долгое путешествие, в котором нельзя застывать.
Все четыре «да» учат нас любви и доброте, гармонии с собой и с миром, напоминают о самых основных и простых вещах, которые могут сделать нас счастливыми и радостными. Не забывайте каждый день говорить «да» миру, жизни, себе и данному моменту, и каждый день будет дарить вам много приятных эмоций. опубликовано econet.ru
Автор Михаил Литвак
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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