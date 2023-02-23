Простые эффективные упражнения для развития речи ребенка

От того насколько хорошо развиты тонкие движения кистей зависит речь и интеллектуальное развитие человека...

Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев».

Действительно, от того насколько хорошо развиты тонкие движения кистей зависит речь и интеллектуальное развитие человека. Все большее признание среди педагогов, логопедов, дефектологов приобретает су-джок терапия («су» - кисть», «джок» - стопа).

Одним из практических инструментов «су-джок» является массажный чудо-шарик с эластичными кольцами. Шариком можно стимулировать зоны на ладонях, а массажные колечки надеваются на пальчики.

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Как показывает практический опыт применения су-джок терапии, она:

активизирует развитие речи ребенка,

оказывает стимулирующее воздействие на речевые области в коре головного мозга,

способствует коррекции произношения (автоматизации звука),

развитию лексико-грамматических категорий,

совершенствованию навыков пространственной ориентации.

Кроме того, систематический массаж и разнообразные игры с шариками и кольцами су-джок позволяют:

- нормализовать мышечный тонус (что особенно важно для детей с различными двигательными расстройствами, детским церебральным параличом, минимальной мозговой дисфункцией);

- активизировать межполушарное взаимодействие, синхронизировать работу обоих полушарий мозга;

- стимулировать речевые области в коре головного мозга;

- повысить энергетический уровень ребенка, развить тактильную чувствительность;

- развить познавательную и эмоционально-волевую сферы ребенка.

Вот лишь некоторые способы использования массажного шарика и колец в коррекционной работе.

Массаж ладоней и пальцев рукколючим массажным шариком

1. Шарик находится между ладоней ребёнка, пальцы прижаты друг к другу. Делайте массажные движения, катая шарик вперёд-назад.

2. Шарик находится между ладоней ребёнка, пальцы прижаты друг к другу. Делайте круговые движения, катая шприк по ладоням.

3. Держа шарик подушечками пальцев, делайте вращательные движения вперёд (как будто закручиваете крышку).

4. Держа шарик подушечками пальцев, с усилием надавите ими на мяч (4—6 раз).

5. Держа шарик подушечками пальцев, делайте вращательные движения назад (как будто открываете крышку).

6. Подкиньте шарик двумя руками на высоту 20—30 см и поймайте его.

7. Зажмите шарик между ладонями, пальцы сцеплены в "замок", локти направлены в стороны. Надавите ладонями на мяч (4—6 раз).

8. Перекладывайте шарик из одной ладони в другую, постепенно увеличивая темп.

Массаж пальцев эластичным кольцом

(Дети поочередно надевают массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики).

Этот пальчик — дедушка,

Этот пальчик — бабушка,

Этот пальчик — папенька,

Этот пальчик — маменька,

Этот пальчик — я, вот и вся моя семья.

Или

Этот пальчик хочет спать,

Этот пальчик лёг в кровать,

Этот пальчик лишь вздремнул,

Этот пальчик уж заснул.

Этот крепко, крепко спит.

Тише! Тише, не шумите!

Солнце красное взойдёт,

Утро ясное придёт.

Будут птички щебетать,

Будут пальчики вставать!



Кроме того, Вы можете делать малышу массаж и одновременно рассказывать занимательную сказку о «колобке», о «рукавичке» и т.д.

1. Прокатывание шариком по написанной букве.

Написание буквы и её элементов прокатыванием шарика по поверхности стола, на ладони.

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2. Использование су–джок шаров для развития памяти и внимания.

Дети выполняют инструкцию: надень колечко на мизинец правой руки, возьми шарик в правую руку и спрячь за спину и т.д.; ребенок закрывает глаза, взрослый надевает колечко на любой его палец, а тот должен назвать, на какой палец какой руки надето кольцо.

3. Составление цветовых комбинаций из шариков разного цвета.

По инструкции ребенок собирает желто-зеленый шарик, красно-синий шарик, красно-желтый шарик и т.д.

Таким образом, в коррекционно - логопедической работе приемы су-джок терапии можно использовать:

в качестве массажа,

для развития мелкой моторики пальцев рук,

а также с целью общего укрепления организма. опубликовано econet

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