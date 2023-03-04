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Брюшной сегмент мышечного панциря, или где живет СТРАХ

Источник: cross-club.ru 04 марта 2023 5658
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Дело в том, что все три отдела – грудной, диафрагмальный и брюшной тесно связаны по своей структуре и внешним проявлениям. В самом деле, трудно представить себе человека, очень подвижного в области грудного сегмента и неподвижного в брюшной области.

Брюшной сегмент мышечного панциря, или где живет СТРАХ

Именно эти слова из знаменитого стихотворения В. Маяковского «Кем быть?» пришли ко мне в голову, когда писала о следующем сегменте нашего тела, в котором могут «гнездиться» мышечные зажимы.

Брюшной сегмент располагается ниже диафрагмального и включает в себя широкие мышцы живота и спины.

Слово «живот» в русском языке имеет три значения:

  • первое – анатомическое,
  • второе – древнеславянский аналог слова «жизнь»,
  • третье – «все добро, накопленное человеком за жизнь». Под «добром» можно понимать энергетический центр, своеобразное депо наших жизненных сил.

Поэтому наличие выраженного брюшного блока естественным образом приводит к снижению общего тонуса как организма, так и психики человека. Такие люди жалуются на недостаток сил или наоборот избыток нереализованных сил.

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Проявляться такой блок может в неповоротливости туловища. Дело в том, что все три отдела – грудной, диафрагмальный и брюшной тесно связаны по своей структуре и внешним проявлениям. В самом деле,  трудно представить себе человека, очень подвижного в области грудного сегмента и неподвижного в брюшной области.

Нередко у людей с выраженным брюшным блоком и при наличии диафрагмального имеется тугой, округлый, резко выдающийся вперед живот. Как говорят «арбузный» живот.

Такое строение туловища связано не только с избытком энергии в этой зоне, но и с тем, что заблокированные мышцы поясницы порождают довольно специфическую осанку, заставляющую живот  выдаваться вперед.

Брюшной сегмент мышечного панциря, или где живет СТРАХ

Сильный страх и беспокойство обязательно отражаются на кишечнике. У таких людей присутствует ощущение ненадежности этого мира. Они не готовы принять события из-за страха. Есть даже такое понятие, как «медвежья болезнь». Это когда начинается расстройство кишечника перед какими-то важными событиями (например, у студента перед экзаменом).

Создание новых способов поведения помогает при этом.

Кишечник также символизирует усвоение новых идей и мыслей, а также способность избавляться от всего старого и ненужного. Возможно, вы увязли в прошлом, верите в ограничения, нужду и боитесь отказаться от чего-то в жизни, т.к. не уверены, что в будущем сможете восполнить потерю.

Возможно, вы боитесь прекратить отношения, которые вам уже ничего не дадут.

Или страшитесь потерять работу, которая вам не нравится.

Или не желаете расставаться с вещами, ставшими бесполезными.опубликовано econet

Автор Ирина Созонова

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Источник: https://econet.by/

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