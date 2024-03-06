Прогулка с ребенком: чистый или счастливый

Как я люблю чумазых детей – не передать! Мне кажется, в этих перепачканных с ног до головы маленьких исследователях большой жизни, грязных, но довольных, заключен весь смысл детства.



Читайте на Ребёнок BY: Как я люблю чумазых детей – не передать! Мне кажется, в этих перепачканных с ног до головы маленьких исследователях большой жизни, грязных, но довольных, заключен весь смысл детства. «Запомни это! И никогда не будь такой мамой, никогда» Еще до того, как я стала мамой удивительного мальчика, я дала себе зарок никогда не ругать ребенка за грязную одежду, за кособокий домик, нарисованный на асфальте мелками, и вырезанного из тюля воздушного змея. Помню, как стала свидетельницей неприятного случая: девочка рисовала мелками домик, мама стояла над ней и выговаривала «Ты посмотри, как криво ты рисуешь! Разве это дом? Это каракули! И не смей пачкать колготки! Не умеешь рисовать – нечего брать мелки!». Мне было так жаль девочку! Я сказала себе «Запомни это! И никогда не будь такой мамой, никогда». Ведь мы своими руками делаем наших детей неуверенными в себе и несчастными. Сегодня я спокойно отношусь к мелочам вроде грязной одежды Во-первых, ручная стирка давно ушла в историю, во-вторых, это всего лишь вещи, которые нужны для того, чтобы нам было тепло и удобно. А вот лужа, в которой плавает жук – это не каждый день увидишь. И как понять устройство мира, если сидеть на краю песочницы и никуда не высовываться? И как научиться рисовать домик, если нельзя пачкать руки мелками? На мой взгляд, чем грязнее ребенок приходит с улицы, тем больше он узнал об окружающей среде, а заодно на практике увидел, как работают законы физики и химии. «Запомни это! И никогда не будь такой мамой, никогда». Конечно, съехать первым по ржавой после зимы горки и «убить» джинсы, это не совсем то, что мне бы хотелось видеть каждый день. Но, с другой стороны, съехать с горки, чтобы проверить скорость скольжения – это уже тянет на исследование! Поэтому для себя я решила с первых дней материнства: прогулки существуют для того, что ребенок рос здоровым, увлекающимся и счастливым, а не для демонстрации нарядов. И тут же вспоминается случай. История в парке Мы с Глебом пошли гулять в парк недалеко от нашего дома. Парк, скажем, так себе: для детей там, кроме батута, ничего нет. Но там какое-то время стояла чудесная деревянная сцена, по которой с огромным удовольствием носились малыши. Глеб тогда еще не умел ходить, но очень шустро ползал. За считанные минуты он выполз на середину сцены, нашел кусочек земли и с удовольствием его раскрошил в руках, исследуя каждый комочек. Вы помните, что малыши в период прорезывания зубов похожи на маленьких сенбернаров. Соответственно, комочек сухой земли быстро превратился в кучку прелестной грязи. И пока мой, сидя посередине сцены, с великим наслаждением разминал и развозил, в основном по себе, кусочек грязи, подбежала чья-то мама, решительно достала из сумки упаковку влажных салфеток и стала отмывать моего ребенка, заодно, подтирая пол на сцене, где он сидел. Я могу понять душевный порыв в приступе педантизма: человек сканировал пространство, увидел грязь и машинально принялся за уборку. У всех свои тараканы. Но как расстроился мой сын! С ребенком на прогулке: чистый ребенок или счастливый? Потому что в его вселенной это выглядело так: сижу, играю, мама рядом, все хорошо; подбегает чужая тетка, начинает вытирать меня мокрой тряпкой, отнимает «игрушку». Вам бы понравилось? Вот и мне не понравилось. Теперь мне даже интересно наблюдать за родителями, которые запрещают своим детям близко подходить к луже, в то время как мой в ней практически плавает. Им, наверное, кажется, что я – воплощение неопрятности, неряшливости и пофигизма. И ребенок у меня вырастет невоспитанным и вечно чумазым. И, собственно говоря, пусть думают. Может, пока отвлечены в думах своих о чистоте отечества, их детям удастся тайком залезть одним носком в лужу. Потому что я искренне уверена, чем больше в детстве луж, тем больше во взрослой жизни интересов. Детство не бывает стерильным. После дождя – идите мерить лужи, человечество для этого специально изобрело резиновые сапоги. Разрешите навесить на грудь ордена из колючек лопуха, запустить в лужу бумажный кораблик, завести в ведерке «кашу-малашу» из песка и воды, сесть в сугроб, перенести ведерко песка из лужи в лужу. Главное – не ограничивайте вашего маленького деятеля. Ведь успехи и неудачи рождаются еще в детстве. Чем больше ваш ребенок возьмет сейчас, тем больше потом он отдаст вам и миру. P.S. Не так страшны лужи, как невымытые руки перед едой. Это, на мой взгляд, – единственное, за чем нужно строго следить с первых дней. Уважаемые читатели! А ваши дети любят гулять по лужам? А играться с грязью? Что для вас важнее, чистый ребенок или крепкие нервы? Ждем ваши комментарии!Читайте на Ребёнок BY: https://rebenok.by/articles/stature/psycho/19834-s-rebenkom-na-progulke-chisty-rebenok-ili-schastlivy-.html



Читайте на Ребёнок BY: Как я люблю чумазых детей – не передать! Мне кажется, в этих перепачканных с ног до головы маленьких исследователях большой жизни, грязных, но довольных, заключен весь смысл детства. «Запомни это! И никогда не будь такой мамой, никогда» Еще до того, как я стала мамой удивительного мальчика, я дала себе зарок никогда не ругать ребенка за грязную одежду, за кособокий домик, нарисованный на асфальте мелками, и вырезанного из тюля воздушного змея. Помню, как стала свидетельницей неприятного случая: девочка рисовала мелками домик, мама стояла над ней и выговаривала «Ты посмотри, как криво ты рисуешь! Разве это дом? Это каракули! И не смей пачкать колготки! Не умеешь рисовать – нечего брать мелки!». Мне было так жаль девочку! Я сказала себе «Запомни это! И никогда не будь такой мамой, никогда». Ведь мы своими руками делаем наших детей неуверенными в себе и несчастными. Сегодня я спокойно отношусь к мелочам вроде грязной одежды Во-первых, ручная стирка давно ушла в историю, во-вторых, это всего лишь вещи, которые нужны для того, чтобы нам было тепло и удобно. А вот лужа, в которой плавает жук – это не каждый день увидишь. И как понять устройство мира, если сидеть на краю песочницы и никуда не высовываться? И как научиться рисовать домик, если нельзя пачкать руки мелками? На мой взгляд, чем грязнее ребенок приходит с улицы, тем больше он узнал об окружающей среде, а заодно на практике увидел, как работают законы физики и химии. «Запомни это! И никогда не будь такой мамой, никогда». Конечно, съехать первым по ржавой после зимы горки и «убить» джинсы, это не совсем то, что мне бы хотелось видеть каждый день. Но, с другой стороны, съехать с горки, чтобы проверить скорость скольжения – это уже тянет на исследование! Поэтому для себя я решила с первых дней материнства: прогулки существуют для того, что ребенок рос здоровым, увлекающимся и счастливым, а не для демонстрации нарядов. И тут же вспоминается случай. История в парке Мы с Глебом пошли гулять в парк недалеко от нашего дома. Парк, скажем, так себе: для детей там, кроме батута, ничего нет. Но там какое-то время стояла чудесная деревянная сцена, по которой с огромным удовольствием носились малыши. Глеб тогда еще не умел ходить, но очень шустро ползал. За считанные минуты он выполз на середину сцены, нашел кусочек земли и с удовольствием его раскрошил в руках, исследуя каждый комочек. Вы помните, что малыши в период прорезывания зубов похожи на маленьких сенбернаров. Соответственно, комочек сухой земли быстро превратился в кучку прелестной грязи. И пока мой, сидя посередине сцены, с великим наслаждением разминал и развозил, в основном по себе, кусочек грязи, подбежала чья-то мама, решительно достала из сумки упаковку влажных салфеток и стала отмывать моего ребенка, заодно, подтирая пол на сцене, где он сидел. Я могу понять душевный порыв в приступе педантизма: человек сканировал пространство, увидел грязь и машинально принялся за уборку. У всех свои тараканы. Но как расстроился мой сын! С ребенком на прогулке: чистый ребенок или счастливый? Потому что в его вселенной это выглядело так: сижу, играю, мама рядом, все хорошо; подбегает чужая тетка, начинает вытирать меня мокрой тряпкой, отнимает «игрушку». Вам бы понравилось? Вот и мне не понравилось. Теперь мне даже интересно наблюдать за родителями, которые запрещают своим детям близко подходить к луже, в то время как мой в ней практически плавает. Им, наверное, кажется, что я – воплощение неопрятности, неряшливости и пофигизма. И ребенок у меня вырастет невоспитанным и вечно чумазым. И, собственно говоря, пусть думают. Может, пока отвлечены в думах своих о чистоте отечества, их детям удастся тайком залезть одним носком в лужу. Потому что я искренне уверена, чем больше в детстве луж, тем больше во взрослой жизни интересов. Детство не бывает стерильным. После дождя – идите мерить лужи, человечество для этого специально изобрело резиновые сапоги. Разрешите навесить на грудь ордена из колючек лопуха, запустить в лужу бумажный кораблик, завести в ведерке «кашу-малашу» из песка и воды, сесть в сугроб, перенести ведерко песка из лужи в лужу. Главное – не ограничивайте вашего маленького деятеля. Ведь успехи и неудачи рождаются еще в детстве. Чем больше ваш ребенок возьмет сейчас, тем больше потом он отдаст вам и миру. P.S. Не так страшны лужи, как невымытые руки перед едой. Это, на мой взгляд, – единственное, за чем нужно строго следить с первых дней. Уважаемые читатели! А ваши дети любят гулять по лужам? А играться с грязью? Что для вас важнее, чистый ребенок или крепкие нервы? Ждем ваши комментарии!Читайте на Ребёнок BY: https://rebenok.by/articles/stature/psycho/19834-s-rebenkom-na-progulke-chisty-rebenok-ili-schastlivy-.html

Как я люблю чумазых детей – не передать! Мне кажется, в этих перепачканных с ног до головы маленьких исследователях большой жизни, грязных, но довольных, заключен весь смысл детства.

Еще до того, как я стала мамой удивительного мальчика, я дала себе зарок никогда не ругать ребенка за грязную одежду, за кособокий домик, нарисованный на асфальте мелками, и вырезанного из тюля воздушного змея.

Помню, как стала свидетельницей неприятного случая: девочка рисовала мелками домик, мама стояла над ней и выговаривала «Ты посмотри, как криво ты рисуешь! Разве это дом? Это каракули! И не смей пачкать колготки! Не умеешь рисовать – нечего брать мелки!».

Мне было так жаль девочку!

Я сказала себе «Запомни это! И никогда не будь такой мамой, никогда». Ведь мы своими руками делаем наших детей неуверенными в себе и несчастными. Сегодня я спокойно отношусь к мелочам вроде грязной одежды

Во-первых, ручная стирка давно ушла в историю, во-вторых, это всего лишь вещи, которые нужны для того, чтобы нам было тепло и удобно.

А вот лужа, в которой плавает жук – это не каждый день увидишь.

И как понять устройство мира, если сидеть на краю песочницы и никуда не высовываться?

И как научиться рисовать домик, если нельзя пачкать руки мелками?

На мой взгляд, чем грязнее ребенок приходит с улицы, тем больше он узнал об окружающей среде, а заодно на практике увидел, как работают законы физики и химии.

Конечно, съехать первым по ржавой после зимы горки и «убить» джинсы, это не совсем то, что мне бы хотелось видеть каждый день. Но, с другой стороны, съехать с горки, чтобы проверить скорость скольжения – это уже тянет на исследование!

Поэтому для себя я решила с первых дней материнства: прогулки существуют для того, что ребенок рос здоровым, увлекающимся и счастливым, а не для демонстрации нарядов.

И тут же вспоминается случай.

История в парке. Мы с Глебом пошли гулять в парк недалеко от нашего дома. Парк, скажем, так себе: для детей там, кроме батута, ничего нет. Но там какое-то время стояла чудесная деревянная сцена, по которой с огромным удовольствием носились малыши. Глеб тогда еще не умел ходить, но очень шустро ползал. За считанные минуты он выполз на середину сцены, нашел кусочек земли и с удовольствием его раскрошил в руках, исследуя каждый комочек.

Вы помните, что малыши в период прорезывания зубов похожи на маленьких сенбернаров. Соответственно, комочек сухой земли быстро превратился в кучку прелестной грязи. И пока мой, сидя посередине сцены, с великим наслаждением разминал и развозил, в основном по себе, кусочек грязи, подбежала чья-то мама, решительно достала из сумки упаковку влажных салфеток и стала отмывать моего ребенка, заодно, подтирая пол на сцене, где он сидел.

Я могу понять душевный порыв в приступе педантизма: человек сканировал пространство, увидел грязь и машинально принялся за уборку. У всех свои тараканы.

Но как расстроился мой сын!

Потому что в его вселенной это выглядело так: сижу, играю, мама рядом, все хорошо; подбегает чужая тетка, начинает вытирать меня мокрой тряпкой, отнимает «игрушку». Вам бы понравилось? Вот и мне не понравилось.

Теперь мне даже интересно наблюдать за родителями, которые запрещают своим детям близко подходить к луже, в то время как мой в ней практически плавает. Им, наверное, кажется, что я – воплощение неопрятности, неряшливости и пофигизма. И ребенок у меня вырастет невоспитанным и вечно чумазым.

И, собственно говоря, пусть думают.

Может, пока отвлечены в думах своих о чистоте отечества - их детям удастся тайком залезть одним носком в лужу. Потому что я искренне уверена, чем больше в детстве луж, тем больше во взрослой жизни интересов.

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Детство не бывает стерильным. После дождя – идите мерить лужи, человечество для этого специально изобрело резиновые сапоги. Разрешите навесить на грудь ордена из колючек лопуха, запустить в лужу бумажный кораблик, завести в ведерке «кашу-малашу» из песка и воды, сесть в сугроб, перенести ведерко песка из лужи в лужу. Главное – не ограничивайте вашего маленького деятеля. Ведь успехи и неудачи рождаются еще в детстве. Чем больше ваш ребенок возьмет сейчас, тем больше потом он отдаст вам и миру.

P.S. Не так страшны лужи, как невымытые руки перед едой. Это, на мой взгляд, – единственное, за чем нужно строго следить с первых дней. опубликовано econet

Автор: Мария Столярова

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