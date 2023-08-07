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Словом можно убить, словом можно спасти... ИЛИ как правильно давать обратную связь

Источник: vk.com 07 августа 2023 6814
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Может, сначала будет не всегда получаться. Особенно если Вы привыкли заявлять о всех недостатках в лоб...

Словом можно убить, словом можно спасти... ИЛИ как правильно давать обратную связь

Понаблюдайте за собой. Оценивая что-то (чью-то работу, какое-то событие), Вы в какой форме чаще излагаете свое мнение? Особенно когда человек "накосячил". В негативной форме, указывая на все недостатки? Или в позитивной форме? 

Обратную связь можно давать 2 способами. 

№1. ПОДАВЛЯЮЩАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Когда Вы разговариваете с человеком, указывая на его ошибки и промахи. Такая обратная связь разрушает человека, сотрудника, ребенка, занижает его самооценку, уничтожает в нем веру в себя

Словом можно убить, словом можно спасти... ИЛИ как правильно давать обратную связь

№2. РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Даже если человек не справился с заданием, Вы придерживаетесь следующей последовательности вопросов:

а) "Как ты думаешь, что у тебя получилось?"
(Что у человека не получилось, он и так знает.)

б) "У тебя получилось..."
(И даем свое вИдение ситуации.)

в) Как ты думаешь, что можно было бы улучшить?"
(И человек сам себе дает рекомендации, и это будет его глубинным решением.)

г) "Ты хорошо сказал. Отличные идеи! Я бы добавил..."
(И выражаем свое мнение: как именно Вы бы сделали это.)

д) "Я уверен, что ты так и сделаешь в следующий раз, ведь как ты сам сказал...(и можно повторить его рекомендации к самому себе). Поэтому я верю, что у тебя обязательно все получится!"

ВЫВОД: общаясь с людьми, выбирайте обратную связь в позитивном ключе. Может, сначала будет не всегда получаться. Особенно если Вы привыкли заявлять о всех недостатках в лоб. Но проявляя осознанность в этом вопросе, Вы скоро получите благодарность от окружающих людей в виде их горящих глаз и выросших крыльев!опубликовано econet

Автор: Жанна Вальшина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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