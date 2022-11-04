Эффект прохождение через двери: почему мы забываем, зачем пришли

В течение дня, внимание наше постоянно перемещается между уровнями — от наших целей и амбиций, к планам и стратегиям, и к самым нижним уровням - нашим конкретным действиям. Именно тот образ, которым наше внимание следует вверх и вниз по иерархии, и позволяет нам реализовывать сложные модели поведения, сшивая некий когерентный план во множестве различных моментов, мест и повторяющихся различных действий.

Со всеми нами такое случалось.

Отправиться, чтобы взять ключи, но войдя в спальную, забыть что вы ищете именно их. Открыть дверь холодильника и склониться над средней полкой лишь для того, чтобы осознать, что не можете вспомнить, зачем вы открывали холодильник. Или выждав некоторое время, чтобы прервать друга, обнаружить, что тот злободневный вопрос, заставивший нас вмешаться в разговор, вдруг испарился из мыслей, лишь только мы начали говорить: "Хм, и что я хотел сказать?", ставите вы свою аудиторию вопросом в тупик, думающую про себя "откуда же нам знать?!"

Мы можем расценивать такие моменты временной потери памяти как нечто большее, чем просто досадное недоразумение. Хоть подобные ошибки могут приводить в смущение, они весьма распространены.

Они известны как "эффект дверей" (“Doorway Effect”) и раскрывают некие важные качества организации нашего ума

Понимание этого может помочь восприятию моментов такой забывчивости, как чего-то большего, чем просто раздражающая помеха (хотя они по прежнему будут раздражать).

Эти особенности нашего ума, возможно, лучше всего иллюстрируются историей о женщине, встретившей в обеденный перерыв трёх строителей.

"Что вы делаете сегодня?", спрашивает она их. — "Я кладу один чёртов кирпич на другой", вздыхает первый. — "Я строю стену", просто отвечает второй. — "Я строю кафедральный собор", говорит переполненный гордостью третий строитель.

Многие, наверное, слышали эту историю, как мотивирующую людей всегда думать о более значительной картине. Но психологу в вас здесь важен также другой вывод — если вы стремитесь достичь в чём-то успеха, то о любом действии необходимо думать на различных уровнях. Даже если взгляд третьего строителя на свою работу и наиболее вдохновляющий, никто не сможет построить собор, пока не научится правильно класть кирпичи и делать ровные стены.

В течение дня, внимание наше постоянно перемещается между этими уровнями — от наших целей и амбиций, к планам и стратегиям, и к самым нижним уровням - нашим конкретным действиям. Когда дела идут хорошо, часто вещи делаются сами собой, автоматически и без нашего участия, а наше внимание удерживается на каких-то других желаемых вещах. Например, если вы опытный водитель, вы управляетесь с передачами, индикаторами и рулевым колесом автоматически, а ваше внимание занято, возможно, менее рутинными делами, вроде навигации или беседы с пассажирами. В менее рутинных вещах мы вынуждены сдвигать наше внимание к деталям того, что мы делаем, уходя в своих мыслях от более широкой картины на какое-то время. Из-за этого и паузы в разговоре, когда водитель попадает в хитрую развязку или двигатель начинает издавать странные звуки.

Именно тот образ, которым наше внимание следует вверх и вниз по иерархии, и позволяет нам реализовывать сложные модели поведения, сшивая некий когерентный план во множестве различных моментов, мест и повторяющихся различных действий.

"Дверной эффект" возникает, когда наше внимание перемещается между уровнями. И он отражает зависимость нашей памяти — даже непосредственной памяти о том, что мы собираемся сделать — от окружения, в котором мы находимся.

Представьте, что вы поднимаетесь по лестнице, чтобы взять свои ключи, и забываете о том, что пришли сюда за ключами, лишь только входите в спальню.

Психологически, произошло то, что данный план ("Ключи!") был забыт прямо посередине осуществления необходимой части данной стратегии ("Пойти в спальню!").

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Возможно, этот план является частью другого большего плана ("Подготовиться к уходу из дома!"), который является частью других, более широких планов ("Идти на работу!", etc). Каждая шкала требует внимания в определённом месте. Где-то при навигации по этой сложной иерархии в мозгу возникла мысль о необходимости взять ключи. И подобно вращающему тарелки на шестах цирковому акробату, ваше внимание сфокусировалось на ней достаточно долго, чтобы составить план, но потом внимание просто переместилось к следующей тарелке (на этот раз, или на дороге в спальню, или интересуясь, кто мог оставить опять одежду на ступеньках лестницы, или о том, чем вы займётесь придя на работу, или о миллионе других вещей из которых строится жизнь)

Но иногда вращающиеся тарелки падают. Наша память, даже связанная с нашими целями, встроена в паутину ассоциаций. Это может быть физическим окружением, в котором мы их формируем — именно поэтому возвращение в дом своего детства может вызвать поток ранее забытых воспоминаний. Или же это будет ментальное окружение — все те вещи, о которых мы думали, когда нечто другое вторглось в эти мысли.

«Дверной эффект» проявляется, когда мы меняем как физическое, так и ментальное окружение, перемещаясь в другую комнату и начиная думать о других вещах. В спешке возникшая в мыслях цель, возможно, являющаяся лишь одной из цирковых тарелок, которые мы пытаемся раскручивать, забывается вместе со сменой контекста. Всё это позволило исследователям предположить, что дверные проемы выступают в качестве некой психологической границы, которая "обнуляет" наши воспоминания: "Прохождение через дверные проёмы служит в качестве границы события, таким образом инициируя обновление событийной модели [то есть, создание нового эпизода в памяти]". Причем критическим является именно пересечение порога, а не смена среды. опубликовано econet.ru

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