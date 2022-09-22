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3 восхитительные идеи для детокс-обеда

Источник: Econet 22 сентября 2022 5676
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Когда не знаете, что взять с собой на работу или приготовить дома на обед, салат- лучшее решение! Представляем вам три рецепта детокс-салатов, которые помогут очистить организм и насытить необходимыми витаминами и минералами.

3 восхитительные идеи для детокс-обеда

3 вкуснейших рецепта для Детокс обеда

Когда не знаете, что взять с собой на работу или приготовить дома на обед, салат - лучшее решение! Представляем вам три рецепта детокс-салатов, которые помогут очистить организм и насытить необходимыми витаминами и минералами. 

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Салат из капусты кале с яблоками и морковью

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 4 стакана кале, тонко нарезанной
  • 1 стакан петрушки, нарезанной
  • Сок 1 большого лимона
  • 1 авокадо, нарезанный
  • 4 столовых ложки оливкового масла
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • 1/4 чайной ложки черного перца
  • 1 большое яблоко, нарезанное  
  • 1/4 стакана моркови, натертой  
  • Рекомендуется украсить семенами тыквы, сушеной клюквой 

Приготовление: 

Поместите капусту, петрушку, лимонный сок, авокадо, оливковое масло, морскую соль и черный перец в большую миску. Разомните чистыми руками капусту и другие ингредиенты. Капуста должна стать мягче, ярко-зеленого цвета.  Потом добавьте нарезанное яблоко и тёртую морковь. Перемешайте. Сверху посыпьте тыквенными семечками и сушеной клюквой. 

Средиземноморский салат 

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 2 стакана смеси салатов
  • 1 стакан петрушки, нарезанной
  • 1 морковь, натёртая 
  • 1 большое яблоко, нарезанное
  • 1/4 стакана тертой свёклы
  • 10 свежих листьев мяты, разорванных на мелкие кусочки
  • 1 авокадо, нарезанный
  • Оливки, нарезанные (по желанию)

3 восхитительные идеи для детокс-обеда

Для заправки:
 

  • 2 больших зубчика чеснока, измельчённые 
  • Сок 1 большого лимона
  • 1/4 стакана красного винного уксуса
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 1/2 чайной ложки дижонской горчицы
  • 1 чайная ложка сушеного орегано
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • 1/4 чайной ложки черного перца

Сначала приготовьте заправку. Это нужно для того, чтоб все ароматы успели раскрыться. Добавьте все ингредиенты в банку, закройте крышку. Хорошо встряхните. Попробуйте, если нужно, сбалансируйте вкус. Дайте заправке настояться минимум 15 минут. 

В миску поместите смесь салатов, петрушку, натертую морковь, яблоко, свёклу и листья мяты. Полейте заправкой, тщательно перемешайте. Сверху посыпьте нарезанным авокадо и оливками. 

Салат "Красная тревога"

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 2 стакана цикория (или зеленый салат на ваш выбор)
  • 1 пучок зелени свёклы, тонко нарезанной
  • 1/2 стакана тёртой свёклы
  • 1/1/4 чашка тёртой моркови
  • 1/4 небольшой красной капусты, тонко нарезанной

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3 восхитительные идеи для детокс-обеда

Для заправки:

  • Сок 2 лимонов
  • 10 листьев базилика
  • 1 маленький перец
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 1 маленькое яблоко, мелко нарезанное
  • 2,5-сантиметровый кусок свежего имбиря
  • 1 маленький зубчик чеснока
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки перца

Приготовьте заправку первой, чтобы позволить ароматам раскрыться перед использованием. Добавьте лимонный сок, базилик, перец, оливковое масло, яблоко, имбирь, чеснок, соль и перец в блендер. Взбейте до получения однородной массы. Сбалансируйте вкус- приправьте по своему усмотрению. Дайте настояться в течение 15 минут. 

Для салата, в салатницу поместите цикорий, зелень свёклы, натёртые свёклу и морковь, красную капусту. Добавьте заправку. Тщательно перемешайте. Наслаждайтесь!

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Источник: https://econet.by/

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