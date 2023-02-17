15 советов психолога женщине, которая хочет серьезных отношений

Если в прошлом у вас были неудачи в любви, не отчаивайтесь. Эти советы помогут определиться с тем, что вам действительно нужно для гармоничных отношений.

Что нужно знать и понимать о мужчинах, чтоб не совершить очередную ошибку. 15 простых советов от психолога, которые помогут вам расстаться с одиночеством, научиться распознавать мужчин не пригодных для брака и встретить свою половинку. Следуя этим рекомендациям, вы сможете понять мужчин и привлечёте в свою жизнь того, с кем сможете создать счастливую семью.

Если вы хотите серьезных отношений

1. Выбирайте не только сердцем, но и умом. Потому что сердце любит слепо, а разум помогает правильно оценить ситуацию. Помните, что с этим мужчиной предстоит пройти по жизни за руку, преодолевать трудности, делить радости, воспитывать детей…

2. Знайте и понимайте кто вам нужен. Так вы увеличите вероятность не пропустить его, когда он будет рядом.

3. Верьте не словам, а поступкам. Мужчина может говорить и обещать одно, а делать другое. Не закрывайте глаза на это.

4. Если вы видите в мужчине только большой кошелек, который должен оплачивать ваши покупки, то рано или поздно он поменяет вас на женщину, которая ценит, любит уважает его не только за деньги.

5. Любите себя. Знайте себе цену. Если вы не любите себя, не ждите, что кто-то другой вас полюбит.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

6. Не теряйте надежды найти своего мужчину. На планете Земля 7.6 млрд. человек. Половина из них - мужчины. Среди них есть и тот, кто вам нужен.

7. Выбирая мужчину, ищите того, с кем у вас схожие ценности и жизненные цели. Если вы мечтаете о тихой жизни в деревне, а он - фанат мегаполисов, то вам не по пути.

8. Выбирайте мужчину со схожими интересами. Потому что проводить время вместе - это здорово. Общие увлечения сближают.

9. Не надейтесь, что вы сможете перевоспитать мужчину. У него тоже могут быть недостатки, как и у вас. И вам придется их принять. Максимум, чему вы можете его научить, это убирать носки в корзину для стирки. Человека нельзя изменить, если он сам этого не хочет. Если мужчина не хочет зарабатывать, заботиться о вас, делать что-то по дому, у вас не получится сделать из него идеального мужчину, который всю неделю работает, а по выходных кладет плитку в ванной.

10. Не стоит связывать свою жизнь с человеком, у которого есть порочные пристрастия. Алкоголики, наркоманы, игроманы. Вы всегда будете для них на втором месте. Вы только надорветесь эмоционально и физически, пытаясь вытащить их из этой ямы. С такими людьми отношения лучше даже не начинать.

11. Выбирайте того мужчину, который умеет честно выражать свои чувства и эмоции. Способен сказать что ему не нравится, обсудить, поговорить, вместо того чтобы таить обиды. Разговаривая и обсуждая свои чувства, вы сможете лучше понять друг друга.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

12. Если в прошлом у вас были неудачи в любви, не отчаивайтесь. Извлеките опыт, изучите свои ошибки и не повторяйте их.

13. Будьте разумны в выборе спутника жизни. Слишком завышенные требования к кандидату столь же неразумны, как и желание быть с любым.

14. Если вы заметили, что постоянно притягиваете не тех мужчин или ваши отношения всегда развиваются по одному и тому же негативному сценарию, то понять свою ошибку у вас не получилось. Помощь психолога в таких ситуациях незаменима.

15. Будьте собой. Дайте мужчине возможность полюбить себя настоящую. Если вы до встречи играете роль, пытаясь понравиться мужчине, то рано или поздно он поймет, что вы не такая, и вы расстанетесь.опубликовано econet

Автор Лариса Соловьева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet