15 привычек, которые помогают избавиться от симптомов социальной тревожности

Борьба с симптомами социальной тревожности отнимает много сил. Беспокойство может овладеть вами в любой ситуации. Например, в супермаркете или в толпе на празднике вам становится жарко, усиливается потоотделение, одолевает чувство непонятной опасности. Но можно подобрать полезные инструменты, чтобы успешно справиться с расстройством и контролировать свою жизнь.

Социальное тревожное расстройство (СТР), если не принять меры и не лечить его, может перерасти в агорафобию - страх пребывания в социальной среде. Страдающие агорафобией обычно ищут безопасное место (собственный дом) и со временем становятся затворниками, избегают контактов. Но есть пути научить свой мозг не бояться социума.

15 способов борьбы с социальной тревожностью

1. Записывать мысли и переживания

Вы можете противостоять паттернам негативного мышления при помощи дневника. Ведение дневника позволяет избавиться от негатива и увидеть свой прогресс.

2. Травяные добавки

Такие добавки как лаванда, ромашка и валериана являются эффективными средствами против тревоги. Они балансируют вещества в мозге, облегчая нежелательные симптомы.

3. Смех

Смех исцеляет, помогает выделять гормоны хорошего самочувствия.

4. Исключить сахар

Как связаны сахар и беспокойство? Когда показатель глюкозы в крови повышается, это влечет за собой повышение артериального давления. Поэтому панические атаки возможны именно после злоупотребления сладкими продуктами.

5. Ставить цели

Можно ставить перед собой малые цели, которые постепенно наращиваются. Допустим, сегодня вы сидите в машине 10 минут. На следующий день едете пару кварталов, удаляясь от дома.

6. Уйти в отпуск

Социальная тревожность может быть следствием хронического стресса. Вероятно, пора взять паузу, переменить обстановку. Отпуск – удачная идея в такой ситуации.

7. Общение с природой

Прогулки на природе помогают обрести душевное равновесие, дарят хорошее настроение. А солнечные лучи служат источником необходимого витамина Д.

8. Отказаться от кофеина

Кофеин стимулирует, увеличивает частоту сердечных сокращений и дыхания. Это уже само по себе может вызвать тревожность.

9. Начать говорить «Да»

Ваши близкие могут просить вас о чем-нибудь. Не отказывайтесь от приглашений. Идите на контакт.

10. Помощь группы поддержки

Вы не одиноки в своей проблеме. Около 7% людей страдают от тревожности. Можно отыскать группу поддержки в сети Интернет, чтобы поделиться своим опытом и получить полезные практические советы, как решать проблему.

11. Поздравить себя

Вы ужу сделали какие-то шаги к возвращению к обществу? Поздравьте себя. Определенные центры мозга позитивно реагируют на похвалу.

12. Позитив вместо негатива

Некоторые симптомы социальной тревожности - это токсический негатив. Вы думаете:

Я не могу дышать.

Люди странно смотрят на меня.

Я делаю что-то не то.

Когда в голову приходит негативно окрашенная мысль, остановите ее и замените на позитивную.

13. Визуализация

Игры в виртуальной реальности могут помочь избавиться от беспокойства. Представьте, что вы без всяких затруднений ходите по супермаркету.

Так как борьба разворачивается в вашем разуме, полезно начать сражаться с проблемой именно там. Если визуализировать себя свободным от социальной тревоги, это скоро случится и в реальности.

14. Практика присутствия

Если вы находитесь в людном месте и симптомы тревожности усиливаются, то это удачное время, чтобы попрактиковаться. Сфокусируйтесь на деталях интерьера, виде за окном. Это поможет вам «укрепиться» в данном пространстве, окружении и снять надвигающиеся признаки тревожности.

15. Наедине с собой

Люди, страдающие социальной тревогой, - обычно интроверты. Им необходима своя порция одиночества, чтобы ощутить покой и баланс.опубликовано econet.ru

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