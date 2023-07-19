Статья Михаила Литвака о том, как используя "принцип сперматозоида" ему удалось достичь положительных изменений при воспитании детей

Существует одно практическое поведенческое правило, вытекающее из "принципа сперматозоида". Его – можно сформулировать следующим образом:

"Хочешь от человека чего-нибудь добиться – запрети ему это и создай преодолимое препятствие средней трудности" .

Верно и обратное: "Не чини препятствий, и человек туда не пойдет".

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В этой статье я приведу рассказы моих подопечных, которые используя "принцип сперматозоида", достигли положительных результатов в воспитании своих детей.

Как я отучил своего сына кричать

Когда моему сыну было лет 7, при всяческих недоразумениях он кричал, капризничал, требовал и т.п. Я его уговаривал, приказывал, требовал, угрожал. Но все было бесполезно. Тогда я решил использовать "принцип сперматозоида". Однажды, когда при очередном недоразумении сын поднял очередной крик, я тоже стал кричать, но не на него, а что-то свое.

Кричал я намного громче, чем он, ибо нас на занятиях по психологическому тренингу этому учили тоже. Дело было летом, окна у нас выходили на двор и были открыты, а жили мы на втором этаже. Сын, услышав этот мой крик, набросился на меня и потребовал, чтобы я прекратил кричать, так как во дворе все могут услышать. Я послушался его. Еще несколько раз мне пришлось повторить это, и с криками у нас в квартире было покончено.

Как я приучил своих детей к чтению

Эта проблема часто бывает центральной в воспитании детей. Каких только советов я не выслушал, что только не предпринимал. Выручил "принцип сперматозоида".

Я по вечерам продолжал им подолгу читать интересные книги, а главное, книги гениальных авторов: Гомер, Шекспир, Пушкин, Диоген Лаэрций и др. Естественно, я выбирал доступные для их чтения места.

С удивлением (да, недооцениваем мы наших детей!) я отметил, как тонко они понимали жизнеописания древнегреческих философов, как смеялись над их высказываниями, как тронула их участь Одиссея и пр., хотя одному было 9, а другому 12. Кстати мне самому это принесло большую пользу. Некоторые вопросы, которые они мне задавали, показали, что они по своему и более свежо и правильно воспринимают эти произведения.

Затем во время чтения я стал делать паузы и искать нужный текст. Они меня торопили. Я говорил, что выпускаю те места, которые им еще рано читать. Я запретил читать эти места. Я даже сказал страницы, которые нельзя читать.

Конечно, эти места были ими прочитаны. Иногда я в их присутствии читал книгу, которую хотел, чтобы они тоже прочитали. Они интересовались, что я читаю.

Я говорил, что им эту книгу читать еще рано и прятал ее так, что они ее все-таки находили.

Так мне удалось руководить чтением своих детей. Когда один из моих сыновей потом стал встречаться с девушкой, с которой у меня сложились хорошие отношения, его подруга призналась мне, что она даже не представляла, что в наше время мальчики могут быть такими начитанными.

Как я приучал своих детей грамот

Мой сын неплохо учился по всем предметам, но грамматика у него хромала. В шестом классе, когда ему было 12 лет вопрос ставился о том, что у него может оказаться итоговая двойка.

Упреки и угрозы типа «Откуда у тебя руки растут?», «Что из тебя выйдет?», «Дворником станешь!», «Посмотри, как учились твои родители!» и т.п. эффекта не давали.

Невозможно было заставить его хотя бы раз проверить написанное. Нас вызывали в школу. После очередной «накачки дело только ухудшалось.

Пройдя обучение в школе "Психологическое айкидо" я решил использовать "принцип сперматозоида". Я переписал его текст с его ошибками, да еще и своих подбавил и заявил ему, что я могу писать без единой ошибки и готов заплатить ему по 1О копеек (дело было в «застойную» эпоху) за каждую ошибку, которую он у меня найдет. Мы заключили пари в присутствии жены и младшего сына по всем правилам ребят нашего двора.

Никогда я не видел, чтобы мой сын работал с таким энтузиазмом! На предложение воспользоваться школьным орфографическим словарем он ответил категорическим отказом. Он взял большой словарь на 102 тысячи слов и проверил каждое слово, даже предлоги. Ошибок было много. Как только он находил ошибку, он тут же произносил что-то вроде:

- Папа, я удивляюсь, как тебе дали аттестат зрелости вообще, да еще и с медалью? Откуда у тебя руки растут? А что за почерк? Как тебя еще на работе держат?!

Держался он важно. На лице было брезгливо снисходительное выражение. Жена утверждала, что это была моя копия. Честно говоря, я себе не понравился. Но было поучительно видеть себя со стороны. Я с ним честно рассчитался и набросился на изучение правил общения. Я стал перепечатывать тексты. Естественно делал ошибки, просил сына их исправлять. Заодно сын изучил правила общения. Если бы я его насильно заставлял их учить, как вы думаете, у меня что-нибудь вышло бы?

Постепенно грамотность стала улучшаться. Месяца через 3 проблема была ликвидирована, да и поведение стало более примерным. Когда он поступал в институт, репетитора по русскому языку мы не нанимали. Потратил я на исправление его грамотности в десять раз меньше, чем, если бы приглашал репетитора. Так изучение психологии стало приносить доход. Но главное не в деньгах. Отношение с сыном у меня улучшилось, да вообще в семье стало спокойнее.

Наши отношения наладились и приняли характер сотрудничества. Сын стал со мною более откровенным. Согласитесь, это большое достижение. Но дальше мы сблизились еще больше. Как то он попросил деньги на карманные расходы. Я предложил ему заработать их самому, так как в семье свободных денег не было. Он согласился, но сказал, что не знает как найти работу. Я пользовался услугами машинистки и предложил эту работу делать ему самому с теми же условиями оплаты: 50 копеек 1 страница при трех исправленных ошибках и 70 копеек, если нет ни одной ошибки.

С большим трудом в течение месяца он заработал 15 рублей, купил какую-то дорогую игрушку, которая сломалась на следующий день, Я удержал жену от ненужных нотаций. Он очень переживал, но не заплакал, а с глубоким вздохом сказал:

- Надо же! Сколько вкалывал, а купил какую-то ерунду.

Так я в последующем был избавлен от мопедов, «фирмы», магнитофонов. Нет, кое-что у него есть, но в рамках наших материальных возможностей, и скандалов не было.

Как я приручила свою дочь к ведению домашнего хозяйства

Я воспитывала дочь одна, без отца и старалась, чтобы дочь этого не чувствовала, опекала ее, все делала по дому сама и т.п. Но в 13 лет она вышла из повиновения. Она стала отказываться от занятий в музыкальной школе, требовала туалеты, которые мне были не по средствам, хотела бесконтрольно пользоваться временем и ничего не делала по хозяйству. Чем больше я ей запрещала что-то и чем больше требовала от нее, тем сильнее она мне сопротивлялась.

Добиваться своего мне становилось все труднее и труднее. Когда я познакомилась с "принципом сперматозоида", я поняла, что хочу я или не хочу, но скоро дочь полностью выйдет из под моего влияния, и я решила поступать совсем иначе. После того, как разразился очередной скандал по поводу нежелания ходить в музыкальную школу, я пригласила дочь на беседу и сказала ей примерно следующее:

- Лена, ты права, я поняла, что ты уже взрослая. С сегодняшнего дня я даю тебе полную свободу, Единственная просьба - когда ты уходишь надолго, сообщай, когда вернешься.

Она согласилась, не зная, что ее ждет. В тот же день она пошла к подруге и вернулась поздно. Когда она пришла домой, я уже была в постели. Она попросила покормить ее, а я предложила взять еду самой. Хлеба в доме не оказалось. Я сослалась на то, что не успела, точь-в-точь, как раньше это делала она, Дочь стала меня упрекать, что я ее не люблю, что я плохая мама и т.п. Мне было трудно, но я соглашалась со всеми ее утверждениями. Потом я сама стала говорить, что ей с матерью не повезло.

В такой борьбе, где я все время уступала, прошло месяцев семь. Не буду говорить, во что превратилась наша уютная квартира. Скажу только, что в холодильнике иногда совсем не было продуктов. В конце концов без всяких наставлений дочь взяла инициативу на себя, сама распределила обязанности, Мне была отведена роль поварихи: «Мама, ты лучше готовишь». На ее долю выпала уборка квартиры, делала она также мелкие покупки. Большую стирку мы проводили вместе.

Постепенно у нее наладились отношения с подругами в классе. Она стала спокойней, уверенней в себе. Через год нашла себе работу в кооперативе, который делал игрушки. Я ей помогала освоить этот процесс. Появились деньги, и решился вопрос с ее гардеробом. Летом следующего годы мы купили на заработанные ею деньги путевку в лагерь. Я заметила, что после возвращения из лагеря дочка села за пианино. Она мне рассказала, что в лагере она подружилась с парнем из другого города. Договорились переписываться и встретиться на следующий год, а может быть и раньше. Так к моей дочери пришла первая любовь.

Мне было приятно, что я была первой и кажется, единственной, с кем она поделилась об этом. Если бы я не применила принцип сперматозоида, вряд ли я смогла мы стать дочери подругой.

Как отвадить подростка от нежелательного сексуального партнера

Подросток в возрасте 15 лет, всегда примерный мальчик, серьезный, активный. Внешне выглядевший значительно старше своих, занимающийся в спортивной школе и подающий большие надежды как спортсмен, неожиданно увлекся девушкой двадцати лет. Он стал поздно возвращаться домой, пропускать тренировки, хуже учиться в школе, Девушка, с которой он встречался, имела большой сексуальный опыт и пользовалась такой репутацией, которая не радовала родителей. Сын же говорил, что любит ее, что он уже взрослый и знает, что ему делать.(Вы, дорогой мой читатель, знающий про "принцип сперматозоида", уже понимаете, что чем интенсивнее проводилась работа, против этой девушки, тем сильнее парня к ней влекло -М.Л.)

Жена постоянно рыдала, я был подавленным: мне надо было скоро уходить в плавание, а жену пришлось положить в клинику. Знакомство с "принципом сперматозоида" меня вдохновило, и вот что я сказал сыну:

- Сынок, прости, что мы вмешиваемся в твою жизнь. Мы прозевали, что ты уже вырос. Ты действительно больше понимаешь в жизни и благороднее нас. И любить можешь лучше. Действительно, какое имеет значение, что она старше тебя и имеет сексуальный опыт? Так даже лучше. Зачем тебя связываться с неопытной девчонкой, которую еще учить и учить и неизвестно, что еще получится. Да и как такая неопытная сможет оценить тебя? Другое дело так, с которой ты сейчас встречаешься. Учить ее не надо, и она сравнив тебя с другими мужчинами, которые у нее уже были сможет лучше оценить тебя, понять какой ты хороший. Можешь поступать, как хочешь.

Не буду описывать изумление моего сына. Надо было видеть его лицо. Тем не менее, предупредив меня, он сказал, что переходит жить к ней. Но через три дня он вернулся домой, и наши отношения окончательно наладились.

Как я приучил сына стирать

Жена моя типичная Золушка и по дому делала все сама, отбивая охоту помогать ей. Конечно, она упрекала нас, но попытка ей помочь заканчивалась следующим образом: «Молодцы, ребята! Хорошо пол вымыли, а почему батареи не протерли, пыль со шкафа не вытерли, под буфетом не помыли, ковер не пропылесосили». И еще 15-20 замечаний. А если бы ничего не сделали, то было бы только одно замечание. Когда я стал заниматься психологией общения и познакомился с "принципом сперматозоида", меня очень стала волновать бытовая неприспособленность сына. Ему было уже 10 лет, но он не умел стирать, готовить, гладить, пришить пуговицу и т.д., а главное, уже и не хотел этому учиться. Он даже сам не считал нужным сменить чистую грязную рубашку на чистую. Со скандалами всего этого от него добивалась жена.

Я прошел службу в Армии и понимал, что если и так пойдет дальше, то в Армии ему будет туго. Убедить жену в этом я не мог. Но не было бы счастья, так несчастье помогло. У жены тяжело заболела сестра, которая жила в другом городе, и ей на месяц пришлось уехать ухаживать за ней. Мы остались на хозяйстве сами. Естественно я перестал его вести и следить за сыном, как он меняет рубашки и менял ли он их. Нет, я следил, но не вмешивался.

Он проходил неделю (!) в белой рубашке, не меняя ее. В субботу он попросил, чтобы я ему ее постирал. Я дал согласие сделать это, после того как закончу свои дела, и попросил, чтобы он в тазик налил воды, потом велел бросить ему туда ложку стирального порошка, потом положить туда замачиваться рубашку и т.д. Так пройдя через все этапы он постирал ее сам. Когда лег спать, я посмотрел, как он это сделал. Вы знаете в принципе неплохо. Кое что я достирал. Утром я сказал, что рубашку он постирал, лучше чем мама и зря ей он доверяет такую ответственную работу.

Примерно также, после того, как исчезли все продукты в холодильнике и когда ему захотелось съесть что-то вкусненькое, он приобщился и к другим работам по дому.

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Можно было бы приводить еще много примеров. Ведь главное понять, принять, уверовать и овладеть отдельными техническими приемами, вытекающими из принципа сперматозоида. Отличие предлагаемого мною подхода от запретительных мероприятий заключается в следующем:

Если вы чего-то добиваетесь путем запретов, то вы сразу же получаете необходимый для себя результат, но потом становится еще хуже, ибо попадаете в порочный круг.

Примером тому может быть наша антиалкогольная кампания, проведенная непрофессионально и приведшая к распространению наркомании. При использовании нашего подхода вначале будет хуже, но потом можно добиться желаемого результата, который становится неизменным и не требует для своей стабильности выраженного эмоционального напряжения и волевых усилий. Но ухудшение неизбежно, и иногда значительное. Это как в шахматной комбинации, где вначале жертвуешь пешку, потом слона и ладью, а затем и ферзя, а тогда уже появляется возможность конем поставить мат. Но если комбинация до конца не будет проведена, то даже жертва пешки окажется бессмысленной.

Поэтому считаю своим долгом предупредить, дорогой, мой читатель, что если у вас нет твердого убеждения в правильности таких действий и вы не доведете дело до конца, снова вернувшись к стилю подавления, то лучше и не начинайте. Это действительно очень трудно. А что вас может ожидать, видно из следующего примера.

Моя приятельница, очень опытный терапевт, чьими консультациями я пользовался, разошлась со своим мужем. Я как мог пытался оказать содействие им, но все же сохранить семью не удалось, но разрыв она перенесла более или менее спокойно и достойно, ставшись одна в возрасте 28 лет с пятилетней дочкой. Она приняла решение не иметь больше дело с мужчинами и смыслом своей жизни видела воспитание дочери. Я предупредил ее, что через 10 лет у нее будут проблемы в отношениях с дочерью и она обратится за помощью ко мне, но переубедить ее не удалось. Воспитывала она ее в стиле запретов. Дочь видела возле себя только взрослых женщин: бабушку, подруг-неудачниц своей матери.

Когда у дочери наступил момент полового созревания и ее стало тянуть к мальчикам, удерживать дома ее становилось все труднее. И вот она решила обратиться ко мне. Дочери тогда было 15 лет, и училась она в 9 классе. В своих прогнозах я ошибся на 6 дней. Я, естественно, порекомендовал снять все запреты. Мать с тревогой заметила, что она может пойти по рукам. Я с ней согласился, но добавил, что сейчас она пойдет по рукам 15-летних, и если ей даже удастся ее удержать еще года два три, то тогда она пойдет по рукам 20-30-летних.

В общем, вняла она моим рекомендациям. И... дочь, как и ожидалось, пошла по рукам своих одноклассников. С немым упреком смотрела моя приятельница на меня при редких встречах. Так продолжалось около года. Но когда дочь стала учиться в выпускном классе, то она попросила маму нанять репетитора. Все мальчики сразу же закончились. Она поступила в университет, который вскоре закончит. Недавно она вышла замуж. С мужем живет хорошо. А я теперь таких рекомендаций и при индивидуальном консультировании не даю, но рассказываю об этих принципах в лекциях и пишу в книгах. опубликовано econet

Автор: Михаил Литвак

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