 Как перестать кричать на детей

Многие родители прекрасно понимают, что кричать на детей не надо, и ругают себя за крик – но в силу разных причин перестать не могут. Родителей жалко, детей жалко. Я сделала очень подробную инструкцию, которая научит вас, что делать, если вы действительно хотите перестать.

Многие родители прекрасно понимают, что кричать на детей не надо, и ругают себя за крик – но в силу разных причин перестать не могут. Родителей жалко, детей жалко. Я сделала очень подробную инструкцию, которая научит вас, что делать, если вы действительно хотите перестать.

В инструкции не будет указаний, как запугать и вымуштровать детей так, чтобы кричать на них уже не требовалось. Также не будет магических пассов «просто поймите, что…». А главное – не будет трагического перечисления последствий крика. Это всё равно не работает, лишь перегружает родителей чувством вины - но почему-то каждая статья начинается именно с этого.

В этом мануале - только конкретные шаги, схемы и самопомощь, только хардкор.



Перед тем, как начать читать, очень внимательно отнеситесь к двум пунктам: вина и ответственность.

Я знаю, вы тонете в океане вины и стыда каждый раз, когда снова не удалось сдержаться, и ещё между этими разами, и вообще почти всё время. Вы считаете себя плохим, несдержанным, истеричным родителем и с ужасом думаете о том, сколько лет ваш ребенок будет ходить к психотерапевту, когда вырастет.

Так вот.

Немедленно, прямо сейчас перестаньте. Нужно остановить поток токсичной вины, хотя бы на время работы с этим мануалом. Не потому что вы правы, не потому что вы ведёте себя хорошо, не поэтому. А потому, что пока вы в зоне действия вины - нам с вами не удастся вообще ничего изменить. Это такое топливо, которое питает только само себя, и сжигает всё вокруг. Так что нам с вами для начала очень важно выйти из слоя «прав-виноват» в слой ответственности. Попробуйте.

Так вот, вам нужно изо всех сил удерживаться в зоне ответственности, не сваливаясь в вину и стыд. Сэкономить энергию и не лить воду на эту мельницу, потому что она вам понадобится для другого. Договорились?



Прежде, чем вы научитесь не кричать, пройдёт сколько-то времени. Как минимум, несколько недель, иногда месяцев. Если вы кричите часто, то это уже старый и крепкий шаблон поведения. Невозможно быстро научиться другому шаблону (старый всегда ближе лежит и не требует усилий). Так что, какое-то время вы будете учиться, пробовать новое и накапливать опыт. Скорее всего, за это время вы несколько раз снова сорвётесь на крик. Это нормально, по нескольким причинам:



- во-первых, абсолютно никто не может сразу «встать и пойти», приходится несколько раз упасть и споткнуться;



- во-вторых, рецидив – не всегда рецидив, иногда это «последняя проверка» перед окончательным переходом в новую жизнь;



- в-третьих, дети заточены под то, чтобы пробовать родителей на прочность и устойчивость. В этом часть их детского процесса, поэтому они могут изобрести новые способы выводить вас на реакцию, пока вы разбираетесь со старыми.



Но вы в итоге справитесь со всем, я уверена. Просто не сразу, не мгновенно. Нужно набраться терпения.

Ну что ж, приступим.



Расскажу вам про то прекрасное, что начнет происходить, когда вы перестанете кричать:

Дети будут чувствовать себя с вами в безопасности, и не будут бояться вас; Дети будут чувствовать, что вы держите всё под контролем, что вы более сильная и ответственная фигура, чем они; Дети научатся множеству способов реагирования в ситуациях, когда кто-то устал, злится, истощен и пр.; Дети научатся ответственности и привыкнут искать способы решения проблемы, а не только способы спуска эмоций для облегчения; Дети научатся тому, что для решения проблемы иногда бывает нужно поменять своё поведение, а не только переждать скандал; Дети будут слушать вас не только тогда, когда вы говорите на повышенных тонах; и в принципе, будут больше вас слушать; Дети не будут кричать на других, в т.ч. потом на своих детей.

Почему вы кричите? Есть фоновые факторы крика, и его сиюминутные причины. Рассмотрим их отдельно.



Материнская изоляция:



Может быть и отцовской, и бабушкинской. Условие - вы бессменно несёте всю ответственность за ребёнка в режиме 24/7, месяцы и годы подряд, из-за чего резко ограничены в своей личной и социальной жизни. Это один из известных факторов риска родительской агрессии. Термин «материнская» означает, что наиболее часто в изоляции оказываются женщины, в т.ч. при наличии мужей. Механизм здесь такой: тот родитель, который ощущает себя «запертым» из-за ребёнка, и вынужден тянуть бремя родительства в одиночку, постепенно устаёт. Когда усталость близка к критической, начинает накапливаться естественная защитная злость против «причины».



Истощение:



Относим сюда недосып, любые перегрузки, фоновую усталость от жизни, депрессии, многие хронические заболевания и прочее, что расходует ваш душевный и физический ресурс. Люди сделаны не из железа, это вроде бы понятная и простая вещь, но мы старательно её игнорируем и тащимся дальше, на честном слове и на одном крыле. А ведь чем меньше ресурса, тем примитивнее психические защиты (т.к. сил на более сложные уже нет). Среди самых примитивных - всегда где-то есть и крик.



Перфекционизм:



Родителям-перфекционистам дико тяжело живётся (без капли иронии говорю). Любые дети – это куски беснующейся плазмы, сам хаос с большой буквы Х. Не всякий взрослый со стабильной психикой способен долго их выдерживать. А уж человеку нестабильному, для которого очень-очень важен порядок и правильность происходящего, тем более, сложно с детьми. Если дети при этом ещё и свои, то они, кроме наведения хаоса вокруг и внутри, ещё и лично эмоционально вовлекают родителей, потому что не являются «правильными». Не соответствуют никаким правилам и законам, не оправдывают ожидания и проч. В общем, в аду для перфекционистов - вовсе не щербатые котлы, мне кажется, а дети. Много детей. Закричишь тут.



Стресс:



Крик родителя – это один из возможных автоматических стрессовых ответов психики на сильное негативное событие, связанное с ребёнком. Настолько сильное, что система «родитель-ребёнок» оказывается под угрозой (реальной или кажущейся). В ответ на угрозу в организме родителя запускается естественный процесс, который изменяет химию мозга и тела. Процесс похож на таковой при возникновении опасности. Чтобы мы могли действовать быстро, в организме начинают вырабатываться определённые гормоны, с током крови они идут к органам-мишеням (сердце, мозг, мышцы). В эти моменты сложные и рациональные части мозга временно «отключаются», чтобы сократить время на реакцию. Мы начинаем использовать более древнюю и более «животную» часть мозга. К сожалению, все её ответы сводятся к известным «бей, замри или беги», так что продуманного и безопасного родительского поведения не получается.

Бессилие и отчаяние:

Ваш ребёнок снова и снова делает что-то не так. А вам очень важно даже не столько идеальное выполнение, сколько ощущение, что он хотя бы учится и меняется, А его, ощущения, нет. Всё ровно так, как и было. Вы бьётесь, как рыба об лёд, вы тратите последние силы - и всё равно не можете ничего сдвинуть и поменять. И в очередной ситуации, которая зеркально повторяет предыдущие, возникает бессильный крик: Я БОЛЬШЕ ТАК НЕ МОГУ!

Полностью закончившиеся силы:

Это защитный крик. Он появляется, когда есть реальная угроза вашему психическому состоянию. Например, вы израсходовали все душевные и физические силы, но ребёнок, дом, быт и окружающая среда продолжают активно требовать от вас отдачи прямо сейчас, не спрашивая, можете ли вы. В момент, когда сил осталась последняя капля, а кто-то снова чего-то требует, ваш организм подает сигнал тревоги - и это требование начинает расцениваться как нападение. И мы кричим: ПРЕКРАТИТЕ! ОТСТАНЬТЕ ОТ МЕНЯ!

Ярость:

Доктор Винникотт, психоаналитик, писал, что абсолютно все матери чувствуют, что дети ими управляют, эксплуатируют, мучают, высушивают и критикуют, и любая мать периодически ненавидит своего ребёнка, что совершенно естественно. К сожалению, разные мамы очень по-разному устойчивы к этому конфликту - одновременно любить и ненавидеть одно и то же дитя. Те, у кого плохо получается выдерживать этот баланс, могут чаще срываться на крик, и не только на него.

Ощущение, что нас разрывают на части:

Тоже защитный крик, имеющий целью прекратить разрывание. Один ребёнок плачет, второй прямо сейчас хочет играть в разбойников и машет пластмассовым ножом у вас перед носом, громко звонит телефон, супруг из другой комнаты о чём-то спрашивает, от всего этого вы спотыкаетесь и роняете чашку, и нужно сразу подмести осколки, иначе кто-то порежется. В момент перекрывания множества агрессивных требований среды - ваша психика включает красный сигнал: ОПАСНОСТЬ! МЕНЯ НА ВСЕ НЕ ХВАТИТ!

Разочарование в ребёнке:

Знакомо ли вам мучительное чувство, когда ваш ребёнок дома прекрасно всё знает и помнит, а на уроке или на концерте мычит, ошибается и показывает уровень намного ниже? А знакомо ли неприятное ощущение, когда вы ему объясняете 30 раз, а на 31-й оказывается, что он так и не понял? А когда вы обнаруживаете, что кое в чём он всё ещё очень примитивно думает и действует, хотя вроде бы умный? А каково вам бывает, когда другие дети оказываются успешнее и умнее? Не закрадывается ли горьких мыслей, что с ним что-то не так?... Всё это называется «нарушенные ожидания», и переживается тем острее, чем выше эти ожидания были изначально. К сожалению, немногим известно, что дети - это дети. Если ребёнок тормозит на «показе умений и знаний», то это не он тупее, чем вы думали, а просто от стресса теряет часть мозгового ресурса. То есть, ваш ребёнок – это не тот идеальный, который в любой ситуации выдаёт отличный результат. В основном, родителям об этом негде узнать, и они бьются об свои ожидания очень больно. И кричат от этой боли на детей.

Срабатывание личного триггера:

Триггер – это событие-раздражитель, то, что вызывает в вас немедленную бурную реакцию. Обычно все триггеры родом из прошлого и означают либо непроработанную (микро)травму, либо негативный опыт. Например, вы не переносите двойных сообщений. Или у вас «падает забрало», когда вокруг громко визжат. Или вас буквально подбрасывает, когда вас перебивают и не дают договорить. Или вы дёргаетесь, когда вас трогают без спроса. Или вы мгновенно приходите в ярость от намёка, что вы плохая мать. И так далее. Триггер – это всегда портал в кусочек живой прошлой боли, и результат на уровне вашего поведения - соответствующий.

Ущерб и желание наказать:

Такой крик – частое последствие детской травмы у родителя (в т.ч. от крика и телесных наказаний в его собственном детстве). Травматики, даже проработанные, очень малоресурсны. А ещё у них пожизненно остаются воспоминания о том кошмаре, который им пришлось когда-то пережить при самой травме, - как раз тогда нехватка ресурса оказалась критичной. Они больше туда не хотят. Они готовы зубами и когтями защищаться, если чувствуют, что туда сползают. Поэтому родительство для травматиков – отдельный вызов всем их силам, не только по причине угрозы для ресурса. А потому, что на сцену то и дело выскакивают персонажи треугольника Карпмана. Например, желание накричать на ребёнка за свой моральный или иной ущерб – это крик боли и ярости жертвы: НАКАЗАТЬ АГРЕССОРА!

Ощущение потери контроля и беспомощности:

Тут важно не запутаться. Крик – сам по себе момент потери контроля и беспомощности. Но иногда его причина тоже в ощущении потери контроля и беспомощности. Такой замкнутый круг. Например, нам для какого-то дела очень важно, чтобы всё шло по порядку. Раз – и что-то нарушило порядок, мы справились. Два – снова сбой. Снова справились, но уже с трудом. Три, четыре, пять… В какой-то момент сил не хватает, и всё летит в тартарары. Закричите вы или нет – зависит от того, насколько вам важно сохранять контроль конкретно тут и вообще по жизни. Если контроль – ваша больная тема, то вы будете часто срываться именно по этому пункту.

Пережитый страх за ребёнка:

Я не имею в виду тот крик СТОООЙ!, который мы издаём, если видим, что ребёнок прямо сейчас бежит под машину. Нет, я про крик постфактум, когда угроза уже миновала. Вы, наверное, видели, как родители орут на детей или наказывают их после того, как вытащили из опасного места, или нашли потерявшегося, и т.д.? Причина – экстремально сильная эмоция страха, с которой психика родителя не умеет справляться своими силами. Привычки нет, например, или никто не научил, или ещё что-нибудь. Тогда весь этот водопад обрушивается на того, кто явился причиной переживаний. И неважно, что он маленький и за эту эмоцию совсем не должен отвечать.

Ощущение своей неидеальности как родителя:

Когда у нас появляются дети, довольно нормально фантазировать о том, как всё это будет. Какими они будут детьми, какими мы будем родителями. Фантазии, так или иначе, крутятся вокруг «идеального образа» - у кого-то это пастораль с тремя счастливыми детьми и спокойной мамой за воскресным завтраком на веранде, у кого-то другие. Не мне вам рассказывать, что реалии родительства, как правило, оказываются совершенно противоположными. И когда мы очень больно стукаемся о свои неудачи в достижении этого идеала, когда мы боимся, что ребенок увидит наши родительские промахи и тоже всё поймёт – мы можем кричать.

Желание «спустить пар»:

Пункт частично похож с пунктом 9, с одной небольшой разницей. В этом варианте родитель кричит на ребёнка от собственных сильных переживаний, к которым ребёнок вообще не имеет отношения, даже косвенного. Попался под руку, короче говоря, и не был достаточно сильным, чтобы ответить. К сожалению, те, кто кричит по этой причине, очень редко читают подобные мануалы, потому что для них схема «ударь ближайшего, кто слабее» вполне работает всю жизнь, и они считают её очень правильной.

Что же со всем этим делать?



Я думаю, надо осваивать новые варианты поведения, способы реакции и привычки, которые будут помогать вам во все эти моменты – чтобы вы могли избежать их «без боя».





1.Объявление.

Прямо объявите детям и семье, что вы собираетесь перестать кричать. Это психологически крайне сложно сделать, но в то же время это вам очень поможет (не только снова наладить контакт, но и не сдаваться). Можно добавить, что будете учиться, и, к сожалению, научитесь не сразу. Ошибки будут, но вы постепенно всё лучше и лучше будете себя контролировать и в итоге обязательно победите крик.

2.Разрешение.

Дайте детям разрешение прерывать вас или выходить из комнаты, когда вы начинаете кричать. Без последствий для них. Да, это невежливо и против правил приличия, но ведь и ваш крик тоже в них не укладывается. Так что дайте детям эту возможность действия, чтобы они не чувствовали себя жертвами. Кроме того, ребёнок таким образом будет подавать вам очень ясный сигнал, что вы потеряли контроль - что само по себе поможет вернуться в реальность.

3.Поддержка.

Попросите поддержки и помощи у семьи и у близких друзей. Поговорите с ними, признайте свою проблему. Может так оказаться (и, скорее всего, окажется), что у кого-то из них были или есть похожие трудности. Возможно, у близких также будут свежие идеи, что можно сделать, или полезные наблюдения со стороны по поводу ваших типичных триггеров. Здорово, если кто-то из них согласится вам помогать прямо в момент крика – вы можете договориться, как именно.

4.Мантра.

Придумайте мантру, которая будет вашим спасательным кругом и катапультой из эмоциональной воронки. Приучитесь вспоминать и использовать её в ситуациях, когда вас штормит, вы потеряли контроль и не понимаете, что делать. Обычно это простая фраза на 3-5 слов, означающая что-то, к чему вы хотели бы стремиться и для чего вообще всё затеяли. Мне очень нравится, например, вот эта: «Я выбираю любовь». Или встречала ещё такой вариант: «Крик – только для спасения». Если говорить эти слова себе в момент потери контроля, остановиться гораздо легче.

5.Чувства

В нашей ментальности очень распространены две крайности: или копим эмоции, или спускаем пар на всех подряд. Часто одно переходит в другое – давление в котле накапливается и крышечку срывает, а потом снова копим до следующего срыва. А между тем, и то и другое - вредно для здоровья и семьи. Начните осваивать промежуточный вариант: замечать свои эмоции, признавать их и давать им место. То есть, вносите чувства и переживания в общение ДО того, как у вас начнет лопаться голова.





6. Остановка.

Останавливайтесь в любой момент. Не только в начале ссоры, и не только, когда вы уже устали от крика. Нет, можно и в середине фразы, и когда вы эмоционально раскручиваетесь, и когда вас уже понесло – в общем, абсолютно в любую секунду, как только вы поняли, что снова происходит что-то не то. В любой момент вы можете прервать сами себя и не продолжать дальше, и это будет огромный прорыв, и вы будете молодец. Когда сделаете это первый раз - узнаете, насколько это ресурсное ощущение. Очень желаю вам поскорее попробовать его на вкус.

7.Тайм-аут.

Используйте родительский тайм-аут. Что конкретно это значит? Если вы обнаружили, что вышли из себя, разделитесь с ребёнком физически, отойдите от него (в идеале – в другую комнату). Умойтесь – лучше прохладной водой. Выпейте воды или съешьте что-нибудь небольшое, вроде сухарика или яблока. Глубоко и медленно подышите, 10-15 раз. И вернитесь к ребёнку – не раньше, чем через 5-7 минут. Всё это нужно, чтобы биохимические соединения в вашей крови и в мозге, отвечающие за гнев, стресс и импульсивные действия, распались или преобразовались.

8.Триггеры.

Довольно естественно терять самообладание, если вас атакует нечто непреодолимое и мучительное. Поэтому нужно думать, как свести такие атаки к минимуму. Выпишите на лист все триггеры, которые бросают лично вас в зону крика (см. теоретическую часть – можно оттуда взять и дополнить своими). Повесьте этот лист там, где вы будете его часто видеть. Постепенно запоминайте триггеры, приучайтесь отмечать их появление, а также наслоение триггеров. Когда будете уже хорошо ориентироваться и замечать всё вовремя, начинайте планировать избегание, проработку или компенсацию триггеров (планировать раньше особого смысла нет, потому что возможность выбора появится только после того, как освоитесь с наблюдением)

9. Анализ

Пункт взаимосвязан с предыдущим. Внимательно понаблюдайте за своей жизнью и тем, сколько у вас «рисковых зон» и как они распределены. Например, периоды, когда вы сильно устали, когда триггеры наслаиваются друг на друга, когда вы перегружены задачами или попали в безвыходную ситуацию.



Здорово будет в итоге сделать что-то вроде таблицы, графика или карты, в которой будут отмечены проблемные места. Яндекс-пробки представляете себе? Примерно так это может выглядеть: дорога зелёная – всё в порядке, становится жёлтой – нужна повышенная внимательность, если переходим в красную зону – высокий риск срыва и крика.



Приведу тут пример таблички сферической работающей мамы с двумя школьниками. В каждую ячейку дня и времени вписаны дела и процессы, которые потенциально угрожают сорвать внутренний «регулятор». В скобках объяснения. Пустые места означают, что в это время всё «чисто». Дальше можно покрасить все «опасные» дела в красный, «средние» в жёлтый, а «почти хорошие» - в зелёный, и посмотреть, что получается.





Больше трёх желтых или 1-2 красных подряд – потенциальный срыв и крик. Несколько жёлтых и несколько красных вместе – почти гарантированный срыв и крик (здесь это явно самое утро и вечер 18-20 ч).



Если вам больше нравятся цифры, то оцените каждое дело по 10-балльной шкале. 0 – безоблачно, 10 – крайне тяжело и нервозатратно. Потом сложите баллы и сделайте что-то вроде графика, например, вот так.



Сразу видно, где пиковое напряжение (обычно зона потенциального срыва – это 15 баллов и больше, но у вас может быть индивидуальное значение выше или ниже).



Это один из способов, вы можете изобрести свой. Суть всех этих визуализаций, во-первых, в том, чтобы вы приучились воспринимать свой день как трекер, с закономерными взлётами и падениями энергии и душевных сил, и умели замечать вход в рисковую зону. Ещё вы сможете просить помощи и подмены, когда почувствуете, что предел близок. А ещё подсчёты и графики помогают себя поменьше обвинять, потому что становится очень хорошо видно, что у вас на самом деле истощается общий ресурс.



10. Оптимизация



Подумайте, что и где можно в вашей жизни поменять, чтобы как можно больше «красных зон» превратилось в «жёлтые» (или баллы снизились до 10-12 хотя бы). Поверьте, я очень хорошо понимаю, как это может быть сложно и даже невозможно. Но, к сожалению, ответ «ничего и нигде поменять нельзя» будет означать, что вы будете продолжать срываться ровно в тех же местах, что и раньше. Потому что если у вас в среду день построен так, что к 17-00 не остаётся сил, а вам при этом нужно функционировать дальше и до 23-00 не присесть – то у меня для вас плохие новости. Нет никакого волшебного решения, правда.



11. Делегирование.



Отдайте и делегируйте как можно больше. Не только там, где можно, но и там, где нельзя. А на часть просто забейте (особенно, если некому отдать и делегировать). Да-да. Очень часто кричат в семье те, кто перегружен ответственностью (в том числе потому, что никто другой не горел желанием её взять). И отдавать её дико трудно, потому что приросла. Готова спорить, только вы умеете правильно и вовремя делать то, что требуется. Наверняка члены семьи с теми же задачами не справляются вовсе или справляются так, что потом всем хуже. Значит, им придётся учиться, а вам – временно терпеть плохие результаты. Да, они могут быть недовольны свалившейся нагрузкой, особенно, если до этого вы тащили её всю безропотно. Но я сильно подозреваю, что ваше некричание на детей - в интересах всех, и это имеет смысл чётко донести.



12. Забота о себе



Выделите себе время для отдыха. Желательно, не меньше получаса в день. Помните анекдот «Ша, дети, я делаю вам хорошую маму»? Вам обязательно нужно такое время, свободное от детей, быта, работы и прочих забот - и не раз в неделю, а чаще. Потому что если сосуд регулярно оказывается пустым, его надо так же регулярно наполнять. Скорее всего, попытки отвоевать себе личное время будут сначала натыкаться на сопротивление - тех же детей и супруга/и (дети, кстати, вообще плохо понимают, что родители им не принадлежат). Но это залог вашей психической адекватности, поэтому придётся быть настойчивее.



Устали? Ничего, уже почти конец.



И кое- что напоследок:



Можно ли что-то сделать с криком, пока вы осваиваете алгоритм и работаете над стратегией? Можно. Есть ряд небольших хитростей, позволяющих временно «выключить» крик. Я их называю читерскими, потому что они не очень надёжные, суть проблемы не меняют и действуют только на одну-две конкретные ситуации. Но на первое время подойдут.



И наконец...



Кто дочитал до этого места и не устал, тот молодец. Последнее, что я хочу тут сказать, это...





Это их работа. Они незрелые человеки, они изучают, как всё это работает и чего вообще ожидать от мира. Им обязательно нужно пробовать ваши границы, чтобы понять, где их собственные, и на что можно опереться. Они обязательно будут экспериментировать с дозволенностью и таким образом учиться ответственности. Их префронтальная кора ещё недоразвита, поэтому эмоции часто берут верх, и они теряют способность думать и реагировать адекватно.



Они просто дети.



И вы стали кричать на них вовсе не потому, что вам было нечего делать. Часто это впитывается из семьи, от своих собственных родителей. И у многих из нас совсем нет других образцов, поэтому может казаться, что эти плохие шаблоны въелись намертво, их никак не преодолеть.



Так вот.



Я хочу обратить ваше внимание на то, что у вас очень много инструментов и ресурсов. Ваши родители сделали лучшее из того, на что были способны, но у них не было психотерапии, интернета, готовых исследований по детской психологии, курсов и групп для родителей, этого мануала, и многого другого. У нас же есть, кроме всех этих прекрасных штук, знание о том, что именно из их способов не сработало. Мы можем создавать свои новые способы, и своё родительское поведение - хотя бы на этой базе. На самом деле, наша база гораздо больше.



Вы прекрасные мамы и папы, и я уверена, у вас всё получится. опубликовано econet.ru