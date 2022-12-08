Любовь и дети. Не нужно детей «любить». Научитесь о них хорошо заботиться и, если это для вас возможно, просто получайте удовольствие. Не нужно подвергать детей своей вымышленной любви, просто будьте рядом и постарайтесь не мешать маленькому еще сознанию расти естественным для него образом.

Рассуждать о любви, родительской или какой другой — дурная привычка. Точно так же можно рассуждать о смысле жизни в период мирового кризиса. Это все пустое, вымысел, иллюзия — красивая сказка, позволяющая прятать голову голову в песок под благовидным для всех предлогом.

Любовь, не выраженная в фактическом поведении, любовью не является. А по факту можно заметить, что самые большие любители порассуждать о красивых чувствах, в своем поведении ни капли любви продемонстрировать как раз и не способны.

Только не путайте проявление любови с подарками 14 февраля и прочими показушными знаками внимания — это всего лишь регламентированные ритуалы ухаживания, а не выражение любви. И кофе в постель — это не любовь. И обещание жизнь отдать друг за друга — это тоже не любовь. И все самые теплые/страстные объятия — это, черт возьми, тоже не любовь.

Не нужно «любить» — научитесь просто хорошо относиться к другому человеку.

Это будет куда ценнее, чем красивая любовь на словах и взаимное уничтожение в повседневных поступках. Не пытайтесь достичь абстрактного идеала, о котором все равно ничего не знаете, — сделайте что-то простое, но конкретное.

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Любовь — это слишком высокая планка, чтобы позволять себе на нее замахиваться. Не нужно себя обманывать. Любить способны только личности, прошедшие очень долгий путь. И даже они не будут о своей любви рассуждать или кому-то ее доказывать на словах, потому что слова — это не тот инструмент, которым можно выразить то, что тут нужно выразить.

Любовь — это одна из тех лишних сущностей, которые так не рекомендовал плодить старик Оккам.

Что такое родительская любовь и нужна ли им эта самая любовь, которой так часто бравируют «умные да разумные» родители?

Ребенку нужно здоровое общение, а не любовь. Любовь — слишком эфемерная штука, чтобы ребенок мог в ней нуждаться, — он просто не знает, что такое эта любовь. Вот про бурчание в животе он знает — тут ему ничего объяснять не нужно.

Общение, с другой стороны, — это сама конкретика, тот самый опыт, который позволяет ребенку выстроить адекватное мнение о самом себе и своем месте среди других людей. Без хорошего адекватного общения ребенок оказывается в растерянности.

Формирование самовосприятия ребенка происходит на основании того, как к нему относятся другие. У ребенка нет своей личности до тех пор, пока окружающие его люди не продемонстрируют своего к нему отношения. Первичная личность ребенка полностью состоит из того, что о нем думают другие.

Эго ребенка — это проекция родителей и других людей на маленькое существо, которое мешается под ногами. Не Бог и не природа создают сознание - его создают родители своим отношением и воспитанием. И если родители врут самим себе про любовь и прочие возвышенные штуки, то ребенок оказывается в весьма затруднительном положении. Только пока об этом не догадывается, ведь сейчас он еще принимает все за чистую монету (и родителям очень нравится, что ребенок верит каждому их лживому слову).

В первые годы жизни ребенок не имеет своего я — к самому себе он относится исключительно, как наблюдатель, и до поры, до времени вообще говорит о себе в третьем лице. И когда он это «говорит», то он говорит не от своего имени, не свое мнение, — он повторяет мнение родителей.

Родители сказали «Сережа — плохой» и Сережа, которого, как автономной личности, еще пока не существует, повторяет — «Ага! Сережа, значит, плохой… будем знать». Заметьте, ребенок повторяет за родителями, но он еще пока не говорит о себе, для него «Сережа» — это отдельное существо. Он и «Сережа» — это не одно и то же.

Так в фундамент его личности закладываются кирпичики того, что он узнал о себе от других. А ведь родители обычно весьма паршивые судьи, чтобы выдавать какие-то адекватные суждения о ребенке. Стало быть мнение ребенка о себе с самого начала получается весьма искаженным.

А позже, когда память начинает собирать в голове уже более-менее целостный образ личности этого виртуального «Сережи», происходит квантовый скачок сознания и ребенок из «наблюдателя за Сережей» сам становится этим «Сережей».

Теперь он с полной уверенностью может о себе сказать «Я — плохой». Он понятия не имеет, почему это он плохой и что вообще в нем не так, но у него не возникает по этому поводу и капли сомнения.

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Теперь он больше не беспристрастный сторонний наблюдатель, теперь он и есть тот собранный в кучу набор противоречивых родительских мнений.

Из всеобъемлющей Самости, фокус осознания смещается в прокрустово ложе Эго, искусственно возникающего под напором родительского воспитания. Помните Дао, которое будучи поименованным, перестает быть истинным Дао? Так вот, наше привычное и горячо любимое Эго — это и есть поименованное Дао.

К сожалению, именно такое состояние, когда центр личности смещается в полюс Эго-комплекса, считается величайшим достижением человека, принципиально отличающим его от животных. Но по меркам природы, это не достижение, а своего рода регресс. Эгоистичное сознание должно быть переходным этапом, но человек застревает в нем на всю жизнь и от всей души гордится этим своим безумием.

Так вот, любовь и дети. Не нужно детей «любить». Научитесь о них хорошо заботиться и, если это для вас возможно, просто получайте удовольствие. Не нужно подвергать детей своей вымышленной любви, просто будьте рядом и постарайтесь не мешать маленькому еще сознанию расти естественным для него образом. опубликовано econet.ru

Автор Олег Сатов