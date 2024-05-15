Как приготовить ячменный суп

Представляем Вашему вниманию вкуснейший рецепт ячменного супа. Готовится 30 минут. Хранить в течении 2-3 дней.
Представляем Вашему вниманию вкуснейший рецепт ячменного супа. Готовится 30 минут. Хранить в течении 2-3 дней.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Отваривайте ячмень в 450 мл воды в течение 10-15 минут.
Снимите с огня и оставьте до утра.
Утром положите овощи, ячмень и залейте вдвое большим количеством воды.
Доведите до кипения и варите 15-20 минут. Добавьте чесноке, масло и морскую соль.
Варите еще 5 минут.
Украсьте петрушкой и подавайте.
Приятного аппетита!
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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