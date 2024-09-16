Вкуснейший кекс из муки спельты и тыквы

Кекс очень легко готовится. Прекрасное решение для детей и тех, кто на любой диете страдает от нехватки сладкого и мучного. Кекс удобен еще и тем, что его можно брать в дорогу и на работу. Ну а кроме всего вышеперечисленного он очень и очень вкусный!
Кекс очень легко готовится. Прекрасное решение для детей и тех, кто на любой диете страдает от нехватки сладкого и мучного. Кекс удобен еще и тем, что его можно брать в дорогу и на работу. Ну, а кроме всего вышеперечисленного он очень и очень вкусный!
Ингредиенты:
Как приготовить:
Просто все ингредиенты перемешать в миске до получения однородной массы.
Переложить в форму для выпекания и печь при средней температуре 45 минут.
Приятного аппетита!
Готовим с любовью!econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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