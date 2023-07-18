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20 ценных фактов из психологии

Источник: factroom.ru 18 июля 2023 6222
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66 дней необходимо человеку в среднем, чтобы сформировать привычку. С закрытыми глазами мы легче запоминаем информацию. Мозг и желудок человека тесно связаны. Поэтому некоторые эмоции очень сильно физически отражаются на желудке. Особенно тревоги. Любить образ человека и любить человека таким, какой он есть на самом деле, — совершенно разные вещи.

20 ценных фактов из психологии

1. 66 дней необходимо человеку в среднем, чтобы сформировать привычку. 

2. С закрытыми глазами мы легче запоминаем информацию. 

3. Мозг и желудок человека тесно связаны. Поэтому некоторые эмоции очень сильно физически отражаются на желудке. Особенно тревоги. 

4. Любить образ человека и любить человека таким, какой он есть на самом деле, — совершенно разные вещи. 

5. Записывая свои мечты, мы формулируем их наиболее чётко. 

6. Из всех человеческих чувств обоняние теснее всего связано с памятью. 

7. Умение думать о том, как мы думаем, есть признак высокого интеллекта. 

8. В каждом человеке три личности: тот, кем, как он думает, он является, тот, кем его считают, и тот, кто он есть на самом деле. 

9. Мечтатели чаще других видят сны и запоминают их. 

10. Семья и близкие друзья — самый важный источник счастливого детства. 

11. Очень легко доминировать над собеседником, если говорить тихим и спокойным голосом. Особенно в споре. 

12. У людей, которые умеют благодарить, легче всего получается быть счастливыми. 

13. Если постоянно говорить на двух языках, можно отсрочить появление симптомов болезни Альцгеймера. 

20 ценных фактов из психологии

14. Поведение влюблённого человека схоже с поведением человека с нервным расстройством. 

15. Самый эффективный способ запоминания информации — 10-минутные перерывы через каждые 30–50 минут занятий. 

16. У человека возникает тесная эмоциональная связь с тем, с кем он поёт. 

17. Если перед экзаменом написать на бумаге обо всех своих переживаниях, это может помочь получить высший балл.

18. Недосып вызывает раздражительность и повышает риск появления депрессии. 

19. Пять самых распространённых ночных кошмаров: падение, преследование, парализованность, опоздание и смерть близкого человека. 

20. Человек быстрее принимает решения, когда хочет в туалет.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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