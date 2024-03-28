Друг, которого НЕТ: Синдром Карлсона у детей

Реакция родителей на воображаемых друзей может быть самой разнообразной: одни требуют прекратить эти выдумки и ругают за одно только упоминание о «друге понарошку», другие ведут ребенка к психологу, а то и психиатру. Почему у ребенка появляются фантазии о воображаемых друзьях, нормально ли это? И что с этим делать?

Фантазия малыша не имеет границ: все конфеты из вазочки перетаскал не он, а кошка, и в детском садике он прыгнул выше всех... выше крыши! И все это умиляет родителей. Однако когда заговорщицким тоном сообщает: «А мы тут с гномом Васей чай пьем», в то время как в комнате — никого, нам уже не до шуток. Почему у ребенка заводятся воображаемые друзья, нормально ли это? И что с этим делать?

Реакция родителей на подобные детские фантазии может быть самой разнообразной: одни требуют прекратить эти выдумки и ругают за одно только упоминание о «друге понарошку», другие ведут ребенка к психологу, а то и психиатру. Между тем, большинство специалистов утверждает - появление воображаемого друга в возрасте 3-6, (а то и 7-ми) лет — абсолютно нормальное явление.

Исследования, проведенные американскими психологами, показали, что личный Карлсон имеется у 65% детей этой возрастной категории.

Чаше всего воображаемый приятель — человек, реже — «ожившая» игрушка или какое-то животное. Стоит отметить, что речь идет о детях с высоким интеллектом и развитыми творческими способностями. Еще бы - нафантазировать такое! В воображаемом мире малыша возможно все - Чеширский Кот исчезает, оставляя одну лишь улыбку, обыкновенная варежка становится преданным щенком... почему же Карлсону и ему подобным здесь не место? К тому же зачастую сам ребенок не видит в своих фантазиях ничего крамольного и охотно делится ими с родителями. Но часто, примерно в четверти случаев ,папа и мама не имеют ни малейшего представления о «тайне» чада. И именно в этой ситуации стоит задуматься — почему? А также постараться познакомиться с воображаемым другом поближе - он может послужить хорошим диагностическим материалом для родителей, поведав о том, что волнует малыша, чего ему не хватает в отношениях.

Ведь, как ни крути, Карлсон всегда прилетает по адресу.

ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ: Для появления воображаемого друга у ребенка всегда есть причина. Хотя иногда все дело в чрезмерно развитом воображении ребенка — тогда, заскучав или оставшись в одиночестве, малыш начинает развлекать себя таким образом. Но, как правило, это связано с наличием определенных психологических проблем.

НЕХВАТКА ОБЩЕНИЯ: Часто Карлсон появляется в тяжелый для ребенка момент — например, не ладятся отношения со сверстниками (по причине застенчивости, борьбы за лидерство) или ослабел контакт с родителями (если они слишком погружены в свои заботы, или в семье появился еще один ребенок). Воображаемый друг в этой ситуации, во-первых, даст возможность общаться в режиме, комфортном для малыша (хоть целый день!), во-вторых, помогает справиться со стрессом.

ДАВЛЕНИЕ ИЛИ ГИПЕРОПЕКА: Бывает, родители злоупотребляют запретами или держат ребенка под колпаком — и в том, и в другом случае места для выражения собственного Я просто не остается. То ли дело в придуманном мире: там можно все - гулять по крышам, есть варенье на обед, можно даже стать «родителем» (ограничивая и поучая воображаемых друзей). Такая территория свободы дает ребенку иллюзию самостоятельности, собственной значимости.

ЧУВСТВО ВИНЫ: Ребенок чувствует себя виноватым гораздо чаще, чем может показаться — например, в случае, если родители разводятся («Это все из-за меня — я плохо себя вел»). Ослабить эти мучительные переживания помогает уход в придуманный мир. Воображаемому другу можно пожаловаться на несправедливости мира и таким образом снять напряжение, а можно и... наказать! Или свалить собственную вину на него: «Это не я, это все он! Я хороший!».

НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ: Ранимый малыш особенно остро чувствует все углы реальности — ему тяжело ужиться в коллективе, кажется, что все его обижают... Но тут на помощь приходит друг-защитник (Супермен иди Человек-Паук) — и мир волшебным образом меняется. Пусть только в фантазиях — уже легче. Играя с придуманным другом, ребенок становится уверенней в себе.

НЕХВАТКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ: А бывает, малышу просто... скучно! Изо дня в день — одно и то же: детсадовские будни или npoгулки с няней на детской площадке, где знакомы все трещинки. А так хочется летать как Питер Пен, отправиться в далекое путешествие, как Синбад-мореход! Чем ждать, когда это случится в действительности, не лучше ли сочинить сюжет самому и тут же отправиться в путь — с лучшим другом?

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Вне зависимости от причин, вызвавших появление воображаемого спутника, это существо всегда помогает малышу, поддерживает его во всем, является своего рода вторым Я — отражением формирующейся личности ребенка. Поэтому знакомство с ним может оказаться очень полезным! Возможно, стоит даже подыграть малышу — показать, что его товарищ вам очень симпатичен, поинтересоваться его настроением, расспросить о приключениях.

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Однако важно не перегибать палку, не манипулировать ребенком, используя его друга «Смотри, гномик-то давно покушал, а ты что сидишь над тарелкой?»). Это некрасиво — все-таки это его волшебный мир, а вы туда вот так по-хозяйски, со своими воспитательными целями... Впрочем, бросаться в другую крайность и по-детски воспринимать Карлсона как вполне реальную личность, тоже не надо — ребенок рассчитывает опереться на ваш здравый смысл в случае чего...

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ?

Запрещать общение с придуманным товарищем и ругать за это.

Малыш все равно не откажется от своей «сказки», только будет делать это тайком от вас. Что лучше?

Высмеивать ребенка за фантазии. Это чревато потерей доверия к вам и даже приобретением стойких поведенческих комплексов.

Убеждать, что Карлсона не существует. Пройдет совсем немного времени — и он самоликвидируется (как правило, к 7-9 годам). Так зачем сейчас воевать с ним, рискуя вызвать агрессию малыша — для него же этот персонаж вполне живой? Как Дед Мороз, например. Ведь детскую веру в доброго дедушку мы всячески поддерживаем.

НЕОБХОДИМО:

Порадоваться за маленького фантазера, который старается справиться с эмоциональными проблемами своими силами.

Постараться уделять чаду больше внимания и времени - это никогда не будет лишним.

Попробовать заменить выдуманного друга реальным — например, наконец-то купить собаку, о которой ребенок давно мечтает.

СКАЖИТЕ, ДОКТОР...

Однако порой существование воображаемого друга может указывать на серьезные психологические проблемы ребенка, которые можно решить, только прибегнув к помощи специалиста. Об этом стоит задуматься, если:

-ребенок не отделяет игры от реальности, плохо идет на контакт;

-становится излишне зависим от воображаемого друга, ничем больше не интересуется;

-его фантазии изобилуют мрачными и жестокими историями.

Специалист поможет разобраться в причинах мрачных красок возможно, они в какой-то психической травме или же в особенностях семейной обстановки! Таким образом малыш может выплескивать свои переживания, вызванные разводом родителей или частыми конфликтами между ними. Вообще, обращаясь к психотерапевту по поводу детских проблем, надо быть готовым к тому, что терапия понадобится и взрослым — поскольку их источником чаше всего являются «общесемейные», затрагивающие всех проблемы.

МАЛЫШ, ВЕДЬ Я ЖЕ ЛУЧШЕ!

Интересно, что выдуманные товарищи у детей существовали всегда, но олицетворением их стал именно «лучший в мире друг» Карлсон из знаменитой книги Астрид Линдгрен.

В чем его феномен? Он практически идеален!

Во-первых, легко и без зазрения совести нарушает решительно все нормы (кто об этом порой не мечтает?). Во-вторых, умеет летать — это тайное и неосуществимое желание человека (с возрастом притупляющееся). В-третьих, он абсолютно свободен - живет на крыше, никому не подчиняется. Захотел — улетел, захотел — вернулся. Даже возраста у него нет: попробуй пойми, что означает «мужчина в самом расцвете сил»? Можно предположить, что Карлсон бессмертен (это тоже важно — человека всегда беспокоил тайный страх смерти). В общем, это некий идеал (причем не только для ребенка) — недостижимый, и оттого еще более манящий. Любопытно, что книга про Малыша и Карлсона — самая популярная часть наследия Астрид Линдгрен на постсоветском пространстве, в то время как Европа предпочитает Пеппи ДлинныйЧулок. Возможно, причина в том, что мы находим массу созвучий этой сказки с нашей реальностью. опубликовано econet

Автор Виктория Шапаренко

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