Приливы и отливы в отношениях

Меня часто спрашивают, нормально ли то, что люди в отношениях ссорятся, выясняют отношения, отдаляются друг от друга, иногда не разговаривают и тому подобное? Может, спрашивают они, это не любовь, а зависимость? Может, это стоит лечить?

За время работы я пришла к выводу, что все отношения имеют так называемые приливы и отливы. Это совершенно естественные циклы развития отношения. Это как вдох и выдох.

Может быть период, когда двоим людям очень хорошо вместе. Что называется, живут душа в душу, понимают люди друг друга с полуслова, полувзгляда. Секс – вершина блаженства и единения. Близость в общении предельная. И кажется, что лучше него или нее нет на свете, что рядом самый близкий и родной человек.

Потом что-то происходит или даже не происходит, а просто постепенно начинает затухать… Люди отдаляются друг от друга эмоционально, общение становится поверхностным, отчужденным. Увеличивается дистанция. Возможно, ее увеличивает кто-то один, а другой пытается вернуть все на прежнее место. Как правило, это не помогает. Секс становится рутинным или вовсе уходит из отношений. Начинает казаться, что некогда близкие люди стали совершенно чужими друг другу и непонятно что делают вместе. В крайней точке может возникнуть ненависть или отвращение.

Нормально ли это? Более нормального и быть не может. Как есть на море или океане приливы и отливы, так же они есть и в отношениях. Естественные циклы сближения-отдаления.

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Я бы сказала, что здоровье-нездоровье отношений определяется амплитудой. Чем больше восторг, восхищение, обожание и чем явственней потом обесценивание, оскорбления, нарушения границ, то тем более люди увязают в крайне эмоциональных, очень страстных, но и ровно настолько же болезненных отношениях (на рисунке развитие отношений обозначено красной линией). Такие пики эмоций вызывают зависимое привыкание и могут привести практически к одержимости другим человеком. В “плюсе” у двоих людей эйфория, в “минусе” – сильные страдания.

Чем ровнее и спокойнее происходят взлеты и падения, тем здоровее отношения и сильнее долгосрочная привязанность (на рисунке – зеленым цветом). Эти отношения освещены взаимным уважением, признанием, взаимным признанием, теплотой и нежной любовью. У двоих есть общность ценностей и убеждений, схожее мировоззрение. У такой пары есть все шансы при мудром разрешении конфликтов и кризисов встретить конец жизни вместе.

Можно подумать, что лучше было бы совсем без перепадов от “плюса” к “минусу” (на рисунке – синим цветом). Но, как ни странно, это мертвые отношения.

Представьте себе кардиограмму и подумайте над тем, что означает прямая линия… То-то и оно. Отношения, где нет циклов “сближения-отдаления” – это унылое нечто, не похожее на отношения. То один человек, то другой вытягивают партнера на развлечения, на совместные дела, на совместное времяпрепровождение.

Все это происходит со скрипом, с едва сдерживаемым равнодушием или недовольством. Пустота определяет эти отношения. В глубине души каждый в такой паре знает, что находится рядом не с тем человеком, и явно или тайно ищет партнеру замену.

Так что желаю вам наслаждаться моментами приливов в отношениях на полную катушку и проживать отливы с максимальной осознанностью и выгодами для себя (в такие периоды хорошо заниматься своими личными целями и планами).

Если болит, то надо “лечить”.

Если отношения мертвы, то это не лечится, это нужно просто оставить.

Автор Лилия Ахремчик

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