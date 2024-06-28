Как понять, что мужчина станет вам мужем

Бывает, когда свободная женщина встречается со свободным мужчиной, там такие танцы странные начинаются… Поправится женщина, допустим, на несколько килограмм

Ехали мы как-то с клиенткой вместе домой и разговорились про жизнь. Не консультация ведь уже, так, о своем, о женском…

“Как, – говорит, – надоели уже эти мужики, которым не угодишь! И как начинаешь ценить, когда в твоей жизни появляется тот, кому ты нужна!”. И ведь правда… Бывает, когда свободная женщина встречается со свободным мужчиной, далеко не всегда взрослым и зрелым психологически, там такие танцы странные начинаются…

Поправится женщина, допустим, на несколько килограмм, он обязательно заметит, выговор сделает. А как же! У него – стандарты и критерии.

Про серьезные отношения, брак и семью заговаривать не смей, а то зайка испугается, соскочит. Пугливые они, якобы, свободные мужчины.

Про планы на предстоящие выходные и не вздумай спрашивать, потому что это ограничивает его свободу. И про то, где он был и как день провел – тоже аккуратно, пусть милый сам захочет поделиться. Не любят они, свободные мужчины, когда их свободу ограничивают.

Насчет звонков и сообщений не жди многого. Мужчину к себе надо приучать постепенно. Звонок от него раз в неделю, затем – раз в три дня, потом, о счастье, раз в день на пять минут, потом вдруг пропал на пару недель без объяснений… А что? Имеет право, он свободен.

Изматывает это женщину, утомляет до крайности. В какой-то момент и вовсе отбивает охоту что-либо начинать и убивает веру в любовь. Справедливо, в общем, потому что все эти в высшей степени идиотские отношения, растянутые на годы, ни к чему не приводят.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Когда мужчина хочет женщину во всех смыслах, он очень быстро это понимает и начинает относиться к женщине совсем иначе. Она ни на секунду не усомнится в его внимании, в его верности, в его намерениях.

Она очень быстро услышит слова “ты моя женщина”, “я хочу быть с тобой”, “я хочу жить с тобой”, “я все для тебя сделаю” и на себе почувствует силу и красоту мужской любви.

Пара за короткое время пройдет стадию неопределенности, которая называется свободными отношениями. Отношения будут предельно определенными и прозрачными.

Мужчина, который любит, говорит, делает, показывает так, как может и умеет – “мы друг для друга”. И этот мужчина становится мужем. С чем я вас и поздравляю. опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet