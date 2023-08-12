ТРУДНЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ: 5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

Упрости и облегчи то, что можно упростить и облегчить прямо сейчас. Это касается мелочей...
Это касается мелочей.
Например, перевесь зеркало в более удобное место, распредели вещи в шкафу более удобным способом, сделай себе перманентный маникюр, который не нужно обновлять каждый день, откажись от встреч в неудобное время или неудобных местах, выброси неудобную обувь и купи ту, что всегда хотела, даже если дорого.
Да, глобально это все не решит проблемы.
Но все эти мелочи в трудный период жизни не должны стать последней каплей для срыва.
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Остальные будут тебя воспитывать или вводить в сомнения, что еще больше усугубит непростой период.
Если не помогло — повтори заход. Со второго раза точно отпустит.
Приготовь то, что не готовила раньше. В трудный период жизни очень важно ощутить новый вкус.
Просто развернись и… выйди через вход.опубликовано econet
Автор Тамрико Шоли
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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