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Пюре из цветной капусты — полезная альтернатива привычному картофелю

Источник: Econet 13 ноября 2024 6460
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Надоело обычное картофельное пюре и вы ищете ему альтернативу? Прекрасным решением станет воздушное пюре из цветной капусты с сельдереем, которое является отличным гарниром к рыбе.

Пюре из цветной капусты — полезная альтернатива привычному картофелю

Надоело обычное картофельное пюре и вы ищете ему альтернативу? 

Прекрасным решением станет воздушное пюре из цветной капусты с сельдереем, которое является отличным гарниром к рыбе.

Пюре из цветной капусты, сельдерея, чеснока и тимьяна

Ингредиенты (на 6-8 порций):

  • 1 большая головка цветной капусты
  • 1 средний корень сельдерея
  • 1 большая картофелина
  • Букет гарни (3 веточки тимьяна и 1 лавровый листа, перевязанные марлей)
  • чеснок — 1 зубчик
  • 50 гр несоленого сливочного масла, нарезанного крупными кусками
  • сметана — 1/2 стакана
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца
  • 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • Веточки тимьяна для украшения

Пюре из цветной капусты — полезная альтернатива привычному картофелю
Букет гарни (3 веточки тимьяна и 1 лавровый листа, перевязанные марлей)

Приготовление:

Смешайте цветную капусту, корень сельдерея, картофель и букет гарни  вместе в большой кастрюле. Налейте воду, чтоб она закрывала ингредиенты.

Доведите до кипения и варите на медленном огне, накройте крышкой, готовьте до тех пор, покавсе овощи не станут мягкими. Отбросьте овощи на дуршлаг ли сито, удалите букет гарни. Все ингредиенты поместите в кухонный комбайн. Добавьте чеснок, масло и пюре, взбивайте до получения однородной массы. Добавьте остальные ингредиенты, снова перемешайте.

Попробуйте, возможно придётся добавить ещё немного приправ по вкусу. 

Разложите по тарелкам и украсьте веточками тимьяна, подавайте теплым. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!econet

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Источник: https://econet.by/

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