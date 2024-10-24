Полезный торт: Тыква и Шоколад

Даже торты могут полезными! Самое время убедиться в этом и приготовить тортик без выпечки, без сахара и без муки!

Даже торты могут полезными! Самое время убедиться в этом и приготовить тортик без выпечки, без сахара и без муки!

Ингредиенты для нижнего слоя:

тыква (300г)

яблоки (2шт)

корица (ч.л.)

аореховая паста (2 ч..л.)

изюм (50г)

кокосовый сахар (5 ст.л.)

грецкие орехи (пол стакана)

кокосовое масло (2 ст.л.)

Ингредиенты для второго слоя:

шпинат (50г)

листья мяты (с пары веточек)

сок 1-го лайма

орехи кешью (пол стакана)

кокосовое масло (2 ст.л.)

финики (4шт)

сироп агавы (4 ст.л.или любой др. подсластитель)

Верхний слой:

масло-какао (40г)

сырое какао в порошке (2ст.л.)

кокосовый сироп (2 ст.л.)

Как приготовить:

Грецкие орехи и изюм замочить в воде. Тыкву и яблоки порезать на кусочки, присыпать корицей и кокосовым сахаром и отправить запекаться в духовку до мягкости. Остудить и взбить в блендере с орехами и изюмом.

Растопить кокосовое масло и смешать с ореховой пастой, затем ввести остальные ингредиенты из блендера. Хорошо вымешать и выложить слоем в силиконовую форму или в разъёмную, предварительно выстелив пергаментом. Отправить в морозильную камеру, пока будем готовить следующий слой.

Орехи кешью замочить в воде, желательно на несколько часов. Затем слить воду и взбить в блендере, можно подлить немного свежей воды. Растопить кокосовое масло и смешать с получившейся пастой из кешью. Остальные ингредиенты взбить в блендере и присоединить к кокосовому маслу. Полученную массу выложить вторым слоем в форму и поставить в морозильник, пока будем делать шоколад.

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Для приготовления шоколада растопим на водяной бане масло-какао, добавим порошок сырого какао и кокосовый сироп. Польём шоколадом наш торт и отправим в заморозку до полного застывания (на 3-4 часа). Подаём к столу, предварительно подержав торт при комнатной температуре около 15 минут.

Готовим с любовью! econet