Подсознание: инструкция по применению

Часто бывает так, что человека мучает какой-либо вопрос, ответ на который никак не приходит и это вызывает чувство «подвешенности», «нерешенности», всячески тяготит и вообще портит жизнь. Разговоры с лучшим другом, с близкими людьми, с родителями не приближают к тому, что важно и нужно, наоборот, разноплановые мнения родных и друзей сбивают с толку, накладывают ограничения и неспособность услышать собственный внутренний голос.

— Нет, это ответ. Просто это не то, что вы хотите услышать.

Часто бывает так, что человека мучает какой-либо вопрос, ответ на который никак не приходит и это вызывает чувство «подвешенности», «нерешенности», всячески тяготит и вообще портит жизнь.

Разговоры с лучшим другом, с близкими людьми, с родителями не приближают к тому, что важно и нужно, наоборот, разноплановые мнения родных и друзей сбивают с толку, накладывают ограничения и неспособность услышать собственный внутренний голос.

Проходит день за днем, вопрос остается нерешенным и отнюдь не менее актуальным. А бывает так, что решение нужно принимать очень быстро, информации для его принятия более чем достаточно, но всегда боишься прогадать, если выберешь один из вариантов. Всегда кажется, что другой выбор был бы, наверное, лучше, если бы точно знать ответ.

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Люди часто сталкиваются с жизненным выбором или с нерешенными вопросами, взвешивают все за и против и все равно сомневаются в ответе.

Как же все таки получать ответы на свои вопросы буквально из воздуха?

Все мы знаем, что разум человека разделен на сознательную и бессознательную часть. По мнениям ученых на девяносто процентов наше поведение, наш образ жизни, наши реакции, убеждения, принятие решений, формирование намерений обусловлено подсознательной частью, не контролируемой сознанием, не понятной сознанием, не видной сознанию.

Подсознание — это область человеческой психики, отвечающая за хранение и обработку поступающей информации, ориентировку во внешнем мире, безусловные рефлексы, а также за интуицию, за хранение информации о Роде, пережитых эмоциях и чувствах. По сути, подсознание – это огромная база данных, которая хранит все, что случалось в жизни человека, начиная с момента зачатия и до сегодняшних дней, а так же хранит и обрабатывает информацию Рода.

Подсознание постоянно получает извне различного рода информацию, которую соотносит с уже имеющейся, и, в общем то, ответы на вопросы, которыми терзается человек, уже есть в его подсознании, нужно только поговорить со своим подсознанием и вывести ответ на сознательный уровень.

Конечно, существуют техники задавания вопросов своему подсознанию, а значит и Вселенной и получения на них ответов.

Каждую технику можно использовать по мере необходимости, хотя результаты применения техник неоднозначные.

Итак, сами техники:

1. Вопрос на бумаге.

Эту технику можно использовать в двух вариантах, как экспресс – метод, или как продолжительный эксперимент.

Суть его в том, что интересующий вопрос записывается на бумагу. Далее получаете ответы от подсознания.

При экспресс-методе:

Необходимо выделить час-два времени, чтобы ничего не отвлекало, никто не мешал, не было посторонних звуков. Взять блокнот и написать на чистом листе интересующий вопрос. Сосредоточиться на нем, и мысленно попросить подсознание дать ответ на этот вопрос.

Записывать то, что идет от подсознания, то есть собственно ответы, пока они не иссякнут. Не анализировать, не перечитывать, не останавливаться и не пытаться писать предложениями или какими-то книжными фразами. Пишите как есть. Как только писать станет нечего, нужно отложить ручку и переключиться на что-то другое.

Перечитать. Тут можно увидеть различные слова, вроде бы не связанные по смыслу, название чувств и эмоций, просто разрозненные слова. Например, у меня встречались слова: «Пиджак», «Зима», «Рыба», «Лодка», «Грустно», «Никогда» в ответе на конкретный вопрос.

Оставьте их хотя бы на день в этом блокноте, вернитесь через некоторое время, и вы увидите ответ на свой вопрос.

Плюсы: малозатратно по времени, высокий эффект для экспресс — вопросов

Минусы: возможна неверная интерпретация, когда множество не связанных по смыслу слов не хотят складываться в общую картину.

При продолжительном эксперименте:

Данный метод более эффективен при продолжительном эксперименте, длительность его должна быть хотя бы от 14 дней, а лучше, чтобы это был 21 день или месяц

Итак, делаем то же самое, записываем вопрос на бумаге, ниже пишем пять вариантов ответов на этот вопрос, те, что приходят на ум.

На следующий день повторяем, читаем вопрос и пишем пять вариантов ответов и так до конца эксперимента. Предыдущие ответы не перечитываем.

По окончании отведенного времени, перечитываем свой вопрос и перечитываем все ответы. Думаю, вы сами увидите, что ответ на ваш вопрос найден.

Данный метод хорош, когда нужно принять фундаментальное решение, которое никак не хочет приниматься по разным причинам. Например, решение о смене партнера, работы, переезде в другой город или в вопросе как найти свое дело.

Заставляя подсознание искать ответ в течение длительного времени, вы как бы перевариваете все возможные варианты развития событий, только минуя сознание, и на выходе получаете наиболее безопасный ответ на свой вопрос. Под безопасностью имеется ввиду, что данное решение будет наиболее экологичным для вас при данной степени информированности, то есть самым наилучшим в данное время и в данных обстоятельствах.

Плюсы: высокая эффективность, экологичность

Минусы: требуется длительное время, не эффективен для «быстрых» вопросов

2. Вопрос лично подсознанию

Суть техники заключается в том, что бы задавать вопрос подсознанию лично. Вообще об этом много писал Синельников В.В. в своих книгах, при желании можно эту методику найти в первоисточнике.

Но кратко я обрисую смысл техники. Для получения ответов на свои вопросы подсознанию мысленно задаются вопросы. Через принятую сигнальную систему можно получить ответ на любой вопрос.

Обычно это технику выполняют перед сном, и желательно, что бы вас никто не трогал как минимум полчаса. Итак, вы ложитесь спать и представляете, как может выглядеть ваш собеседник. А еще лучше прямо обратиться к своему визави и попросить показаться. Образ может быть каким угодно. Ваше подсознание предстанет перед вами и тогда можно даже попросить его назвать свое имя.

Далее, нужно договориться с ним, о том, как оно будет вам сигнализировать об ответах «Да» и «Нет». Это может быть визуальный образ, ощущения в теле, звуковые сигналы либо еще какие-то признаки того, что подсознание вам отвечает. Договоритесь с ним, каким сигналом будет ответ «Да», а каким «Нет».

Далее задаете свой вопрос и «слышите» ответ. Может оказаться так, что ничего не происходит, и никаких сигналов нет. Это значит, ваше подсознание не готово отвечать на ваш вопрос.

Спрашивайте ваше подсознание до тех пор, пока не почувствуете, что ответ найден. Это может случиться в первый же раз, а может вы услышите ответ через неделю или через две. Но в любом случае ответ вы получите. Тяжело поддаются распознаванию ответы на неопределенные вопросы или вопросы открытого типа.

Если вы спросите, переезжать ли вам в другой город, то ответ тут может быть «Да» или «Нет». Но если вы спросите «В чем мое предназначение?» то ответ вы все равно получите, но его будет тяжело интерпретировать и вообще понять, что же подсознание имело ввиду. Тем не менее, ответы да-нет, полученные таким образом от подсознания были в точку.

Плюсы: высокая эффективность, экологичность

Минусы: возможность получать ответы на вопросы закрытого типа, вроде «Поехать или нет?», «Сменить работу или нет?». Трудно поддающиеся трактовке ответы на вопросы открытого типа либо неопределенные.

3. Маятник

Техника заключается в следующем. Берем нитку и привязываем к одному концу груз. Пуговица, бусина, акулий зуб, глаз дракона – не важно, нужен груз, который позволял бы нитке находиться в строго вертикальном положении. Нитка не должна быть длиннее вашего предплечья.

Далее берем лист бумаги, кладем его на стол, ставим локоть на стол, желательно чтобы кисть во что-то упиралась и была неподвижна. Далее задаем вопрос, ответ на который вы точно знаете, вроде «Я — женщина?». Смотрим, в какую сторону начнет двигаться маятник. Он должен раскачаться на достаточную амплитуду, что бы вы точно увидели направление.

Соответственно, если вы женщина, то данное направление будет ответом «Да». Далее задаем вопрос, на который вы точно знаете ответ, и этот ответ «Нет». Для женщин можно задать вопрос «Я — мужчина?». Маятник начнет отклоняться по траектории соответствующей ответу «Нет». Потом таким же образом выясняем ответ «Не знаю».

Как только вы установили сигнальную систему, спросите Вселенную о том, что вас интересует.

В ответ маятник начнет раскачиваться, и вы увидите ответ.

В свое время я долго работала с данной техникой, все время боясь, что я дышу на маятник или рука дрожит, и он из-за этого качается как-то не так. В дальнейшем я убедилась, что это не так, но данная техника у меня не прижилась. Как-то я задавала один и тот же вопрос с маниакальным упорством, по нескольку раз в день и всегда маятник показывал ответ «Да» на него. Но в реальности этот момент так и не наступил. Возможно, я сильно нервничала, или очень хотела получить ответ «Да», что создавала помехи и «сбивала» таким образом маятник, как бы заставляя его двигаться в нужную мне сторону.

Но, тем не менее, данная техника достаточно проста в использовании, и так же дает ответы на закрытого типа вопросы.

Плюсы: техника проста в использовании, не требует долгих приготовлений или времени

Минусы: достоверность ответов может искажаться, если вы не в состоянии равновесия, а очень хотите какой-либо ответ; закрытого типа вопросы

4. Вопрос «в кармане»

Техника так же проста в исполнении, но требует внимательности. Вы задаете вопрос Вселенной и как бы кладете его «в карман». Ходите с ним на работу, на прогулку или в магазин, занимаетесь домашними делами, спите, читаете, ходите на фитнес, в общем, ведете повседневную жизнь.

Вопрос лежит у вас « в кармане», вы об этом помните и стараетесь фиксировать знаки, которые посылает Вселенная. Это могут быть билборды с какой-нибудь рекламой, песня, возможно фильм, что-то еще, что даст вам ответ на ваш вопрос. Не нужно выискивать специально эти знаки, потому как вы рискуете исказить ответ Вселенной. Но и держать глаза и уши открытыми необходимо.

Ответ, как всегда, приходит, но тут немаловажную роль играют ваша внимательность и способность не подгонять желаемое под действительное

Плюсы: простота

Минусы: возможна неверная интерпретация, искажение знаков

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5. Вопросы во сне

Для меня эта техника оказалась самой сложной и неоднозначной, но, тем не менее, она имеет право на существование.

Нужно перед сном приготовить бумагу и ручку и положить ее близко к кровати, чтобы не пришлось вставать, что бы записать ответы. Задаем на ночь интересующий вас вопрос. Нужно четко сформулировать его, не задавать наводящие вопросы, размытые и вопросы ради шутки.

Запишите его на бумаге перед тем как заснуть, затем дайте себе такую установку. Что вы проснетесь и ЗАПОМНИТЕ ответы, которые придут на ваш вопрос ночью. Если вы просыпаетесь ночью, то нужно быстро записать все, что идет, на приготовленной бумаге и спокойно засыпать дальше. Утром прочитаете ответ на ваш вопрос.

К сожалению, данная техника у меня вызвала много сложностей из-за того, что я часто просыпаюсь ночью. Поэтому все, что записывала в качестве ответов на свои вопросы, больше походило на галиматью и бессмыслицу, чем на реальные ответы. Не подружилась я с этой техникой, но знаю, что этот метод очень действенный и дает прекрасный результат.

Плюсы: хороший результат после тренировок

Минусы: техника сложная, неясные ответы на заданные вопросы.

Конечно, я описала не все техники задавания вопросов вселенной и получения ответов, но если вы будете применять вышеописанные техники совокупно, то никакой вопрос не останется без ответа.опубликовано econet.ru

P.S. Хочется закончить цитатой

Не стоит задавать себе чересчур много вопросов. Это синдром сороконожки. У сороконожки спросили, в каком порядке она передвигает ноги, и она не смогла больше ходить .— Роман Полански

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet