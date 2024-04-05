Ребенок ябеда: Что делать

Принято считать, что ябедничать плохо. Почему у ребенка появляется желание информировать взрослых о том, что делают сверстники? И каким еще образом малыш может узнать у родителей, плохой или хороший поступок совершает тот, про кого он рассказывает?

У трехлетнего ребенка сознание находится в стадии формирования. Оценить поступок малыш может, только глядя на реакцию взрослых. Когда он сообщает родителям или воспитателю: «Коля столкнул меня с качелей, а была моя очередь», то на самом деле пытается выразить две мысли - сообщить о несправедливости и узнать, действительно ли то, что сделал Коля, плохо. С другой стороны, если ребенок жалуется слишком часто, это может вывести из себя кого угодно. Но в любом случае отмахиваться от детей нельзя. Лучше попытаться понять, что за этим стоит.

Пока ребенку не исполнилось 3 лет, произносить слово «ябеда» просто бессмысленно. Для того чтобы ябедничать, нужно, как минимум, уметь хорошо разговаривать, а также предвидеть последствия своих поступков.

А в возрасте до 3 лет дети, во-первых, только набирают словарный запас и учатся понимать смысл произносимых слов, а, во-вторых, не могут прогнозировать, к чему приведет то или иное действие или слово. Хорошо или плохо они поступили, малыши оценивают только по реакции взрослого. Так что малыш, скорее всего, пришел поделиться с мамой тем, что он так хорошо может объяснить словами то, что видит.

В этом возрасте, если вы заподозрили проявления ябедничества, просто переключите внимание ребенка: «Толя смотрит мультик? А ты что делаешь? В машинки играешь? Построй гараж, а потом мне покажешь!» А вот если вы тут же пойдете наказывать старшего, то тем самым заложите первый кирпичик истинного ябедничества. Или типичная ситуация, когда ребенок бежит к взрослому с сообщением, что кто-то отнял у него игрушку. Это тоже не ябедничество. Просто пока ребенок больше надеется на помощь взрослого, чем на собственные силы.

С 3 лет ребенок вступает в дошкольный возраст. На первый план выступает ее величество Игра, причем игра совместная, требующая умения общаться с другими детьми. Наступает «социальный» период развития. Время великих «почемучек» вступает в свои права, ребенок хочет, чтобы ему объяснили «как», «что» и «почему». Он видит разные образцы поведения от мамы, папы, бабушки, воспитательницы и пробует их применять. И ему так важно получить объяснения взрослого о том, «что такое хорошо и что такое плохо»!

Родителям, чьи дети находятся в возрасте 3-5 лет, нужно понимать, что ребенок, сообщая вам о чем-то или о ком-то, зачастую не преследует никаких «низких» целей. Он просто делится информацией! Ведь в семье вы тоже рассказываете своему мужу, что «натворил» ребенок или что сказала вам свекровь. Если кто-то скажет, что вы ябедничаете, то вы возмутитесь, мол, нет, я просто делюсь впечатлениями, эмоциями, фактами!

Ребенок наблюдает это и не видит в жалобах ничего предосудительного. Ему тоже необходимо поделиться и впечатлениями, и эмоциями, и фактами. А ваша задача - обсудить с ним, правильно или нет вели себя другие дети, он сам и как лучше вести себя в следующий раз. Будет еще лучше, если вы инсценируете рассказываемые малышом ситуации с помощью игрушек.

Ребенок по дороге домой рассказывает, как воспитательница ругала мальчишек и даже поставила их в угол. Как мальчик куклу отнимал, как девочка назвала ее «черепахой»... Ябедничество ли это? Скорее всего - нет. Кажущийся парадокс в поведении ребенка, не достигшего 5 лет, заключается в том, что он может реалистично оценить только чужое поведение.

Это тот самый период, когда «в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь», но именно так развивается психика. Это необходимый этап, чтобы затем научиться оценивать и свои поступки, но это происходит позже, в 5-7 лет. Именно поэтому дети рассказывают о чужих проступках. Им важно, что думает мама по этому поводу. Именно через мнение мамы они изучают социальные нормы общения и учатся оценивать также и свое поведение.

Что будет, если мама прервет ребенка категоричным «не жалуйся» и «не ябедничай»? Дитя, несколько раз получив такую реакцию, замкнется в себе и не станет рассказывать маме о жизни в саду. Ребенок не получит ответы на волнующие его вопросы, его «информационный голод» не будет удовлетворен.

Хорошо, если рядом окажутся понимающая и готовая поговорить бабушка, тетя или воспитательница. А если нет? Да, сиюминутная проблема решена, ребенок перестанет «ябедничать», но отдаленная перспектива совсем не радужная - отсутствие доверительных отношений с мамой, проблемы в общении со сверстниками, о которых не с кем посоветоваться. С 3 до 5 лет продолжается период «проб и ошибок», и очень важно, чтобы рядом с ребенком были понимающие родители, готовые всегда прийти на помощь.

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать этические нормы, ориентироваться на них в своем поведении. Ребенок способен представить, какую реакцию вызовет тот или иной его поступок (это называется эмоциональным предвосхищением). Пока ребенок думает, стоит ли что-то делать, перед его внутренним взором возникает рассерженное, грустное, радостное или восхищенное лицо близкого человека. И, исходя из той представленной эмоции, малыш уже действует или не действует. Поэтому если мама неизменно запрещает «ябедничать» и «жаловаться», не разбираясь в ситуации, малыш будет избегать разговоров «по душам», боясь сказать то, что вызовет мамино недовольство.

Наверное, все читатели согласятся, что судить о ситуации можно только в ней разобравшись. Что двигало тем или иным человеком в тот или иной момент? Какой был мотив? В отношении ябедничества «мотив» - это ключевое слово.

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Ябедничество - это только средство добиться того, что хочется. Это элемент тактики, служащий достижению какой-то цели, удовлетворению потребности. Основные потребности, о которых можно говорить в ситуации с ябедничеством: потребность в безопасности, в сохранении своего «я», в одобрении и уважении взрослого, желание избежать незаслуженного наказания. Эти потребности вполне обоснованы, вот только тактика (ябедничество) выбрана неверно!

Поэтому очень важно показать ребенку другой, лучший путь для удовлетворения имеющейся потребности. Также к ябедничеству могут привести жесткое требование следовать социальным нормам (например, всегда говорить правду) и шантажная модель поведения в семье. Однако надо отличать истинное ябедничество от того, что им вовсе не является.опубликовано econet