Если мужчина методично отваживает от тебя всех друзей — СПАСАЙСЯ!

Муж просит перевестись на более легкую работу, поближе к дому, чтобы она могла уделять больше времени семье...

Неглект – одна из самых жестоких форм психологического насилия.

Во-первых, ее довольно сложно распознать, во-вторых, неглект существует исключительно в условиях достаточной изоляции жертвы, так что ждать помощи ей неоткуда.

По сути, неглект – это латентная агрессия, при этом неглектер выглядит абсолютно искренне и оправдания у него совершенно искренние. Абьюзер уверен, что стоит заботиться исключительно о собственном комфорте и удовлетворении собственных потребностей и делать это за счет других.

К сожалению, как показывает практика, большинство мужчин практикуют неглект по отношению к своим партнершам и подругам, не доводя его до крайности, но подкармливая этим свою самооценку и упиваясь чувством власти над женщиной. Ничего общего с настоящей заботой или нежностью неглект не имеет.

Вспомни, ты наверняка не раз слышала от своего мужа или бойфренда совершенно искренние оправдания: “я не знал…”, “я забыл…”, “я не понял…” в ситуации, когда ты была крайне уязвима и зависима от него, например, больна, голодна или без денег. Прямых доказательств вины нет, так что абьюзеру очень легко уйти от ответственности и необходимости отвечать за свое поведение. Ну в самом деле, забыл, закрутился на работе, а там еще мама позвонила, друг попросил подбросить в аэропорт… И глаза такие честные-честные.

Одно из самых ярких проявлений неглекта – лишение еды. В этом случае мужчина исподволь командует женщиной, решая кто, что и когда будет есть, что будет куплено в магазине и что нужно, а что нет. Тогда начинают звучать фразы: “Это нам не нужно”, “Если ты не хочешь – значит не голодная”, “Это слишком дорого” (в отношении даже самых простых товаров), “Британские ученые доказали, что это вредная еда и что витамины тоже вредны”, “У нас не принято это есть”, “Меня тошнит от твоей еды”, “Я купил тебе то, что ты любишь” и так далее.

Очень часто неглект проявляется в то время, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Тогда можно не отпускать ее к врачам (“Ты же здорова, зачем тебе”), не покупать лекарства (“Я забыл”), не давать женщины передышки от повседневных бытовых забот (“Я занят важными делами, не могу тебе помочь”), не беречь ее здоровье, например, требуя немедленной близости после эпизиотомии или кесарева сечения, когда секс может нанести женщине непоправимый вред.

Следует отметить, что один из ярких признаков неглекта – целенаправленное методичное лишение женщины всех социальных связей и ресурсов. Муж просит перевестись на более легкую работу, поближе к дому, чтобы она могла уделять больше времени семье и ему, любимому, отваживает от нее всех подруг, зачастую используя самые гнусные методы шантажа, а то и вовсе перевозит в другой город, оправдывая этот шаг собственными интересами и перспективами.

Затем может последовать мнимая передача женщине контроля и власти: “Я отдаю жене всю зарплату!”, но на самом деле мужчина в этом случае выступает манипулятором, потому что взваливает на женщину огромное количество обязанностей, которые она вынуждена выполнять, чтобы не навредить семье. Все лучшее – детям и мужу, часто в ущерб ей самой. Женщины, на плечах которых чрезмерный контроль по части всего на свете, что касается семьи, партнера, детей, часто не понимают, откуда берется хроническая усталость (“я так устала” – но не понятно, от чего устала). Так вот, контроль и ответственность – тратит ресурс, сжигает его. И в случае женщин, эта ответственность и контроль не дает никакой власти, это ответственность раба, а не начальника.

Самое страшное – неглект практически невозможно различить со стороны. Заботливый муж – разрешает не работать, сидеть дома, правда, что-то подруга часто болеет, но с таким мужчиной конечно же быстро пойдет на поправку. Абьюзер никогда не показывает посторонним своего истинного лица, а нередко и вовсе пытается выглядеть как можно более заботливым и обеспокоенным.

Однако, следует помнить, что в самых страшных случаях неглект заканчивается смертью жертвы, при этом неглектер выглядит безутешным вдовцом, но через пару лет находит себе новую жертву и история идет на новый виток.

Как распознать неглектера

Зависть

Надо посмотреть, понаблюдать, способен ли человек искренне радоваться чужим достижениям? Способен ли черпать силу из настоящей радости или ему приносит удовлетворение лишь “неудача соседа”?

Семейный анамнез

Если есть возможность, то надо узнать, как обстоят дела с семьей у подозреваемого в неглекте. Если присутствуют женские проблемы, странные, не поддающиеся логике отношения или фанатичное погружение в религию или оккультизм, то стоит насторожиться.

Равнодушие

Способен ли человек искренне сочувствовать, сопереживать чужой боли, или он остается исключительно равнодушным к страданиям других? Многие мужчины объясняют свою бесстрастность в этом вопросе мужественностью, но ничего мужественного в равнодушии к страданиям нет. В этом случае это то же насилие.

Подозрительность

Например: “Группа людей стоит на берегу, экскурсовод рассказывает: здесь такое бурное море, что однажды утонула старушка”. Абьюзер говорит: “Старушка умерла потому, что ее родные хотели получить наследство”. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Подозрительность – это шизо-маячок, увидев который, надо бежать.

Как спастись?

Если ты понимаешь, что мужчина методично и постепенно отваживает от тебя всех друзей и подруг, пресекает общение с родными и родителями, настаивает на твоей полной изоляции от мира, – СПАСАЙСЯ.

Ни под каким соусом не прекращай общение с родителями и ближайшими друзьями. Пусть они всегда будут в курсе твоих дел, планов и обстановки в семье.

Если ты понимаешь, что из раза в раз повторяется ситуация, в которой мужчина использует твою уязвимость и зависимость, чтобы навредить тебе, – СПАСАЙСЯ.

Помни, что ты у себя одна, и жизнь у тебя тоже одна. Твоя главная задача – жить и быть здоровой и счастливой. По большому счету, заботиться о тебе кроме тебя самой больше некому. Если чувствуешь, что тебе некомфортно, или видишь прямую угрозу своему моральному и физическому здоровью, – СПАСАЙСЯ. опубликовано econet

Автор Екатерина Кузьмина

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