14 ЗОЛОТЫХ советов Джо Витале, которые поддержат в трудную минуту

Джо Витале дает подробные советы и способы, используя которые, вы сможете бороться с разрушающими чувствами, такими как: разочарование, обида, ревность, самоосуждение, страх, зависть и пр.

Я собираюсь в максимально доступной форме рассказать вам о способах, с помощью которых вы сможете бороться с такими чувствами, как смятение, тревога, беспокойство, порой до изнеможения изматывающими нашу душу, дух и тело.

Чувства человека: мудрые советы на каждый день и час

Злость

Беспокойство

Болезнь

Разочарование

Досада

Разочарование

Зависть

Страх

Нерешительность

Ревность

Самоосуждение

Потворство собственным слабостям

Чрезмерная чувствительность

Ощущение несчастья

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Я хочу, чтобы вы применяли эти настоятельные советы и инструкции в самых личных аспектах своей жизни и благодаря ежедневному использованию сделали их еще более яркими и сияющими. Они помогут вам в любую минуту преодолевать деструктивные чувства и притягивать конструктивные.

Злость

Когда в вашей душе начинает зарождаться злость, начните глубоко дышать; сосредоточьте свою мысль на этом действии, представляя себе поток воздуха в виде потока лучей света; дышите глубже и глубже. Сделайте 25 глубоких входов; каждый раз задерживайте дыхание, считая до семи.

Затем медленно выдыхайте, продолжая думать о вдохах и выдохах, мысленно представляя себе, как воздух проходит через ваши легкие и в виде лучей света проникает в каждую частичку вашего тела. Затем поразмыслите о себе и о своей жизни, например, подумайте о том, каково это – быть тем, в ком сосредоточена вся жизнь и добро. Немного практики в этом направлении – и скоро вы избавитесь от привычки злиться.

Беспокойство

Когда окружающие вас условия вам не нравятся и вы понимаете, что все больше думаете об этом, что это делает вас по-настоящему несчастным, выйдите из дома и как можно дольше находитесь на открытом воздухе. Постарайтесь проходить каждый день не менее трех километров; глубоко дышите свежим воздухом и думайте при этом: «Сейчас я вдыхаю Жизнь, Любовь и Силу Вселенной».

Не позволяйте своей мысли вернуться назад, в прежнюю колею. Наполните разум этой аффирмацией. Помните, что вместе со способностью мыслить вам было даровано господство над любыми негативными обстоятельствами, что вам нужно постоянно подтверждать безоговорочное признание вами этого факта. Снова и снова говорите себе, что теперь в ваших мыслях и чувствах все хорошо; и постепенно внешние условия непременно изменятся соответствующим образом.

Болезнь

Если ваше тело есть выражение вашей мысли, значит, болезни являются результатом вашей веры в то, что тело подвержено хвори. Повторяйте себе по много раз на день, что все физические болезни – следствие противоречивых, негармоничных мыслей, и как только признаете истинность данного утверждения, вы станете внимательно следить за тем, чтобы вашу голову посещали только здоровые, гармоничные мысли, как о себе самом, так и о других людях.

Например, почувствовав, что у вас начинает болеть голова, начинайте глубоко дышать и с каждым вдохом повторять, что вы вдыхаете Жизнь, а Жизнь есть идеальное здоровье. «Я жив, и здоровье жизни проявляется во мне здесь и сейчас».

Разочарование

От этой коварной деструктивной силы нужно избавляться как можно быстрее, безоговорочно признавая тот факт, что вы находитесь в прямом контакте со всеми радостями Жизни, ведь вы один из тех, в ком находится ее Источник, Универсальное Добро.

Если радостная, приятная жизнь не проявляет себя через те конкретные каналы, через которые вы ожидали, знайте, что она проявит себя по каким-то другим каналам. Жизнь хочет выражать радость через вас, ведь она сама создала вас как инструмент, в котором и посредством которого она намерена это делать. А поскольку вы пришли в этот мир именно с этой целью, вы можете и должны наслаждаться всем хорошим и приятным, что только способна дать нам Жизнь.

Держите в голове эту мысль, а тем временем выполните какие-нибудь физические упражнения. Вот хорошее упражнение: сядьте на стул и сделайте глубокий вдох; затем медленно выдохните. Выдыхая, медленно наклоняйте торс вперед до тех пор, пока не коснетесь пола кончиками пальцев. Повторите это движение семь раз, при каждом наклоне повторяя: «Здесь и прямо сейчас радость вливается в меня и проходит сквозь все мое тело».

Досада

Когда вас начинает одолевать этот враг счастья и безмятежности, сразу же начните петь – как можно громче, а если громко петь нельзя, то хотя бы про себя. Пойте все, что вам нравится. Распевая, следите за своим дыханием, и каждый вечер внедряйте в свое подсознание мысль о том, что Бог привел вас в этот мир, чтобы выразить всю гармонию Жизни, как в вас, так и через вас, и что это ваше божественное право – БЫТЬ гармоничным самому каждый день в каждом своем повседневном деле. Поразмыслите о гармонии, которая окружает вас в природе, и старайтесь применить природную гармонию в своих мыслях, а потом выразить ее в себе.

Разочарование

Разочарование – это неспособность признать, что всемогущий безграничный Источник всего сущего (Бог) является вашим партнером, который никогда не ошибается и всегда готов прийти вам на помощь. Когда вас начинают одолевать чувства разочарования и подавленности духа, сразу же спросите себя, какая сила привела вас в этот мир и с какой целью. А потом повторите медленно и вдумчиво: «Я твердо убежден, что Бог – это вечный и не дающий сбоев источник защиты и благ».

Следите за своими мыслями, чтобы противоположные утверждения ни в коем случае не проникли обманным путем в ваш разум; придерживайтесь этого настроя со всей имеющейся у вас силой воли, и вы сможете избавиться от ощущения, что разочарование обладает какой-либо силой.

Зависть

Зависть возникает в результате того, что человек ощущает себя отдельным от Бога и Добра. Постарайтесь понять, что там, где есть жизнь, все, что эта жизнь должна вам дать, присутствует всегда, везде и во всем разнообразии, и благодаря настойчивому и уверенному признанию этого факта все это придет к вам в видимой, осязаемой форме.

©René Magritte

Страх

Один писатель сказал, что страх – это единственный существующий в мире дьявол. Без сомнения, это самая деструктивная сила, с которой может столкнуться человек. Если на вас наваливается страх, наглухо заприте двери своего разума позитивной мыслью: «Единственной созидательной силой на свете является мысль. Если человек верит, что Бог, который привел его в этот мир, сделал это с целью выразить свою отеческую любовь и обеспечить защиту своему чаду, для него нет ничего невозможного. Я верю в Бога, Отца Всемогущего, потому что сейчас в моем сознании проявляются моя жизнь и мой интеллект».

Думайте так, а тем временем совершите энергичную пешую прогулку или сделайте комплекс активных физических упражнений. И каждый раз, чувствуя, что к вам возвращается ощущение страха, сразу же блокируйте его, заменив любой мыслью, подтверждающей силу Бога в вас.

Короче говоря, страх можно полностью преодолеть, четко отделив свою мысль от причины или факта, способных заставить вас поверить в то, что на свете существует иная сила, помимо Бога и духа Жизни и Любви, дарованных вам самим фактом рождения.

Нерешительность

Это отсутствие понимания того, что ваш интеллект есть инструмент, посредством которого интеллект Вселенной принимает конкретную, приспособленную к определенным условиям форму. Усилия, направленные на понимание и принятие этого факта, должны стать привычным упражнением для вашего разума, а не отдельными нерегулярными попытками, предпринимаемыми только тогда, когда вам необходимо принять то или иное решение.

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Ревность

Ревность—злейший враг любви, и если вы позволите ей пустить корни в вашем сознании, то со временем она полностью лишит вас способности наслаждаться жизнью. Это реакция на страх потерять любимого человека, и преодолеть это чувство помогает молитва и бдительность.

Убеждайте себя такими словами: «Бог есть Жизнь и Бог есть Любовь. Я есть жизнь и любовь. Я не могу потерять Любовь быстрее, чем потеряю Жизнь». Если вы чувствуете, что в вашу душу пытается проникнуть ревность, как можно чаще ходите на прогулки на большие расстояния, думая в этом время о Любви как таковой – не о чувстве к какому-то конкретному любимому вами человеку, а о Любви и ее свойствах и качествах. Думайте о Боге как о Любви. Старайтесь выбросить из головы все персонифицированные мысли, и скоро вы заметите, что любовь бьет в вас фонтаном вечной любви и жизни и постепенно наполняет все ваше сознание.

Самоосуждение

В тот момент, когда вы начнете обвинять себя в том, что вы сделали что-то неправильно или не сделали чего-то, что следовало, выкиньте из головы все мысли, за исключением следующей: «Сейчас и прямо сейчас бесконечный Разум и Мудрость все больше и больше проявляются во мне».

Выполните такое упражнение: наклонитесь вниз (не сгибая коленей) и коснитесь пола кончиками пальцев; выпрямляясь, медленно вдыхайте воздух, а сгибаясь, выдыхайте. Повторите упражнение 16 раз, каждый раз повторяя приведенную выше аффирмацию.

Потворство собственным слабостям

Это явление возникает по причине слабой воли; оно служит ярким свидетельством того, что ваша воля слаба. Потворство своим прихотям всегда означает, что в итоге вы потерпите неудачу, ведь у вас нет силы мысли, снабжающей неоформленную энергию жизни конкретным материалом мысли, необходимым для получения желаемых результатов. А между тем, абсолютный ментальный (мысленный) контроль – единственное, что вам нужно, чтобы делать или иметь то, что вы хотите, и быть тем, кем вы хотите быть. Без него вы бессмысленно растрачиваете свои силы.

Если вы позволите своим мыслям вести себя несдержанно и необузданно, условия вашей жизни тоже будут хаотичными. Например, ваш друг делает что-то такое, чего вы не одобряете, или обстоятельства, в которых вы оказались, вас совсем не устраивают. Не давайте своей мысли долго задерживаться на проступке вашего друга, поскольку эти размышления только сделают вас еще более несчастным. Контролируйте свои мысли, и не думайте о друге в связи с тем, что вам в нем не понравилось.

Вместо этого поразмыслите о многочисленных плюсах дружбы, и эти мысли непременно помогут вам восстановить психологическую гармонию. То же самое делайте относительно неприятных для вас условий и обстоятельств. Не рисуйте их в мыслях и не говорите себе: «Боже, какой ужас!». Повторяйте вместо этого потрясающую истину, о которой я уже упоминал: «Мой разум является центром божественного действия», а божественная работа всегда нацелена на развитие и улучшение всего, что нас окружает. Выбрав эту линию поведения, вы непременно почувствуете это на себе.

Чрезмерная чувствительность

Чрезмерно чувствительный разум – это одна из форм чистейшего, неподдельного эгоизма. Ваши чувства страдают из-за того, что кто-то сказал что-то, что вам не слишком нравится, или сделал что-то, что не доставило вам удовольствия. Или наоборот, не сделал или не сказал того, что, как вам кажется, должен был.

Чтобы искоренить эти пагубные мысли, используйте тот же метод аргументации, который я предложил для борьбы с потворством своим слабостям, и если ваша мыслительная деятельность будет неизменно направлена на нужную цель, ваши усилия непременно будут вознаграждены, и вы избавитесь от излишней чувствительности.

Ощущение несчастья

Если человек постоянно чувствует себя несчастным, это прямой результат того, что он неизменно рассматривает и оценивает жизнь исключительно с физической, материальной точки зрения, как будто это единственная реальность жизни.

Каждый вечер, отправляясь спать, целенаправленно внедряйте в подсознание следующую мысль: «Есть только один Разум, который думает обо мне и устанавливает правила для меня, и это разум любви и божественной силы».

И каждое утро тоже начинайте с этой мысли. При первом же признаке того, что на вас наваливается ощущение несчастья, используйте ее словно щит. И скоро вы обнаружите, что чувство неудовлетворенности жизнью исчезнет, а потом и жизненные обстоятельства изменятся и станут более благоприятными.опубликовано econet.ru.

Джо Витале "Осуществление желаний: 21 волшебный урок для полной и счастливой жизни"

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