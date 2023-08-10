Прошлое человека объясняет его поведение

Сущностью психопатической позиции является отрицание чувств. Нормальной функцией эго является поддержка стремлений...

Травма предательства

Предавать и переживать предательство можно по-разному. Согласно словарям, "предать" означает "перестать быть верным кому-то или чему-то, покинуть или сдать кого-то". Ключевой термин, связанный с предательством и противоположный ему по смыслу, – верность. Быть верным – значит выполнять свои обязательства, быть лояльным, не изменять. Верному человеку можно доверять, на него можно полагаться. Когда верность нарушена, это становится причиной страданий человека, которого предали.

Пробуждение травмы: в период от двух до четырех лет, с родителем противоположного пола. Крушение доверия или несбывшихся ожиданий в любовно-сексуальной сфере. Манипуляция.

Когда ребенок начинает переживать опыт предательства, он создает себе защитную маску – как и в случаях других травм. Это маска КОНТРОЛИРУЮЩЕГО

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Тело: Излучает силу и мощь. У мужчины плечи шире бедер. У женщины бедра шире и крепче плеч. Грудь колесом. Живот тоже.



Глаза: Взгляд пристальный, соблазняющий. Глаза, которые все видят с первого взгляда.



Словарь: «отделить(ся)», «ты понимаешь?», «я могу», «я сам справлюсь», «я это знал», «доверься мне», «я ему не доверяю».



Характер: Считает себя очень ответственным и сильным. Стремится быть особым и важным. Не сдерживает свои обещания и обязательства или делает усилия над собой, чтобы сдержать их. Легко лжет.



Манипулятор. Соблазнитель. Имеет много ожиданий. Настроение неровное. Убежден, что прав, и стремится убедить других. Нетерпеливый. Нетерпимый.



Понимает и действует быстро. Хороший исполнитель, поскольку хочет быть отмеченным. Циркач. Доверяется с трудом. Не показывает свою уязвимость. Скептик. Боится нарушить или снять с себя обязательство.



Больше всего боится: разъединения, развода, отречения.



Питание: Хороший аппетит. Ест быстро. Добавляет соль и специи. Может долго не есть, пока занят, но потом теряет контроль в еде.



Типичные болезни: Болезни контроля и потери контроля, агорафобия, спазмофилия, нарушения пищеварительной системы, болезни, название которых заканчивается на –ит, герпес ротовой.

Болезни предательства:

Агорафобия обусловлена его фузионной субличностью, как и у зависимого. С другой стороны, агорафобия, которую испытывает контролирующий, отмечена преимущественно страхом безумия, тогда как с маской зависимого связана агорафобия, мотивируемая скорее страхом смерти. Я хочу подчеркнуть здесь, что врачи часто путают агорафобию со спазмофилией.

Контролирующий особенно привлекает к себе болезни контроля, управления — всевозможные нарушения работы суставов во всем теле, а чаще всего коленных.

Наиболее склонен он к болезням с потерей контроля в некоторых органах тела — кровотечения, половое бессилие, диарея и др.

Когда он чувствует себя совершенно беспомощным в какой-то ситуации, его может разбить паралич.

У него часто возникают проблемы, связанные с пищеварительной системой, особенно с печенью и желудком.

Склонен он и к болезням, название которых заканчивается на -ит. Здесь я отсылаю тебя к моей книге «Твое тело говорит: Люби себя!», где подробно рассказано, что эти болезни особенно характерны для лиц, которые под влиянием своих многочисленных ожиданий склонны к нетерпению, гневу и разочарованию.

У контролирующего часто бывает ротовой герпес — он возникает тогда, когда, сознательно или бессознательно, контролирующий считает представителей противоположного пола «тошнотворными типами». Кроме того, это хорошее средство контроля, позволяющее не целовать других.

Структура психопатического характера

Эта структура характера требует некоторого предисловия. Это единственный тип характера, который не был описан или проанализирован в моих предыдущих работах. Он может быть очень сложной структурой, но ради краткости и ясности я буду описывать простую форму этого нарушения.

Сущностью психопатической позиции является отрицание чувств. Она отличается от шизоидной, которая разобщена с чувствами. У психопатической личности эго, или разум, поворачивается против тела и его чувств, особенно сексуальных. Вот почему возник термин «психопатия».

Нормальной функцией эго является поддержка стремлений тела к удовольствию, а не разрушение его в угоду мысленному представлению эго. Во всех психопатических характерах существует большое вложение энергии в мысленный образ человека. Другим аспектом этой личности является стремление к власти и потребность доминировать и контролировать.

Причина, по которой этот тип характера является сложным, та, что существуют два способа приобретения власти над другими. Один — это задирая или одолевая другого; в этом случае, если человек не бросает вызов задире, то он начинает чувствовать себя жертвой. Второй путь — воздействие на человека посредством соблазняющего подхода, который очень эффективен против наивных людей, попадающих под психопатическую власть.

Биоэнергетические условия

Существуют два типа тела, которые соответствуют двум психопатическим структурам.

Подавляющий тип более легко объяснить биоэнергетически, и я использую его для иллюстрации. Приобретение власти над другими людьми достигается возвышением над ними.

В этой модели заметно смещение энергии к головному концу тела с сопутствующим уменьшением заряда в нижней части тела. Две половины тела заметно диспропорциональны, верхняя часть существенно больше и более доминирующая по внешнему виду.

Взгляд настороженный или недоверчивый. Такой человек не стремится к сближению с другими и не понимает их. Это характерная черта психопатической личности. У большинства существует определенное сжатие вокруг диафрагмы и талии, которое блокирует поток энергии и чувств вниз.

Голова энергетически перегружена. Это означает, что существует сверхвозбуждение умственного аппарата, приводящее к постоянному размышлению над тем, как получить контроль и господство над ситуацией.

Потребность в контроле также направлена против себя. Голова держится очень крепко (никогда нельзя терять голову), но она, в свою очередь, крепко держит тело в своей власти.

Физические характеристики

Тело подавляющего типа обнаруживает диспропорциональное развитие в своей верхней части. Это производит впечатление надувшегося человека и соответствует его раздутому образу эго. Можно сказать, что эта структура перевешивает в верхней части.

Она также жесткая. Нижняя часть тела уже не может обнаруживать слабость, типичную для структуры орального характера.

Тело второго типа, который я называл соблазнительным или разрушительным, более правильно и не имеет надувшегося вида. Спина обычно слишком гибкая.

В обоих случаях существует нарушение течения энергии между двумя половинами тела:

у первого типа таз слабо заряжен и держится жестко;

во втором — он слишком заряжен, но изолирован. У обоих типов имеется явное сжатие диафрагмы.

Существует заметное напряжение и в глазном сегменте тела, который включает глаза и затылочную область.

Также сильное мышечное напряжение может прощупываться в шейном отделе вдоль основания черепа, в так называемом оральном сегменте. Это напряжение связано с подавлением начинающегося импульса.

Психологические соотношения

Психопатической личности требуется кого-то контролировать, и хотя может показался, что она контролирует человека, все-таки сама она также от него зависит. Так, существует степень оральности во всех психопатических личностях. В психиатрической литературе они описаны как имеющие оральную фиксацию.

Потребность контролировать тесно связана со страхом быть под контролем. Быть под контролем означает быть используемым. Мы увидим, что в прошлом у личностей с этой структурой характера была борьба за доминирование и контроль между родителем и ребенком.

Стремление быть наверху, добиваться цели настолько сильно, что человек не может допустить или позволить поражения. Поражение ставит его в позицию жертвы; ergo, он должен быть победителем в любой ситуации.

Сексуальность также всегда используется в этой игре власти. Он (человек) соблазнителен в своей кажущейся власти или в мягком тайном искушении. Удовольствие в сексе вторично по сравнению с достижением или завоеванием.

Отрицание чувств обычно является отрицанием потребностей. Психопатический маневр такой личности — заставить других людей нуждаться в нем, чтобы ему не пришлось выражать свои потребности. Таким образом, он всегда в центре мира.





Этиологические и исторические факторы

Во всех типах характера прошлое человека объясняет его поведение. Я мог бы сделать общее утверждение, что ни один человек не может понять своего поведения, если он не знает своего прошлого.

Так, одной из основных задач любой терапии является объяснение жизненного опыта пациента. В случае с этой личностью это часто представляется довольно сложным, потому что психопатическая тенденция отрицания чувств включает отрицание опыта. Несмотря на это, в биоэнергетике много изучено относительно возникновения этой проблемы.

Самым важным фактором в этиологии этого состояния является сексуально соблазнительный, вводящий в заблуждение родитель. Соблазн прикрыт и существует для того, чтобы удовлетворить нарцистические потребности родителя. Он нацелен на привязывание ребенка к родителю. Соблазнительный родитель — это всегда отвергающий родитель, отвергающий потребности ребенка в поддержке и физическом контакте. Недостаток необходимого контакта и поддержки объясняет оральный элемент в этой структуре характера.



Соблазнительные отношения создают треугольник, который помещает ребенка в положение

бросающего вызов родителю того же пола. Это создает барьер необходимой идентификации с родителем одного пола и в дальнейшем идентификацию с соблазнительным родителем.

В этой ситуации любое достижение контакта делает ребенка чрезвычайно уязвимым. Ребенок или поднимется над потребностями (смещение вверх), или будет удовлетворять свои потребности посредством манипулирования родителями (соблазнительный тип).

В психопатической личности присутствует также мазохистский элемент, возникающий из подчинения соблазнительному родителю. Ребенок не может взбунтоваться или уйти из этой ситуации, у него имеется исключительно внутренняя защита. Подчинение лежит только на поверхности; тем не менее в той степени, в которой ребенок подчиняется открыто, он приобретает некоторую близость с родителем.



Мазохистские элементы наиболее сильны в завлекающем или соблазнительном варианте этой структуры характера. Первоначальная уступка должна перейти в мазохистскую подчиненную роль. Затем, когда соблазнение сработало и привязанность другого человека прочная, возникает садистское качество.

По голосу: Контролирующий отличается громким, раскатистым голосом.

Манера в танце: Контролирующему нужно много места. Он любит танцевать и пользуется этим, чтобы соблазнять. Но прежде всего для него это удобный случаи показать себя. От него исходит призыв: «Смотрите на меня».

Выбор автомобиля: Контролирующий покупает мощную, заметную машину.

Поза сидя: Контролирующий сидит откинувшись всем корпусом назад и скрестив руки, когда слушает. Взяв слово, наклоняется вперед, чтобы выглядеть более убедительным в глазах собеседника.

Страхи: Контролирующего больше всего пугают разъединение и отречение. Он не замечает того, как интенсивно сам создает проблемы и конфликтные ситуации, в результате которых исключает дальнейшее общение с отдельными людьми.

Создавая, притягивая к себе ситуации, в которых он каждый раз от кого-нибудь отрекается, он в то же время не видит, что боится этих ситуаций. Скорее наоборот, он уверяет себя, что эти разрывы и отречения для него благотворны. Он думает, что таким образом не дает себя одурачить или использовать.

Его общительность и готовность к новым знакомствам мешают ему осознать, сколько людей он вычеркнул из своей жизни. Окружающие видят это гораздо лучше.

И его тоже выдают глаза. Когда он гневается, они становятся жесткими и внушают даже страх, который способен оттолкнуть от него многих.

Травмы по гендеру:

Травма предательства переживается с родителем противоположного пола. То есть контролирующий обычно считает, что его предали лица противоположного пола, и склонен обвинять их в своих страданиях или эмоциях. Если он переживает травму предательства с лицом своего пола, то обвиняет главным образом себя и злится на себя за то, что не сумел предвидеть и своевременно предотвратить этот опыт. Весьма вероятно, что то, что ему кажется предательством со стороны лиц его пола, на самом деле является опытом, который активизировал его травму несправедливости.

Исцеление травм:

Твоя травма предательства близка к исцелению, если ты уже не переживаешь таких бурных эмоций, когда кто-то или что-то расстраивает твои планы.

Ты легче ослабляешь хватку. Напомню: ослабить хватку — значит ослабить свою привязанность к результату, избавиться от желания, чтобы все шло только по твоему плану.

Ты больше не стараешься быть центром притяжения. Когда тебя охватывает гордость за проделанную работу, ты чувствуешь себя хорошо даже в том случае, когда другие не замечают или не признают твоих заслуг.опубликовано econet

©Александр Лоуэн, Лиз Бурбо

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