Наличие воли возведено в ранг чего-то очень значимого. Кажется, что без воли человек не способен достичь успеха...

«Детей надо заставлять учиться, а потом он начинает любить то, что хорошо знает», - это звучало рефреном на всех родительских собраниях, на которых я присутствовала в школе, когда учился мой сын.

Вам знакомы эти слова? Порой, взрослые убеждали меня в том, что якобы очень благодарны своим родителям за насилие, совершенное над ними в детстве: «Меня заставляли заниматься музыкой. Я ненавидела эти вечные гаммы, этюды. Но только теперь осознала, что родители были правы, заставляя меня ходить в музыкальную школу. Они выработали во мне волю».

Воля нужна там, где есть сопротивление. Наличие воли возведено в ранг чего-то очень значимого. Кажется, что без воли человек не способен достичь успеха в жизни. Значимые результаты кажутся важнее наслаждения жизнью во всех её аспектах. На преодоление в себе лени тратится изрядное количество энергии, вместо того, чтобы рассмотреть причины, приведшие к отторжению.

Даже не замечается, что подавление в себе сопротивления ведет к ещё большей апатии, если результаты труда не признаны теми, ради кого ломал себя. Если всё делаешь ради собственного удовлетворения, то разве возникнет внутри нечто, что противится совершению действия? Вот и получается, что воля направлена против себя с целью достижения результатов, которые необходимо предъявить внешнему миру.

Преодоление трудностей я и сама когда-то считала важным навыком. Но однажды я поняла, какое же это счастье, когда занимаешься любимым делом без сопротивления. Достигаешь гораздо больших результатов, когда не прилагаешь волевых усилий на преодоление внутреннего отторжения.

Если ребёнок чему-то сопротивляется, то я вначале выявляю причины, приведшие к этому. Я не учу его насилию над собой, что и является сутью воли. На основе личных пристрастий ребёнка можно понять, что же его может заинтересовать в том или ином процессе. И уже от этой заинтересованности начинаешь выстраивать стратегию включения ребёнка в ту деятельность, которая ему была до этого неприятна. То есть я учу ребёнка не идти на поводу сформировавшихся пристрастий, а осознавать свои чувства и анализировать, отчего они возникают.

Часто складывается так, что дело, которым ребёнок занимался, испытывая трудности, он отторгал не из-за содержания самого процесса, а из-за оценок окружения. Неосознанные эмоции, когда он реагировал на замечания, ушли вглубь подсознания, прочно соединившись с тем, что он делал. Если он был в тот момент увлечён, но столкнулся с внешней агрессией, то его интерес, даже не окрепнув, вырастает в негативизм.

Стоит только выявить ситуацию, при которой произошел эмоциональный сбой, можно подвести ребёнка к пониманию механизмов возникновения его сопротивления. И это возможно сделать в подростковом возрасте, когда только ещё формируются устойчивые доминантные очаги. Можно помочь увидеть разницу между влечением к развлечению, совершаемому как побег от бессмысленности, и стремлением к определённому результату в осмысленной деятельности.

Представьте, ребёнок увлеченно рисует. Вы подходите к нему и требуете его прекратить занятие, так как вы куда-то опаздываете. Вы раздражены. Вы злитесь, что ребёнок не может быстро переключиться, не слушается. Он хочет закончить свой рисунок. Он возбужден своим вдохновением.

Поднимает на вас глаза в ожидании того, что вы разделите с ним его эмоции. И тут он наталкивается на вашу суровость, гримасу, которую вполне можно счесть за отвращение: ребёнок ещё не опытен в распознавании чувств. Вот он, момент истины! Однажды мама с удивлением замечает, что ребёнок, до этого любивший часами сидеть за рисованием, теперь отказывается брать в руки карандаши и кисти. Так произошло однажды с моей дочкой. Всего лишь одно посещение школьного урока по рисованию хватило для того, чтобы на несколько лет отбить в ней желание рисовать. Однажды она поняла причину, приведшую к отторжению, и у неё снова возникла тяга к рисованию.

Не надо учить детей волевому преодолению лени. Лечить нужно не болезнь эмоций, а выявлять первопричину, приведшую к болезни. И тогда сопротивление, привычно называемое ленью, само собой исчезает. Отношение к делу выстраивается на принципах вовлеченности в него на основе положительных эмоций.

Осмысленность делает человека гибким. Он приобретает возможность самонастройки на любые процессы, в которые сам себя встраивает с лёгкостью и азартом. В любом деле можно увидеть смысл, и тогда делание не пережигает энергию, экономится время, не страдает уверенность в себе, а чувство собственного достоинства возрастает. Дело совершается не для предъявления кому-то результатов, не ради высокой оценки, а ради достижения той цели, которую выявил для себя на стадии осмысления. Появляется мощный подъем сил, способствующих тому, что препятствия не замечаются. Со стороны кажется, что человек живет играючи.

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Есть ли оно на самом деле правильное воспитание?

Воля делала меня негибкой и зависимой от одобрения общества. Я приняла на веру постулат, что воля помогает человеку бесстрашно двигаться навстречу трудностям и что невозможно прийти к желанной цели без преодоления себя. С такой нацеленностью на жизнь я естественным образом привлекала трудности и «преодолевала себя». Я не умела различать свои внутренние стимулы.

Я с детства была запрограммирована на преодоление и на жизнь в борьбе. Легкость бытия меня пугала, и в желании передохнуть я с испугом различала свою лень, удваивая усилия по её искоренению. Организм, изношенный борьбой, однажды отказал, и я, лежа на больничной койке, чувствовала себя иждивенкой. Мне было стыдно принимать, я умела только отдавать. Именно тогда я с ошеломлением вслушалась в слово «воля», услышав сакраментальное и знакомое до боли с детства: «Ты должна жить...».

Странно звучит: «воля жить» - словно кто-то жить заставляет. И как органично вплетается в судьбу «желание жить», делая настрой на жизнь оптимистичным и наполненным радостью бытия. Именно желание жить вернуло мне вкус к жизни. опубликовано econet

Автор Любовь Сгонник

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