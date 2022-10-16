У женщин существует такое мнение, что мужчины «любят одних, а женятся на других». Приходилось такое слышать? Наверно, в этом действительно что-то есть. Но есть одно НО, и зависит это «НО» от ситуации в обществе – что происходит в обществе на данный момент времени.

У женщин существует такое мнение, что мужчины «любят одних, а женятся на других». Приходилось такое слышать?

Наверно, в этом действительно что-то есть. Но есть одно НО, и зависит это «НО» от ситуации в обществе – что происходит в обществе на данный момент времени.

Так что же происходит? Есть мнение, что сейчас брак становится исчезающим видом отношений. Каждая вторая пара предпочитает так называемые свободные отношения или гражданский брак. И этот последний не так уж редко являет собой некое подобие восточного типа отношений – у одного мужчины может быть далеко не одна женщина. Но и женщины не уступают – у одной женщины может быть не один мужчина.

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Кроме этого, наблюдается тенденция осознанного выбора независимости, когда и женщины, и мужчины решают, что им лучше жить независимо ни от кого, отдельно на своей личной территории, где они могут делать то, что хотят и когда хотят, не оглядываясь ни на чьи потребности, кроме своих.

Стремление к независимости сейчас наблюдается даже у детей школьного возраста, которые вместо того, чтобы ехать в свой «пионерский» лагерь и спокойно там отдыхать, посвящают лето работе. И некоторые дети в вопросах заработка преуспевают так, что вызывают у окружающих взрослых неподдельный интерес своей находчивостью.

Да, с одной стороны, наверно, каждый из нас высоко оценивает свою независимость, но даже она может стать в тягость. И когда такое происходит, человек невольно задумывается о браке. Чаще задумываются об этом женщины. И вот тогда вспоминается вопрос – “почему мужчины любят одних женщин, а женятся на других?” Правда ли это?

Конечно, не все браки заключаются на небесах. Сегодня, как это утверждают психологи, женитьба по любви – редкость. Если верить статистике, только 10 из 100 браков заключаются по большой и светлой любви.

И всё-таки люди вступают в браки. И все-таки мужчины женятся. Так что же ими движет?

Три в одном флаконе

Удивительно, но мотивы и мужчин, и у женщин очень схожие. Подсознательно каждый мужчина хочет жениться на красивой, умной и богатой, как, впрочем, и каждая женщина хочет выйти замуж за красивого, умного и богатого.

Есть такое выражение: «Если вы хотите жениться на умной, красивой и богатой – вам придется жениться три раза».

Действительно, занявшись выбором будущей супруги (супруга), и женщина, и мужчина изначально определяют для себя ряд критериев, которым должен соответствовать партнер. И нередко получается так, что тот человек, к которому они питают нежные чувства, совсем не соответствует другому важному критерию.

Например, потенциальный партнер очень внимателен, добр и заботлив, но не так активен и целеустремлен, как хотелось бы женщине. Или потенциальная партнерша весьма привлекательна внешне, но совершенно не умеет готовить, а мужчине это важно, потому что мама приучила сына к хорошей кухне. Какой выход? Выход один – жениться на «Люсе Ивановой», чтобы она хорошо готовила, а любить можно будет кого угодно.

Как-то одна знакомая, собираясь замуж, призналась своей маме, что не любит будущего мужа.«Ничего»,- ответила мама,- «Я тоже люблю Бреда Пита, а живу с твоим папой… ».

Если бы к носу Ивана Ивановича да приставить уши Ивана Петровича…

Многие озабочены поиском идеалов. И женщины, и мужчины ищут «того, не знаю чего». Эти поиски для многих уже обернулись настоящей трагедией. И этому есть две причины: первая связана с тем, что идеал так и не находится, а вторая с тем, что найденный долгим и упорным трудом идеал ну никак не желает проявлять такие же ответные чувства к тому, кто его так долго искал и, наконец, нашел! Другими словами, если вам повезло отыскать свой идеал, это еще совсем не значит, что вы так же идеально подойдете этому человеку, потому что у каждого свой идеал.

Возвращаясь к теме вопроса, что же толкает мужчину на заключение брака, можно сказать, что такие вещи как – отчаяние найти идеал или получение отказа у найденного идеала, могут способствовать принятию решения на брак с нелюбимой женщиной.

Главное, чтобы расчет был правильным!

В наше экономически нестабильное время, когда на рынке происходит что-то непонятное, когда доллар не то растет, не то падает, когда евро того и гляди отменят вообще, а люди не знают, как им умножать свой капитал, мужчинам крайне необходима уверенность в завтрашнем дне. Говоря о браках по расчету, многие имеют в виду не только финансовую сторону – расчет идет на власть, карьерный рост, положение в обществе, известность и прочие, прилагающиеся к жене привилегии.

И тогда, когда речь идет обо всем вышеперечисленном, мужчина может и не устоять перед соблазном, даже если его будущая супруга страшна как баба яга, ведь все хотят жить хорошо, обеспеченно и достойно, только не каждому предоставляется такой шанс. И многие его не упускают.

Говорят, что женатые живут дольше

В обществе существует такое мнение, что женатые мужчины живут дольше. И в этом есть истина. Мужчина живет, пока есть для чего жить. Или для кого. Другими словами, пока есть смысл.

Некоторые мужчины женятся, таким образом, от страха, что в старости некому стакан воды будет принести. А еще от появляющегося в лексиконе после 30 лет слова «НАДО», когда уже позади юность с ее вечной погоней за иллюзиями, когда почти уже все друзья обзавелись «гнездом и птенцами», а у тебя еще «ни кола, ни двора».

И при этом родственники и друзья отпускают шуточки и давят на психику. И нет ничего противоестественного в том, что нормальный среднестатистический мужчина мечтает иметь семью, хочет забивать гвозди на даче вместе с сыном и есть пироги по выходным.

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Неожиданности

Причин для вступления в брак не по любви огромное множество. И эти причины существуют не только у мужчин, но и у женщин тоже. Поэтому поговорка «любим одних, женимся на других» также применима и для женской стороны: «любим одних, выходим за других».

У мужчин среди причин может быть и неожиданная беременность подруги, с которой уже собирался расстаться, а тут “вот вам”…, и желание смены жизненного уклада, когда всё надоело и хочется чего-то другого, и стремление быть любимым, не любя при этом самому, и страх одиночества, старости, беспомощности и много еще чего…

У женщин среди причин – страх одиночества, желание защиты, помощи и безопасности, связанной с инстинктом выживания, желание иметь детей, вести праздный образ жизни, иметь статус замужней женщины, быть любимой и т.д.

Суженый мой, ряженый – явись!

Посмотрите на эти причины – разве есть что-то в них предосудительное? На мой взгляд, нет. Каждый имеет право на выбор. Я не считаю, что такой брак – это сплошной брак. И не буду агитировать за любовь. Потому что не хочу делать выводы за тех, кто делает такие выборы, пусть эти выводы они делают сами. Да, причин вступления в брак не по любви на самом деле много, как много и следствий этих причин. Сегодняшняя действительность диктует свои правила игры, но решение играть в ту или иную игру принадлежит только самому игроку.

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Автор Ольга Григорьева

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