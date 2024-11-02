Необычный рецепт на выходные: шоколадный кекс со свеклой

Кто не любит шоколадную выпечку? Думаем, таких меньшинство. Сегодня предлагаем вам попробовать испечь не совсем обычный шоколадный кекс — с добавлением свеклы и яблочного пюре. Свёкла придает выпечке красивый вид и лёгкую, влажную текстуру. Яблочное пюре давно славится способностью замещать сливочное масло и яйца в диетических рецептах, сокращая, таким образом калорийность готового продукта.
Кто не любит шоколадную выпечку? Думаем, таких меньшинство. Сегодня предлагаем вам попробовать испечь не совсем обычный шоколадный кекс — с добавлением свеклы и яблочного пюре.
Свёкла придает выпечке красивый вид и лёгкую, влажную текстуру. Яблочное пюре давно славится способностью замещать сливочное масло и яйца в диетических рецептах, сокращая, таким образом калорийность готового продукта.
Ингредиенты:
Как приготовить:
1. Разогрейте духовку до 190ºC. Слегка смажьте маслом круглую форму размером примерно 24 см. Мелко нарежьте свёклу.
2. Добавьте все остальные ингредиенты, кроме масла. Доведите до однородного состояния.
3. Постепенно добавьте масло.
4. Тесто выложите в форму. Выпекать в течение 45−55 минут. Проверить деревянной шпажкой на готовность. Когда шпажка будет сухой, вынуть и поставить остывать.
Готовый кекс можно пропитать кремом на ваш вкус или присыпать сахарной пудрой с цедрой апельсина.
Приятного аппетита! Готовим с любовью! econet
Это Вам будет интересно:
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий