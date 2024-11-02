Необычный рецепт на выходные: шоколадный кекс со свеклой

Кто не любит шоколадную выпечку? Думаем, таких меньшинство. Сегодня предлагаем вам попробовать испечь не совсем обычный шоколадный кекс — с добавлением свеклы и яблочного пюре. Свёкла придает выпечке красивый вид и лёгкую, влажную текстуру. Яблочное пюре давно славится способностью замещать сливочное масло и яйца в диетических рецептах, сокращая, таким образом калорийность готового продукта.

Кто не любит шоколадную выпечку? Думаем, таких меньшинство. Сегодня предлагаем вам попробовать испечь не совсем обычный шоколадный кекс — с добавлением свеклы и яблочного пюре. Свёкла придает выпечке красивый вид и лёгкую, влажную текстуру. Яблочное пюре давно славится способностью замещать сливочное масло и яйца в диетических рецептах, сокращая, таким образом калорийность готового продукта.