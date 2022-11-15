Что такое психотравма

Каждому человеку приятно сознавать, что он отличается от других, например, обладает более тонкой душевной организацией. В 18-м веке дамы высшего света, подчеркивая свою утонченность, падали в обмороки, а сейчас все большую популярность набирает такое явление как «психотравма». Что же обозначает этот термин и как часто под ним скрывают простую лень и желание манипулировать расположением окружающих в собственных меркантильных целях?

Каждому человеку приятно сознавать, что он отличается от других, например, обладает более тонкой душевной организацией. В 18-м веке дамы высшего света, подчеркивая свою утонченность, падали в обмороки, а сейчас все большую популярность набирает такое явление как «психотравма».

Что же обозначает этот термин и как часто под ним скрывают простую лень и желание манипулировать расположением окружающих в собственных меркантильных целях?

Как найти отличия.

Прежде всего, определимся с терминологией. Под сокращением «психо» может скрываться как психическая, так и психологическая травма, а это две огромные разницы, которые ни в коем случае не стоит путать.

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Психическая травма – серьезное нарушение психики, отражающиеся на работе мозга. Возможны провалы в памяти, неадекватные реакции, отсутствие логики в поступках и мыслях, спутанная речь. Любимый прием многих писателей и сценаристов – амнезия, когда герой в результате страшной аварии получает несколько царапин, но лишается памяти, перестает узнавать родных и друзей, это типичная психическая травма.

Здесь требуется помощь профессиональных врачей и медикаментозное лечение, так как человек с психической травмой утрачивает адекватность восприятия, в том числе чувство самосохранения, и в ряде случаев может представлять опасность для окружающих, а так же для себя самого.

Стоит отметить, что в наличии психической травмы люди сознаются редко – её реальные обладатели просто не понимают сложности ситуации, а симулировать такой синдром, фактически означает расписаться в собственном сумасшествии, и кому это надо? Совсем другое дело травма психологическая. Тут от страдальцев нет отбоя.

Психологи определяют термин «психологическая травма» как нетипичное, неадекватное поведение человека, которые при этом не страдает психическими расстройствами. Гипотетической причиной такого поведения может служить значимое для индивидуума событие, имеющее выраженную негативную окраску. И ключевое слово тут – «значимое», потому что одна и та же ситуация может восприниматься разными людьми совершенно по-разному, и то, что способно потрясти до глубины души одного человека, оставит равнодушным другого.

Однако глянцевые журналы и псевдопсихологические сайты настолько массово растиражировали синдромы психологической травмы, что она вошла в моду. В массовом сознании психотравма – это любой возможный вред, наносимый действиями окружающих людей или неблагоприятными жизненными обстоятельствами, который может нарушить психологический комфорт человека.

Так существует ли в природе психологическая травма, или это выдумка средств массовой информации? Попробуем разобраться.

Правда и вымысел о психотравме.

Активно эксплуатироваться термин «психотравма» стал в 80-ых годах ХХ века, вместе с набирающей стремительную популярность так называемой «кризисной психологией». При этом четких критериев определения психотравмы так и не было выработано, каждый случай индивидуален, но есть несколько признаков, по которым можно определить, действительно ли имеет место быть психологическая травма, или это просто момент плохого настроения:

- Событие, которое считается травмирующим психику. Сегодня в этот признак включают абсолютно все: родители не купили дорогой смартфон «как у всех» – ребенка дразнили одноклассники, он получил психотравму и теперь не уверен в себе. Преподаватель за шум на уроке, не разбираясь, поставил двойки всему классу, в том числе, и тем, кто молчал – так зачем учить уроки, если жизнь все равно несправедлива.

Руководитель лишил премии за невыполненный план – буду работать «спустя рукава», ведь меня все равно не ценят и т.п. То есть фактически любое происшествие, имеющее негативную окраску, считается психотравмой. Однако забывается важный момент – событие должно быть для человека значимым. Но и тут не все однозначно.

Каждый ценит свою жизнь. Например, спастись из квартиры при пожаре – событие неординарное, опасное, а следовательно, значимое, и может стать психологической травмой. Но в то же время пожарные регулярно подвергают свою жизнь опасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и психотравм не испытывают, сознательно выбирая такую работу.

Вовлеченность в ситуацию – ещё один обязательный признак психотравмы. Как часто мы слышим совет: возникла проблема – дистанцируйся от неё, посмотри со стороны, и найдешь решение. Но при психологической травме человек полностью ассоциирует себя с негативным событием, думая о нем, непременно думает о себе и наоборот.

При этом не стоит забывать, что сам по себе этот признак встречается довольно часто – наверняка и среди ваших знакомых есть те, кто многие события, вроде бы пустячные, «принимает близко к сердцу». Да, такие люди больше переживают, «тратят нервы», но отнюдь не пребывают в состоянии психотравмы, это просто особенность темперамента.

- Яркие, навязчивые воспоминания. Признак является продолжением вовлеченности в ситуацию. Психически здоровый человек не может хранить в памяти все воспоминания, какими бы яркими они ни были. Два-три дня, и краски тускнеют, эмоции сглаживаются, событие как бы перемещается в архивный файл с пометкой «хорошо» или «плохо».

Но при психологической травме любое, даже незначительное напоминание, словно заново погружает человека в стрессовую ситуацию, заставляет проживать её вновь и вновь спустя дни, месяцы и даже годы. При этом он и другие события в жизни начинает воспринимать негативно, словно через призму пережитого шока.

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С другой стороны, существуют люди, сознательно культивирующие в себе отрицательные воспоминания, буквально смакующие их, особенно если найдется слушатель. Происходит это по ряду причин, как правило, в силу сложившегося мировоззрения, круга общения или просто от отсутствия других интересных и важных, значимых занятий, ярких эмоций.

Как сказала одна деревенская бабушка, когда приехавшая на каникулы внучка прочла ей свое сочинение по роману Л.Толстого «Анна Каренина»: «Корову твоей Анне надо. А лучше - две»! Если человека можно отвлечь от самокопания в переживаниях новым занятием – это не психотравма.

- Ещё один признак психотравмы, а вернее, её последствие – это нарушение нормального порядка развития личности, естественной работы души, склонность к саморазрушению. Психологический удар настолько силен, что справиться самостоятельно не получается, человек теряет жизненные ориентиры, а постоянные переживания подталкивают к наиболее быстрому избавлению от душевной боли.

Но активное развитие личности, на самом деле, явление вовсе не частое. Куда большее количество людей предпочитают жить пассивно, ждать, пока «барин приедет и всех рассадит», а тем временем расслабляться с помощью алкоголя и других средств, способных доставить приятные ощущения.

Как бы то ни было, даже по отдельности признаки психотравмы – явления неприятные, но опытный психолог поможет разобраться с ними, часто всего за несколько занятий. При подлинной психологической травме работать, конечно, придется дольше, но если человек искренне желает решить свою проблему – главное, не затягивать, обращаться за помощью как можно быстрее. Недаром, когда случаются техногенные катастрофы, в штате спасателей обязательно работают психологи, помогающие пострадавшим справиться с психотравмами.

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Таким образом, можно сделать вывод, что психологическая травма – явление отнюдь не настолько часто встречающееся, как об этом пишут на страницах глянцевых журналов. И если как следует разобраться, можно понять - кому действительно нужна помощь, а кто цепляется за возможность под видом психотравмы оправдать лень и нежелание нести ответственность за собственные поступки.опубликовано econet.ru

Автор Мария Кудрявцева

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