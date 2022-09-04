Утренний СУПЕР напиток — польза для крови и заряд энергии на целый день!

Овощи, богатые на азот, такие как свекла, увеличивают приток крови к мышцам, а это значит, что вы получите больше энергии и станете более выносливым.

Овощи, богатые на азот, такие как свекла, увеличивают приток крови к мышцам, а это значит, что вы получите больше энергии и станете более выносливым.

Смузи из свёклы и клубники

2 порции

Ингредиенты :

1 горсть свежей или замороженной клубники

1 сырая свекла, очищенная (натертая, если у вас нет высокоскоростного блендера)

3 ст.л. семян граната

2 столовые ложки сушеных ягод годжи (по желанию)

2 свежих финика без косточек

2 ст. л. семян чиа или семян льна

1 дюйм свежего имбиря или 1/2 чайной ложки молотого имбиря

1 щепотка молотой ванили или экстракта

1 чашка миндального или зернового молока

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Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в блендере на высокой скорости до получения однородной массы. Добавьте воды, если смузи получился слишком густым. Пейте свежеприготовленным.

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