Делать больно тому, кого любишь...

Расскажу, как выходить из конфликтов с родителями. Общий подход - тот же самый, как и в других случаях. Чтобы вырулить из любого конфликта, надо настроить компас Эго: корону снять и поправить локус. Это значит привести в адекватное состояние самооценку и границы.

Расскажу, как выходить из конфликтов с родителями. Общий подход - тот же самый, как и в других случаях. Чтобы вырулить из любого конфликта, надо настроить компас Эго: корону снять и поправить локус. Это значит привести в адекватное состояние самооценку и границы.

Но как это конкретно делать в ситуации с родителями?

Дефолт с родителями подчиняется общим законам поля, как и дефолт в супружеской паре. Чем-то выход из дефолта с родителями трудней: с ними нельзя развестись, их невозможно считать чужими как супруга, который достал до печенок.

Но чем-то выход из дефолта с родителями проще: с ними не обязательно жить в одной квартире и даже нежелательно, от них можно уехать на приличное расстояние и иногда навещать. Чем больше физическая дистанция, тем слабей острота конфликта. Он не исчезает, но значительно сглаживается от дистанции.

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Поэтому первое правило для выхода из любого дефолта, особенно перешедшего в фазу насилия или грозящего перейти (и супружеского тоже) - разбегайтесь! Не надо рвать отношения, говорить жестокие слова, ставить жирную точку, надо мирно разъехаться. Не просто уехать на время, а подыскать себе отдельное жилье.

Это нужно сделать, даже если вторая сторона против, даже если финансовые минусы очень велики. Этого не нужно делать только если никакого дефолта нет и в отношениях - баланс. Во всех остальных случаях вы экономите деньги, но теряете здоровье и силы.

Посмотрите, от супруга взять и уехать жить в другое место, не порывая с ним отношений, практически невозможно. Разъезд почти равен разводу. Кроме того, при разъезде с супругом встает вопрос о детях: как осуществлять совместное родительство, живя отдельно?

Также немаловажное препятствие разъезда супругов, которые надеются сохранить брак: боязнь измены. При дефолте измена обоих становится слишком вероятна и это может стать последним ударом по без того хрупкому браку. Поэтому супруги ссорятся, ненавидят друг друга, но разъезжаться не торопятся. И это понятно.

А вот при дефолте с родителями (или выросшими детьми) разъезд возможен и необходим. Да, инерция тоже ему сопротивляется, да, разъезжаться дорого и сил на это нет, кажется, что проще замять конфликт и сделать вид, что все нормально. Но разъезд - почти непременное условие выхода из дефолта с родителями. Разъехавшись, можно снизить остроту его в несколько раз. Это закон биологии!

Каждому животному необходимо немалое личное пространство между ним и другой взрослой особью. Не нужно особое личное пространство только самцу с самкой в брачный период (который у людей может длиться всю жизнь), и родителям с детенышами, пока те малы. С остальными территориальная близость увеличивает (!) напряжение и любой мелкий конфликт вырастает. А вот если можно закрыть дверь своего отдельного жилья (хотя бы просто комнаты, хотя этого маловато), напряжение ослабевает.

Большинство это более-менее понимают, даже если не анализируют: инстинктивно рвутся разъехаться, чтобы "отдохнуть" друг от друга. Сопротивление одной стороны нужно рассматривать как нормальное, но временное явление. Разъезжаться нужно мирно, сделав для другого на прощанье побольше хорошего. Тогда после разъезда вскоре начнется новая жизнь.

Правда, конфликт от одного лишь дистанцирования не исчезает. Снижается его острота, слабеет аффект, то есть эмоциональный накал, и становится возможным немного управлять собой.

Управлять - это в первую очередь - снять корону и поправить локус. Что это значит в случае с родителями?

Есть две главные, самые основные проблемы в отношениях с родителями:

1) инфантильная зависимость от их оценки (жажда одобрения),

2) эгоцентричное слияние границ и путаница территорий (я хочу = ты должен).

Обе проблемы между собой связаны, но рассмотрим их отдельно.

Инфантильная зависимость от оценки родителя проявляется в том, что человеку жизненно необходимо, чтобы родитель был им доволен, считал его хорошим, успешным человеком, успешней, чем другие. Иначе возникает бооль.

Многие, обнаружив источник боли, обрушивают на родителей гнев. Больно потому, что родители много сравнивали в детстве и мало хвалили, да и сейчас не хвалят, а ругают. Нет, друзья, это потому, что у вас зависимая самооценка и вам жизненно необходимо быть очень хорошими в глазах родителя, вы до сих пор малыши, вы считаете родителя дойным выменем, которым вы можете себя вечно питать, и отказываете родителю в его субъектности.

Родитель в вашем восприятии не имеет права оценивать вас никак, кроме как с одобрением. Другие люди могут, а родитель лишен такого права в вашей картине мира. Он - часть вашей самооценки, он отвечает за вашу самооценку, он раб вашей лампы. Вы полагаете, что это нормально для взрослого человека?

Смотрите, к чему это приводит.

Вы вытягиваете из родителя одобрение и выбиваете, а он огрызается в ответ и критикует вас сильней, чем если бы вы оставили щипцы и скалки. И чем меньше он дает, тем грубей вы тащите, а чем грубей тащите, тем сильней он огрызается. Это закон дефолта, помните ведь? Щипцы + щипцы = скалка, скалка + скалка = драка. Человек, из которого вы все время что-то вытаскиваете, будет раздражаться на вас непременно и чем больше вытаскиваете, тем сильнее его желание вас пнуть.

Если соседка расскажет вам, что у кого-то хороший муж или новая машина, вы послушаете с интересом или безразличием. Если расскажет мама, вы воспримете это как вызов: вон у кого-то классный муж, а ты неудачница со своим плохим мужем, вон у того новая машина, а ты на права никак не сдашь или свою развалюху по выходным латаешь. Конечно мама говорит это, потому что хочет обидеть лично вас, она ведь часть вашей самооценки, а не отдельный человек.

Вы постоянно ощущаете ее возможную критику как топор над своей головой и каждый ваш разговор превращается в демонстрацию своих успехов. Замечали? Вы хвастаетесь маме и нахваливаете себя, чтобы заставить ее признать вашу успешность.

Тем самым вы провоцируете родителя критиковать вас еще больше. Ему кажется, что вы не замечаете своих недостатков, довольны собой, упиваетесь своими успехами, а значит не будете ничего улучшать в своей жизни. А жизнь ваша с точки зрения родителя - не очень. Он предвзят, поскольку хочет для вас всего самого лучшего.

Вам наверняка знаком такой диалог:

Придумала новый творческий проект. Гениальный!

Лучше бы квартиру себе купила. Долго по съемным таскаться будешь?

Зачем мне квартира? Плевать я хотела на мещанские ценности. Я не курица.

Так и умрешь бездетной и одинокой.

У дочери после такого диалога начинается истерика. Из своего образа успешной леди, который она предлагала маме, она превратилась в несчастную клушу. Ей кажется, что мама навязала ей этот образ, вторглась в ее голову и все там разрушила. Она выливает на нее ушаты помоев ("ты - плохая мать, мое детство было юдолью тоски и страха"), доводит мать до истерики или даже сердечного приступа, а очухавшись, начинает испытывать убийственную вину, потому что вообще-то очень любит маму.

Ей кажется, что единственный выход из такого кольца - разлюбить мать, обвинить и осудить ее окончательно, чтобы не ждать одобрения и не испытывать перед ней вину. А посты про уважение к родителям кажутся помехой на пути к сепарации, отсюда вызывают такой фонтан эмоций.

На самом деле, здоровая сепарация осуществляется только на основе уважения.



Не на основе обиды и ненависти!

Смотрите, что стоит за приведенным диалогом в реальности.

В реальности дочь уже начала диалог, будучи задета хроническим материнским неодобрением. Поэтому начала хвастаться супер-успешным проектом (хвастовство = желание нарочито продемонстрировать врагам силушку). А мать хронически задета тем, что все ее советы и доводы постоянно обесцениваются и называются глупыми и никчемными, встает в жесткую оппозицию и выдвигает свое наибольшее опасение за судьбу дочери - отсутствие квартиры. Здесь конфликт быстро выруливает в старое русло: "Ты курица" - "ты синий чулок" и начинается драка.

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То же самое может быть по любому поводу материнского неодобрения.

- Как там твой?

- Отлично! Супер. Вчера принес мне букет роз.

- На цветочной базе купил? Лучше бы женился. Так и будешь обслуживать его как рабыня раз в неделю.

- Не лезь ко мне, я же просила! На себя посмотри, жила всю жизнь с алкашом! Я бы повесилась от такой жизни.

О чем это? О том, что мать очень переживает за личную жизнь дочки, а дочка на вопрос подруги бы сказала "да ничего вроде, вчера розы принес, хотя намерения его до конца неясны", а матери говорит "отлично! супер!" потому что хочет ее признания и никогда не получает. Мать же сразу огорчается, потому что думает: моя дочь даже не понимает, что не все так отлично, если мужчина не дает ничего, кроме букетика цветов. И мать открывает дочери глаза! А дочь защищается как может.

Поэтому что?

Снять корону - это значит признать, что мама не считает вас лучшей. Это страшно только с непривычки, а так вполне терпимо и даже хорошо. Вы не лучшая в глазах своей матери, не идеальная, не самая успешная. Она хотела бы для вас другой судьбы, другой работы, другого мужа (и совсем другой жены), намного лучше, чем есть.

Признайте это и примите, согласитесь, что у мамы так, а у вас иначе. Она смотрит на чужие успехи и мечтает, чтобы у вас было все самое прекрасное. У нее тоже корона конечно, материнская, но займитесь своей короной и конфликт резко ослабеет. Вы с точки зрения мамы - любимый, родной, самый близкий, но не очень успешный человек. Ваша жизнь могла бы сложиться куда лучше, если бы вы слушались ее (гиперконтроль, которым в какой-то мере страдают все любящие родители, и вы тоже будете).

Вы не очень успешны в глазах матери. Повторите это себе сто раз, пока не перестанете болезненно реагировать и строить иллюзии. Вы строите иллюзии, а потом эти иллюзии разбиваются и отсюда ваша ярость. Согласитесь, что мама никогда не будет в восторге от вашего поведения, а если и будет вдруг, быстро найдет недостатки. Ну и ладно. Все матери такие.

Почему так? Хотя и так понятно, что из-за слияния, из-за того, что они хотят вам всем самого лучшего со своей точки зрения. Ключевое - СВОЕЙ. Вы имеете право делать себя так, как хотите, не обращая внимание на мамины идеалы. Но она эти идеалы имеет, отличные от ваших, она - отдельный человек, но не может относиться к вам как к постороннему, поскольку вложила в вас очень много себя, да и границы у нее не очень, как и у вас.

Хотя скорее всего у вас еще хуже, раз вы так беситесь. Вместо того чтобы оценивать мамины границы, займитесь своими. Осуждая чужие границы, вы автоматически выходите из своих.

Если в отношениях двух людей у одного - отличные границы, у второго они тоже настраиваются и становятся лучше. То есть настраивать границы в отношениях можно и в одностороннем порядке, особенно имея в распоряжении физическую дистанцию (когда можно просто встать, вежливо попрощаться и уйти).

Корону почти невозможно снять, если вы не отделили границы. То есть чтобы спокойно принять, что мама не считает вас лучшим и даже жалеет вас часто, надо отделить от нее самооценку, признать, что вы - не единое целое, а два хоть и близких, но отдельных человека. Надо разрешить маме иметь другую точку зрения, видеть вас по-своему, представлять вас иначе, чем вы. Закрывать ей рот и кричать "не смей лезть в мою жизнь, не надев мягкие тапочки обожания" при этом нельзя, если вы всерьез не хотите порвать с ней связь. Вы ведь не хотите?

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Ваша цель - иметь добрые отношения. Вот и начните с себя. Пусть она лезет в вашу жизнь, пусть находит в ней недостатки и сообщает вам, а вы воспринимайте это немного отстраненно. Спасибо, мама, за то, что беспокоишься за меня, не переживай, может быть все не так уж плохо, мне жаль, что я огорчаю тебя. И идите по своим делам, не нависайте со скалками и щипцами, продолжая с ней спорить и добиваться, чтобы она признала вашу правоту. Не признает никогда. Но любить друг друга можно и так, не выжимая друг из друга единомыслие и единодушие, не сливаясь в одно существо, оставаясь разными во всех смыслах.

Посмотрите, насколько меньше будет у нее претензий и насколько чаще она будет говорить, что у вас многое хорошо. Восхищаться не будет никогда скорее всего (вы всегда достойны большего с ее точки зрения), но хвалить вас начнет, как только заметит, что вы не отвечаете на каждое ее слово: что ты лезешь, чего ты понимаешь, я не хочу быть похожей на тебя.

Вы обижаете ее, она старается побольней задеть вас. При этом вы обе друг друга любите. Разве это не ад - делать больно тому, кого любишь? Самый настоящий ад.опубликовано econet.ru

Автор Марина Комиссарова

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