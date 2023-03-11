6 основных навыков близких отношений

Авторы Дженей Уайнхолд и Берри Уайнхолд выделяют шесть основных навыков, необходимых для того, чтобы достичь действительно близких отношений. Всего шесть, не так уж много, правда? Возможно, какие-то из этих навыков у вас уже есть.

1. Тренировка эмпатии

Эмпатия – это способность воспринимать мир глазами другого, интересоваться тем, как другой думает, живет и чувствует. Эмпатия – это желание узнать другого с соучастием и заботой. Это большое изменение для человека с противозависимыми проблемами, который, скорее всего, научился собирать информацию о людях только для того, чтобы удовлетворить свою потребность в том, чтобы судить, контролировать, доминировать и защищаться.

До того, как человек с проблемами противозависимости сможет развить в себе способность к эмпатии, он должен понять, почему до сих пор не освоил этот навык. Из-за определенных условий жизни в семье, где он вырос, было трудно или небезопасно быть эмпатичным. Ключевыми задачами в обучении эмпатии являются освобождение от потребности в контроле, отказ от доминирования и освобождение от самопожертвования.

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2. Установление границ

Границы составляют важную часть процесса изменения людей с проблемами противозависимости. Будучи детьми, они, вероятнее всего, переживали сильное вмешательство и насилие над их физической, интеллектуальной, эмоциональной и духовной самостью, что заставило их выстроить защитные стены.

Главная проблема людей с противозависимостью – это слишком много границ или стен. В семье, где они росли, у них была сильная потребность в защите и безопасности, и им необходимы были эти границы, чтобы защититься от нападений. В результате, они научились «отключаться» от того, что говорят другие. Также они могут стараться контролировать ситуации, рассказывая другим, что чувствовать и чего не чувствовать.

Второй вопрос границ – это нарушение границ других людей. Их агрессивный курс «Лучшая защита – это нападение» на самом деле маскировочный защитный механизм, который хорошо работает в мире бизнеса, но терпит печальную неудачу в близких отношениях.

Агрессивное поведение в близких отношениях приводит к конфликту и навсегда сохраняет баталии между полами. Важно развить чувство достаточной защищенности и безопасности без того, чтобы чрезмерно защищаться или нарушать границы другого.

3. Навыки возвращения проекций

Проекции возникают, когда люди видят негативные черты в других, но не признают их в себе (хочу сделать тут маленькое примечание к тексту книги: с точки зрения гештальт-терапии, к которой я отношусь с уважением, проективно воспринимать можно не только негативные черты, но и позитивные, вообще любые). Для людей с проблемами противозависимости проецирование является серьезной задачей, потому что они часто совершенно не осознают своих неудовлетворенных потребностей созависимости. Они могут ясно видеть эти потребности у других людей и часто жестоко судить этих «нуждающихся» людей.

Типичная противозависимая игра – «Зал суда», где все находятся «под судом». В этой игре всех людей вызывают в суд, проверяют и осуждают за то, что они не идеальны, поскольку никто не может удовлетворить потребности противозависимого человека. Эта игра отличная защита от близости, потому что сосредотачивает все внимание на том, что у других плохо и позволяет противозависимому человеку выглядеть хорошо и не смотреть на свой собственный внутренний мир. Кроме того, она позволяет оставаться сепарированным, превосходить других, контролировать все и чувствовать себя в безопасности.

4. Навыки исправляющего родительства

В устойчивых сознательных отношениях люди могут договориться о том, чтобы помочь друг другу удовлетворить свои неудовлетворенные потребности и создать необходимую основу для развития близости. Взаимодействие на таком глубоком уровне, где люди делятся своими старыми ранами, насилием, покинутостью, шрамами, которые возникли, когда они росли в дисфункциональной семье, может создать такую же интимную связь как секс. Создание контракта о сотрудничестве, который помогает людям удовлетворить свои неудовлетворенные потребности, может изменить взаимоотношения, полные боли и конфликтов, на взаимоотношения близости и заботы.

5. Навыки разрешения конфликтов

В близких отношениях людям необходимы навыки разрешения конфликтов потребностей и желаний, ценностей и убеждений. Некоторые конфликты, которые задевают старые раны, могут повторяться и быть трудноизлечимыми. Важно, чтобы партнеры освоили навыки разрешения конфликтов.

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6. Навыки сексуальной коммуникации

Спальня – это еще одно место, где подлинная близость трудна для людей с проблемами противозависимости, поскольку там их партнер, скорее всего, требует эмоциональной близости и честных взаимоотношений. Это может заставлять противозависимых людей снова строить стены защит.

Из-за того, что они не научились заботиться или принимать заботу, им трудно не просто механически заниматься любовью, но перейти на более глубокие уровни интимной близости. В результате, они находят способы избегать сексуальной близости с помощью занятости, множества сексуальных партнеров, убеждения своего партнера в том, что он/она сексуально непривлекательны или имеют сексуальные недостатки.опубликовано econet

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