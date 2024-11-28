Ароматный томатный суп с шафраном и мидиями

Это блюдо может показаться сложным, но это не совсем так, это быстрый очень быстрый и простой рецепт. Времени займет совсем немного

Это блюдо может показаться сложным, но это не совсем так, это быстрый и простой рецепт. Времени займет совсем немного и вы сможете насладиться ароматным супом с белым вином и ароматными специями!

Томатный суп с шафраном и мидиями

3-4 порции

Для мидий

мидии в ракушках 1 кг

оливковое масло

лук среднего размера, мелко нарезанный

чеснок, тонко нарезанный, 2 больших зубчика

белое вино 200 мл, плюс 2 столовые ложки

лавровый лист, 2 шт

шафран 1/8 чайной ложки

морская соль 1/2 чайной ложки

молотый перец

Для томатного супа

оливковое масло

помидоры, мелко нарезанные, 1 кг

чеснок, тонко нарезанный, 1 большой зубчик

бульон, который остался от приготовления мидий 400мл

щепотка сахара

морская соль

молотый перец

свежая петрушка, грубо нарезанная, 4 чайные ложки с горкой

Промойте и поскоблите мидии холодной водой.

Для мидий, нагрейте оливковое масло в большом сотейнике, добавьте лук и чеснок, пассируйте на среднем огне в течение нескольких минут ( до золотистого цвета).

Добавьте вино, лавровый лист, шафран, соль и перец, перемешайте и доведите до кипения.

Убавьте температуру, аккуратно добавьте мидии, встряхните сотейник или перемешайте и закройте крышкой.

Варите в течение 5 минут (до раскрытия раковин), встряхните кастрюлю один или два раза во время приготовления. Достаньте мидии шумовкой, уберите те, которые не раскрылись. Отмеряйте 400 мл бульона из мидий, вместе с луком и лавровым листом, отставьте в сторону. Очистите мидии от раковин, оставьте около 6-8 штук для украшения супа (по желанию). Отложите мидии в сторону.

Разогрейте оливковое масло в кастрюле, добавьте помидоры и чеснок, готовьте около 4 минут на среднем огне (не закрывая крышкой). Время от времени помешивайте.

Добавьте бульон из мидий с лавровым листом и луком, сахаром, солью и перцем.

Варите около 7 минут (без крышки) пока помидоры станут мягкими, а суп густым.

Приправьте по вкусу и при необходимости взбейте суп в блендере. Добавьте в суп мясо мидий, разлейте по тарелкам, посыпьте свежей петрушкой и перцем, украсьте мидиями в раковинах.

Готовьте с любовью!

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