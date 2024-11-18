У любого родителя есть 2 базовых варианта отношения к своему ребенку. Первый, когда мы видим, что у ребенка есть «недостатки». Недостатки, которые нужно исправить. Например, мы замечаем, что ребенок от природы застенчивый, предпочитает не вступать в конфликты, уступчивый, не боевой. Природа у ребенка такая. Неконфликтная. Постепенно родителю, склонному сравнивать ребенка с другими детьми, начинает казаться, что с его ребенком что-то не так.

У любого родителя есть 2 базовых варианта отношения к своему ребенку. Первый, когда мы видим, что у ребенка есть «недостатки». Недостатки, которые нужно исправить. Например, мы замечаем, что ребенок от природы застенчивый, предпочитает не вступать в конфликты, уступчивый, не боевой. Природа у ребенка такая. Неконфликтная. Постепенно родителю, склонному сравнивать ребенка с другими детьми, начинает казаться, что с его ребенком что-то не так.

Ему начинает казаться, что он слабоват (особенно если мальчик), что не может дать сдачи, не может отстаивать свои интересы. Родитель начинает волноваться, критиковать его за подобное поведение, стимулировать проявлять себя иначе. Возможно, даже поведет к психологу, который весьма вероятно будет стараться вылечить ребенка, привить ему качества «нормального» ребенка.

Ведь все мы любим героев, сильных, способных подраться, когда надо, дать сдачу, постоять за себя. Что будет делать среднестатистический родитель с таким ребенком? Правильно, ПЫТАТЬСЯ ИСПРАВИТЬ В РЕБЕНКЕ ТО, ЧТО НЕ ТАК! То есть объявит борьбу его недостаткам: отдаст в спорт – тхэквондо или каратэ, например, будет постоянно напоминать ему о том, как себя вести. Если мальчик, то быть мужчиной. Если девочка – говорить не быть мямлей, уметь постоять за себя, ведь «папа с мамой не всегда будут рядом».

Что вырастет из такого ребенка? Отвечу – человек, который поверил, что с ним что-то не так, что быть собой – это неправильно, что личность его вовсе и не личность, что мир не примет его таким, какой он есть! Из него вырастет посредственность, которая будет просиживать часы в офисе на нелюбимой работе и чувствовать в душе, что жизнь не приносит ему удовлетворения. А самый прикол в том, что защищать он себя так и не научится! Уверенным в своих силах – не станет. Несмотря на миллионы слов, услышанных от родителей о том, каким нужно быть.

Второй вариант – иной. Акцентировать все свое внимание на сильных сторонах ребенка! Спрашивать себя не «что нужно исправить в моем ребенке? чего в нем не хватает?», а «что есть замечательного в моем ребенке, что я могу еще больше усилить?». Например, есть тот же самый ребенок, который застенчив по своей природе. Ему сто раз не надо бегать и играть в войнушки с другими детьми, но зато он любит разговаривать и задавать сложные вопросы. Да, на них сложно отвечать, но зато какая благодарность от ребенка, если вы ему ответите! Или он любит заниматься творчеством, сидя спокойно в своей комнате, так обеспечить ему возможности для творчества, а не пилить за то, что «не мужским делом занимается»!

Или не интересен ему бокс, хочет танцевать. Или не любит шумные экскурсии, а хочет остаться дома. Да, не «как все нормальные дети», но зато в соответствии со своей природой. Что сделают родители второго типа? ОНИ ПРИМУТ ЕГО. Примут ребенка таким, каков он есть, повернут зеркало и будут смотреть не на его недостатки, а на его достоинства!

Не будут подгонять его под шаблоны и гостовские стандарты ребенка, а попытаются найти в нем его индивидуальные способности, от которых, прежде всего, получает удовольствие сам ребенок. Скажут: «Ты можешь быть собой и это здорово! Мы всегда рядом». Что вырастет из такого ребенка? Человек, который знает, что с ним все в полном порядке. Что мир прекрасен и готов принять его таким, каков он есть, что он и есть этот мир.

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Из него вырастет человек, способный найти интерес в жизни, увлечение и стать выдающимся в этом своем увлечении, будь то писательство, бокс, физика или балет. Миллионы слов поддержки, которые говорили родители в его адрес, укрепят его веру в себя и помогут ему стать тем, кем он должен стать.опубликовано econet

Автор: Гульназ Сагитдинова

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