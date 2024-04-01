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Ты должен быть плохим, чтобы я был хорошим или Требования Созависимости

Источник: danilling.livejournal.com 01 апреля 2024 6734
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Ты должен быть проблемой, чтобы мне было что решать. Ты должен быть плохим, чтобы я был хорошим. Ты должен быть неумелым, чтобы мне было кого учить...

Ты должен быть плохим, чтобы я был хорошим или Требования Созависимости

Ты должен быть проблемой, чтобы мне было что решать.

Ты должен быть плохим, чтобы я был хорошим.

Ты должен быть больным, чтобы мне было о ком заботиться. 

Ты должен страдать, чтобы я был утешителем.

Ты должен быть безответственным, чтобы мне за все отвечать.

Ты должен быть неуправляемым, чтобы мне всем управлять.

Ты должен врать и скрывать, чтобы я мог уличать.

Ты должен быть враждебным, чтобы мне было с кем бороться.

Ты должен быть опасным, чтобы мне было кого бояться.

Ты должен быть в опасности, чтобы мне было кого защищать.

Ты должен быть неумелым, чтобы мне было кого учить.

Ты должен быть невменяемым, чтобы я был опекуном.

Ты должен быть невыносимым, чтобы меня жалели.

Ты должен быть предателем, чтобы я был жертвой.

Ты должен быть преступником, чтобы я был судьей.

Ты должен быть тяжким, чтобы у меня был свой крест.

Ты должен быть беспомощным, чтобы я был всемогущим.

Ты должен нуждаться, чтобы во мне был смысл.

Ты должен быть зависимым, чтобы я был ценным.

Автор: Данила Гуляев

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