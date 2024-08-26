Жареная цветная капуста с каперсами и лимоном 

Рецепт, который не требуют ни много времени, ни много ингредиентов. Нам потребуется головка цветной капусты, немного каперсов и лимон.
Рецепт, который не требуют ни много времени, ни много ингредиентов. Нам потребуется головка цветной капусты, немного каперсов и лимон.
На 2 порции:
Разогрейте духовку до 220 °C
Положите цветную капусту в форму средних размеров. Добавьте оливковое масло, лимон и каперсы, перемешайте. После этого немного посолите ( так как в блюде уже есть соленые каперсы) и добавьте измельченный перец.
Жарьте в течение 18 минут ( до того момента, пока капуста пробретет золотистый цвет). Перемешвйте цветную капусту и жарьте ещё в течение 15-20 минут ( до золотисто-коричневого цвета).
Также на несколько минут можете поставить капусту на гриль, если предпочитаете более хрустящую. Подавайте блюдо теплым или холодным.
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