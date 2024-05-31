Как приготовить воздушные сырники без жарки

Попробовала еще один рецепт сырников в духовке, на этот раз без муки. Получилось супер, очень воздушные, нежные и тающие во рту, буду теперь готовить именно так всегда. Самое главное, все очень быстро делается.

Попробовала еще один рецепт сырников в духовке, на этот раз без муки. Получилось супер, очень воздушные, нежные и тающие во рту, буду теперь готовить именно так всегда. Самое главное, все очень быстро делается.

Время приготовления: 30 минут

Порций: 2

Сложность блюда: 2 из 5



Ингредиенты:

творог - 200 г,

ванилин - щепотка,

сахар - 3 ст л,

сметана - 5 ст л,

яйца - 2 шт,

манка - 3 ст л,

2 ст л сливочного масла мягкого,

1 ч л разрыхлителя

Как приготовить:

1. Сначала творог смешаем с сахаром, ванилином и яйцами. Затем добавим масло, манку, разрыхлитель и сметану. Тщательно перемешиваем до однородности.

2. Выкладываем тесто в формочки и ставим в разогретую до 180-200* духовку на 20-30 мин.

Сырнички остудить, аккуратно достать из формочек.

Приятного аппетита! Готовим с любовью! econet

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