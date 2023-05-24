Не говорите «Нет» ребенку или Как договориться с трехлеткой

Это такой милый возраст, когда ребенок очень часто говорит «Нет!» и «Не буду!», отстаивая свое право на собственное мнение и волеизъявление. Причем, он может говорить «Нет», даже если в принципе согласен или даже очень хочет. Но еще больше он хочет сказать «Нет».

Это такой милый возраст, когда ребенок очень часто говорит «Нет!» и «Не буду!», отстаивая свое право на собственное мнение и волеизъявление. Причем, он может говорить «Нет», даже если в принципе согласен или даже очень хочет. Но еще больше он хочет сказать «Нет».

Вот тут хорошо выручает прием «Подмена понятий»

Представьте детский сад и целую группу «неток»-трехлеток. На прогулку все равно вывести надо всех, за стол усадить всех и потом в кровать уложить тоже всех, не смотря на их «нет»…

— Нет! Я не буду надевать ботинки!

— Хорошо, давай тогда они сами к тебе на ножки напрыгнут! (интонация эмоционально-игривая) Ботиночки разбегаются, правый обгоняет левый и ОП! запрыгивает на ножку!

— Нет, я не буду кушать!

— Хорошо, кушать не будем. Давай просто посидим за столом, посмотрим, как ребятки кушают… Смотри, в супе макарошки плавают! Давай их ловить...

Ложкой вылавливаем по-очереди все макароны (естественно, отправляем в рот) А потом ловим картошку… Можно назвать обед рыбалкой — подменить одно понятие на другое- главное достигнуть цели.

-Нет! Я не буду спать!

-Хорошо, не спи. Спать не будем. Будем просто лежать на кроватке и ждать, когда придет мама.

Ребенок соглашается, а через 5 мин. засыпает, потому что спать на самом деле он хочет… Но он «не спал» в садике. Он так «ждал маму»

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— Нет! Я не буду раздеваться!

— Хорошо, не раздевайся. Не надо. Ложись так. Давай только животик освободим. Животику надо отдохнуть от резиночек и пуговок на штанах. Пусть животик отдохнет, штанишки снимем, а раздеваться не будем.

— Нет! Я не пойду гулять!

— Хорошо. Гулять сегодня не пойдем. Мы пойдем искать клад! У тебя есть лопатка? Бери лопату и пошли скорей, пока другая группа клад не выкопала.

С другой стороны, сами детки-«нетки» вовсе не хотят услышать «нет» в свой адрес. Когда ребенок слышит «Нет», у него начинается протест и все последующие доводы он не слышит.

Не говорите ребенку «Нет». Скажите «Да, но…» )))

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Когда ребенок слышит «Да» — с ним легче договориться.

«Да, я понимаю, что ты хочешь еще гулять, но уже пора возвращаться. Давай подумаем, чем интересным дома займемся?»

«Да, я понимаю, что ты хочешь эту игрушку, но у меня с собой сейчас нет денег, давай зайдем за ней в другой раз»

«Да, я понимаю, что ты хочешь компот прямо сейчас. Но он еще очень-очень горячий. Давай вместе подуем на него»

«Да, я понимаю, что тебе хочется прыгать и топать, но под нами живет старенькая бабушка, у нее от шума может заболеть голова. Давай с мячом пойдем потом на улицу, а сейчас поиграем в настольный футбол. Спорим, я тебя обыграю;)

Ребенку важно, что его услышали, его поняли и что с ним согласились. опубликовано econet

Автор Анна Быкова

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