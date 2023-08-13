Как распознать скрытые манипуляции в отношениях

Любое созависимое поведение сводится к одному простому вопросу - это вопрос личностных границ человека. То, как нас научили их чувствовать и распознавать, определяет нашу дальнейшую жизнь, и то, как мы строим отношения.

Любое созависимое поведение сводится к одному простому вопросу - это вопрос личностных границ человека. То, как нас научили их чувствовать и распознавать, определяет нашу дальнейшую жизнь, и то, как мы строим отношения.

Если в нашей семье границы личности всячески нарушались - и открыто, и скрыто, мы будем также вести себя в любых других отношениях. Ведь другого примера у нас не было.

Я хочу поговорить о процессах в отношениях, которые могут быть скрыты и мало распознаваемы, но которые в совокупности очень влияют на то, как мы чувствуем себя, приближаясь к другому.

Если физическое насилие, грубость, хамство, открытую конфликтность видно за версту (и тут все понятно: в отношениях какой-то кризис, гнойник, с ним важно что-то делать), то есть манипуляции, которых не видно, и от этого мы можем страдать гораздо больше.

Речь идет о созависимых отношениях, которые предполагают в своей базе отношения двух очень ранимых и незрелых личностей, которые смогут выживать только в сцепке друг с другом. Если речь идет о личности здоровой, целостной (насколько это возможно для человека, ведь все мы имеем свои ранения), то такая личность будет чувствительной к любому взлому границ - и яркому, видимому, и нелегальному - скрытому.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Итак, те способы, которыми мы можем манипулировать друг другом, если плохо чувствуем себя и свои границы:

1. Когда другому плохо - нужно срочно ему помочь

Вы можете стремиться делать это сами или чувствовать, что с вами так обращаются другие. И если в этот момент вы как-то эмоционально уязвимы, не в ресурсе и нуждаетесь в поддержке - такого рода интервенции могут очень порадовать. Да-да. Ведь так приятно кому-нибудь облегчить страдания или наоборот - быть тем, кому их облегчают. Причем, без просьбы или обращения, а так - само собой, как волшебство!

Впрочем, здесь есть ловушка.

Тот, кто помогает, начинает чувствовать безраздельную власть над тем, кому помогает. По закону дополнения - тот, кому помогают, начинает чувствовать глубокую признательность и, своего рода, ощущение, что находится в плену. Хотя и сладком плену...

Естественно, никто из этой парочки не проясняет, что именно нужно другому, хочет ли этот другой того-то или того-то. Все просто делается, без прояснения. Но неизбежно (да, это неизбежно!) через какое-то время появляется некоторая тяжесть - и у одного, и у второго. Первому партнер надоедает (нужно все время контролировать, чтобы с другим было все хорошо, а это очень обременительно), второму - страшно и даже ужасно (ведь его могут в любой момент бросить, не выдержать и отдалиться, оставив наедине с собой. А ведь он уже успел так привыкнуть!).

Если у людей нарушена чувствительность, они не смогут распознать эти аспекты и вовремя заметить собственные границы и ответственность. За свою жизнь - в первую очередь. И оставить ответственность за жизнь партнера ему самому.

Как не попасться на эту ловушку

Здесь самый действенный способ - это ваши ощущения. Все, что только можете распознать - хоть головная боль, хоть чувство, что «что-то не так», хоть просто легкое одурманивание в голове. Иногда - резкое желание выпить, покурить или поесть (когда, в общем-то, сыт). Обычно у людей с созависимыми паттернами чувства притуплены, они слабо их распознают.

Поэтому, следует ориентироваться на телесные ощущения. Если вы обнаружили затяжную растерянность (или что «что-то не так») - сразу приостановитесь во всех процессах. Не принимайте помощь, и не оказывайте ее. Сделайте паузу. И спросите себя: что я в данный момент переживаю? Что меня раздражает? Что я хочу, чтобы было? Чего я хочу, чтобы не было? Важно вернуть себя к себе - любыми путями.

2. Мы были так близко друг к другу - как одно целое. И вмиг все пропало!

Контрзависимые люди - те же зависимые, только контр. То есть, со знаком «минус». Они не «прилипают» к объекту зависимости, они резко «выдергиваются» из контакта с другим, как только учуют, что теряют ощущение себя. Это не имеет отношения к личностной свободе, а лишь к попытке избавиться от страха поглощения, отбежав на нужную дистанцию.

Но внутри им также важна привязанность и близость, как и всем людям. Даже, скорее, очень важна. Они всей душой к ней стремятся, и всей душой ее пугаются. Такие уж они противоречивые...

Поэтому, с одной стороны, они отчаянно ищут кого-то теплого, нежного и принимающего, с другой - отчаянно от него бегут, как только начинают получать долгожданную нежность и любовь.

Парадоксально, грустно, печально. Но факт.

Если рядом человек со склонностью к созависимым формам поведения (аддикт преследования) - то резкое исчезновение контрзависимого партнера причинит сильную боль. И созависимый начнет отчаянно догонять и возвращать свою «сбежавшую половину» (именно половину, поскольку в таких отношениях личности априори не являются целостными). Процесс будет цикличным. Контрзависимый отбежит на безопасную дистанцию, передохнет, и начнет скучать по тому, с кем было так хорошо! Попробует вернуться, но опять «выпрыгнет» в ужасе поглощения. А созависимый снова почувствует сильнейшую боль.

На что нужно здесь обратить внимание

Если с вами так поступают или вы так поступаете - попробуйте заметить те переживания, которые возникают при резком сближении и резком разрыве. Попробуйте заметить свои мотивы, когда вы «всей душой» тянетесь к, на самом деле, малознакомому человеку. Попробуйте заметить чувства, которые испытываете при резком обрывании связи - боль, ярость, обида? Или - сильное облегчение, но также глубокое одиночество?

В любом случае, если ваши переживания заряжены, амплитуда энергии в теле высока (то есть вы эмоционально дико взбудоражены - не важно, от «опьянения другим» или ярости) - это значит, что «созависимая программа» начала работать. Это значит, что ваша личность психологически очень голодна и вынуждена работать на сильных оборотах, поскольку очень нуждается, сильно и давно фрустрированы потребности.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

3. Провокация конкуренции за партнера

Как мне привязать к себе человека, со слабым ощущениям собственной ценности, которого я уже много раз «спас» от многих невзгод, очень хорошо и искренне к нему отнесся, впечатлился и восхитился им, и этим заимел над ним очень большую власть? Еще я несколько раз резко отверг его - избежав близости.

Очень просто. Добавить в этот замечательный коктейль «изюминку» - провокацию конкуренции!

Я буду много рассказывать тебе о своих отношениях с другими - женщинами, мужчинами. Я буду делать это «как-бы просто рассказываю, делюсь опытом». Но, я буду подкладывать в «бочку меда - ложку дегтя». Ненароком, я буду сравнивать наши и те отношения. Или людей, на которых ты злишься, я буду оправдывать.

Я буду всячески провоцировать то, чтобы ты почувствовал необходимость борьбы за меня. И все равно с кем.

Я буду как бы невзначай намекать тебе, что «ты не единственный у меня» и даже более беспощадно...что ты легко заменим! И вместе с тем, невербально, оказывать такие знаки внимания, которые будут говорить обратное: что ты для меня - все!

На что нужно обратить внимание

Когда вы едите вкусный и сладкий торт, да еще и очень голодны, а может, просто давно не ели сладкого и тааак хотелось такого тортика! И тут попадается какая-то червоточина...не знаю, кусочек перца горошком или красного жгучего. А может быть что-то просто очень горькое и противное... И психика, которая так воодушевилась этим долгожданным тортиком, захочет не заметить этого неприятного события - этого перчика... Ну как же - так было хорошо, и тут... Может, это мне показалось?

Вот то, на что важно непременно обратить внимание: на возникающую в голове мысль: мне показалось! Возможно, это будет не мысль, а просто слезы выступят на глазах - и будет казаться, что «просто расстроился, неизвестно от чего». Или какое-то неведомое раздражение или ощущение собственной неуместности, которое мозг припишет «моим личным тараканам». Вот на это все очень важно обратить внимание. Именно эти «знаки» - и есть ключики, которые вскрывают манипуляции. Благодаря им есть шанс изменить созависимый паттерн. Если вы заметили что-то подобное - опять же - сделайте паузу в общении. Увеличьте дистанцию. И подробно разберите ваши ощущения со своим психотерапевтом.

Вы спросите, а как же условно «здоровая личность» будет реагировать на такой нелегальный взлом границ?

Скажу так. Первое, условно здоровую личность будет все настораживать! С самого начала! Особенно - попытка другого резко и быстро войти в доверительный контакт, рассказывая много подробностей о своей личной истории, расспрашивая об истории другого, активно заботясь о другом или наоборот - сильно его не замечая и игнорируя (или и то, и то - попеременно). И так далее по сценарию.

Это Вам будет интересно:

Внутреннее изобилие ведет к внешнему

Любить живого человека: рассмотреть, признать и принять

Настороженность и, соответственно, выдерживание безопасной дистанции, здоровое раздражение на попытки взлома границ - вот те чувства, которые испытывает условно здоровая личность (я говорю условно - так как абсолютно здоровых, как вы знаете, не бывает) при встрече с человеком, демонстрирующим созависимые или контрзависимые паттерны поведения. Можно также почувствовать нежность, грусть, печаль, сожаление, бессилие. В среднем диапазоне интенсивности.

Никаких аффектов типа безграничной нежности, умопомрачительного сексуального возбуждения или дикой ярости! Аффективные реакции всегда маркируют уже свершившуюся «сцепку» двух ранимых и нуждающихся людей.опубликовано econet

Автор Елена Митина

Подписывайтесь на наш канал VIBER!